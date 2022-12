Oroscopo: Segno per Segno un portafortuna per il 2023

Possono sicuramente esserci diversi oggetti portafortuna in grado di ricordarti che la fortuna occorre propiziarsela. In base al tuo Segno Zodiacale , l’ Oroscopo ti suggerisce un amuleto che possa regalarti tutto ciò che desideri. Lascia che le Stelle compiano la loro magia!

ARIETE - C’è un portafortuna a cui non potrai mai rinunciare e, ogni anno, cerchi di procurartene uno nuovo in modo che sia propizio per i mesi a venire. Si tratta di un piccolo cornetto rosso, che puoi scegliere di appendere a casa o in macchina o in ufficio. L’ideale sarebbe procurarne tre, in modo da non lasciare nessun luogo sguarnito. Ricordati che alla fortuna bisognerebbe andarle sempre incontro.



TORO - Il tuo portafortuna per inaugurare al meglio il nuovo anno potrebbe sicuramente essere un ciondolo da portare sempre con te, a forma di angelo custode, in modo che ti faccia sentire protetta anche nei momenti in cui ti sentirai più vulnerabile. Se non vuoi portarlo con una catenina, puoi decidere di tenerlo in un angolo del portafoglio, ma ricordati di prenderlo in mano ogni tanto. Ti darà nuova energia.



GEMELLI - Chiedi ad un’amica di regalarti un braccialetto, di quelli di lana o comunque in qualche materiale che ti consenta di tenerlo sempre nel tuo polso. Non è importante che sia verde, il colore solitamente associato alla fortuna. Può essere di qualsiasi colore che ti rappresenti e sarà ancora più efficace se la tua amica si lascerà ispirare dalle vibrazioni cromatiche. Ogni volta che lo guarderai, ti sentirai amata.



CANCRO - Non c’è cosa più dolce di un piccolo peluche da utilizzare come portafortuna per l’anno che sta per iniziare. Scegline uno che sia in sintonia con il tuo carattere, morbido, colorato. Non deve necessariamente avere la forma di un cucciolo d’animale, ma può essere anche a forma di cuore o di stella. Se ne hai la possibilità, potrai trasformarlo anche in un simpatico portachiavi da tenere sempre con te.



LEONE - Sembra che per il nuovo anno il portafortuna più adatto per te possa essere un quarzo rosa, da tenere sul comodino o sotto il cuscino o esposto in un luogo ben visibile della casa. Attirerà a te situazioni di dolcezza e tenerezza. Sarà benefico anche per le tue relazioni amorose, specialmente se ne sceglierai uno a forma di cuore. Ricordati, ogni tanto, di ricaricarlo sotto la luce del sole.



VERGINE - Non sei del tutto convinta del potere che possano avere talismani o portafortuna che solitamente tutti acquistano per attrarre a sé la buona sorte. Eppure, potresti restare colpita dalla descrizione di come si crea un sacchetto portafortuna, con all’interno delle erbe dalle proprietà magiche e misteriose. Puoi tenerlo dentro all’armadio oppure nasconderlo in un angolo della casa che sia visibile solo a te.



BILANCIA - Sarai tu stessa a realizzare il tuo portafortuna per l’anno che sta per iniziare: prendi un piccolo foglietto di carta e una penna con l’inchiostro verde (colore assai caro a Venere, tuo Pianeta governatore). A questo punto scrivi il tuo nome, la tua data di nascita e i tre desideri che ti stanno maggiormente a cuore. Conservalo arrotolato, in un luogo nascosto, e lascia che la magia abbia effetto.



SCORPIONE - Un buon portafortuna per l’anno nuovo potrebbe sicuramente essere una carta dei tarocchi trovata per caso lungo la strada. Non importa di quale arcano si tratti, ma ricordati che il suo significato sarà particolarmente rilevante per comprendere in che direzione andare per andare incontro alla buona sorte. Se non trovi la carta per strada, puoi pescarne una da un vecchio mazzo e conservarla.



SAGITTARIO - Ti sei sempre considerata una persona fortunata e ti piace collezionare degli oggetti che ti aiutino a ricordarlo. Per te nel 2023 ci vuole un oggetto che ti dia energia. Puoi scegliere una piccola sfera di cristallo di rocca, da ricaricare sotto la luce del sole e tenere in borsetta, in modo da averla a disposizione ogni volta che ti ricorderai. Sei grata all’universo per tutto il bene che ti offre.



CAPRICORNO - Cerchi di apparire una persona scettica e razionale, ma in fondo anche tu credi che un portafortuna possa essere utile per propiziare l’anno nuovo. Magari non funzionerà, ma tu almeno ci avrai provato e sarà questa la cosa più importante. Il tuo amuleto magico sarà un sassolino raccolto al mare o in un fiume, con sopra incise le tue iniziali e la tua data di nascita (o il tuo Segno Zodiacale).



ACQUARIO - Sei molto fatalista e il tuo portafortuna per il 2023 potrebbe sicuramente essere una piuma trovata all’improvviso nel giardino di casa o una foglia raccolta in un bosco o in un prato che ti hanno trasmesso una particolare pace e serenità. Sei consapevole di essere tu a dare uno straordinario potere a questi oggetti e sei sicura che sapranno attirare a te qualcosa di favorevole. La magia è alle porte!



PESCI - Tu hai scelto di avere come portafortuna per il nuovo anno una creatura vivente: una piccola piantina grassa a cui dedicherai le tue cure per tutto l’anno (e si spera pure negli anni successivi). Scegli una piantina che possa rappresentare il tuo carattere. Se sei molto dolce e tenera, fai in modo che abbia una forma tondeggiante. Se sei spigolosa, invece, puoi sceglierne una con tantissime spinte.