Oroscopo: i 12 Segni in pizzeria

C’è chi lo fa almeno una volta alla settimana o chi aspetta di essere invitato dagli amici. In ogni caso, davanti a una bella pizza è facile osservare diverse dinamiche divertenti e interessanti. Vuoi scoprire come si comporta ogni Segno Zodiacale in questa situazione? Leggi l’Oroscopo e lascia che le Stelle te lo illustrino!

ARIETE- Tu scegli sempre la pizzeria numero uno della città in cui vivi, quella che riceve le migliori recensioni e che viene frequentata da tante persone che conosci e che ammiri. Quando arrivi, saluti i camerieri e il pizzaiolo, con cui hai sicuramente instaurato un rapporto di amicizia. Ti siedi al tavolo col partner o con gli amici e, insieme ad una golosissima pizza, ordini sempre un bel boccale di birra.



TORO - La pizza per te è qualcosa di sacro e tendi ad andare in pizzeria almeno una volta alla settimana. Sei una persona abitudinaria e difficilmente tradisci il locale che frequenti e dove ricevi un trattamento speciale rispetto a tutti gli altri clienti. Apprezzi che ti venga servito un calice di prosecco in attesa dei fritti. Gusti con grande piacere la tua pizza gourmet e non la fai assaggiare a nessuno.



GEMELLI - Solitamente non vai in pizzeria spinta dalla tua golosità, ma per trascorrere un po’ di tempo insieme ai tuoi amici. Non ti piace aspettare per tanto tempo in fila e scegli locali dove trovare facilmente un tavolo libero senza prenotare. Ti piace stuzzicare e gli antipasti sono la tua portata preferita. Quando vai col partner, gli proponi di scegliere due pizze diverse per dividerle e mangiarle insieme.



CANCRO - Anche se preferisci la pizza fatta in casa, ogni tanto capita pure a te di andare in pizzeria con gli amici. C’è sempre qualcosa di cui lamentarsi, a partire dal chiasso in sala fino alla scomodità delle sedie o alla scarsa varietà di dolci presenti nel menù. Scegli delle pizze abbastanza tradizionali e, anche in questo caso, non puoi fare a meno di far notare che a casa usi materie prime di qualità più alta.



LEONE - Tu hai diverse pizzerie di fiducia, dove ti rechi abitualmente col partner, con gli amici o con i colleghi. E in tutte queste pizzerie sai come farti riconoscere e, in fase di prenotazione, chiedi che ti venga riservato il tavolo meglio posizionato nel locale. La vera regina non è la pizza, ma sei tu. Fai i complimenti ai camerieri per la loro gentilezza e al pizzaiolo per averti, come sempre, accontentato.



VERGINE - Puntuale come sempre, appena entri nella tua pizzeria di fiducia verifichi che ti venga assegnato un tavolo dove non ci sia troppa corrente. Ti accomodi e immediatamente controlli che le posate, i bicchieri e i piatti siano puliti e lucidi. In caso contrario, chiederai istantaneamente al cameriere di cambiarteli. Hai la tua pizza preferita e scegli sempre quella. Al dolce puoi rinunciare tranquillamente.



BILANCIA - Elegante ed esigente, scegli sempre pizzerie che non siano troppo spartane e che siano ben frequentate. Dopo aver chiacchierato col proprietario del locale o con qualche amico o conoscente incontrato per caso, ti accomodi al tuo tavolo e ti fai portare il menù. Lo avrai visto centinaia di volte, ma non sai mai cosa scegliere e i camerieri sono costretti a metterti fretta. Ti scusi e sorridi.



SCORPIONE - La pizza ha il magico potere di rendere tutti meno nervosi e questo per te può essere un vero e proprio miracolo. Chiedi sempre di avere un tavolo abbastanza isolato o riservato. Dopo aver ordinato la birra e una pizza con ingredienti speciali, spesso nemmeno presente sul menù, ti guardi intorno e verifichi che i camerieri non ti osservino o ti stiano col fiato sul collo. Al dolce preferisci l’amaro.



SAGITTARIO - Quando vai in pizzeria, non puoi fare a meno di essere felice, sia per quello che gusterai che per la compagnia. Fai spesso parte di grandi tavolate, dove si ordinano antipasti misti per tutti e birra a volontà. Scegli pizze semplici, ma con ingredienti di prima qualità, spiegando la tua scelta in modo dettagliato ai commensali. Chiacchieri a voce alta e a volte fai innervosire quelli del tavolo accanto.



CAPRICORNO - Una serata in pizzeria dopo una lunga giornata di lavoro può essere quello che ci vuole per ritrovare un po’ di vitalità. Anche tu non sai resistere ai piaceri della vita e tra questi rientra sicuramente una pizza rigorosamente cotta nel forno a legna. Non ti piacciono i locali troppo rumorosi e affollati e nemmeno quelli troppo costosi. Quando arriva il conto, verifichi che non siano stati fatti errori.



ACQUARIO - Spesso decidi di andare in pizzeria all’ultimo minuto, ma conti sulla gentilezza dei gestori che ti riservano un tavolo anche senza prenotazione. A questo punto hai due opzioni: non parli con nessuno, mangi la pizza, bevi una coca-zero e te ne vai oppure chiacchieri con tutti, con chi ti accoglie, con lo chef, coi camerieri e con chi sta alla cassa. Sarà per questo che ti offrono il dolce o l’amaro?



PESCI - L’idea di andare a mangiare la pizza ti mette di buonumore. Ancor prima di entrare nel locale, inizi a pensare a quale pizza e quale dolce ordinare, ma quasi sempre cambi idea quando ti ritrovi col menù tra le mani. Non ti lamenti quasi mai per i lunghi tempi d’attesa, purché la pizza sia cotta in modo impeccabile, né troppo né troppo poco. Al momento del dolce, scegli sempre di condividerlo con qualcuno.