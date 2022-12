Oroscopo del Sesso: dicembre nell'alcova per i 12 Segni

Marte in Gemelli continuerà a rendere tutti più intraprendenti con le parole che con i fatti. Venere aprirà il mese nel Segno del Sagittario , portando entusiasmo nell’intimità della vita di coppia, poi si sposterà in Capricorno e sarà quasi impossibile comprendere cosa accadrà nelle camere da letto di tutti i Segni Zodiacali. Sicuramente esploderanno nuove passioni, che richiederanno un po’ di riscaldamento iniziale. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco .

ARIETE – LUI - Se vuoi vivere nuove avventure, approfitta dei primi giorni del mese perché, a partire dal giorno 10, Venere si sposterà in Capricorno e ti renderà meno fortunato nelle tue conquiste. Sarai talmente preso dagli impegni professionali da dimenticare proprio le promesse fatte alla tua compagna o alla tua amante. Per divertirti, ci vuole più tempo.

LEI - Marte questo mese ti consiglia di goderti qualche nuova avventura, senza troppe aspettative per il futuro. Nei primi giorni del mese potresti invaghirti di qualcuno, ma poi ti renderai conto che per avere una relazione non basta che ci sia una forte attrazione fisica, ma occorrono delle affinità più profonde e naturalmente più difficili da trovare.



TORO – LUI - Dovrai aspettare il 10 del mese per veder trionfare la passione nella tua vita. Venere accenderà i tuoi sensi e ti renderà un amante focoso e carnale, pronto a soddisfare tutte le richieste della sua compagna. Sarà quasi impossibile avere delle storie fondate unicamente sul sesso perché ci sarà sempre un po’ d’amore. Ti sentirai appagato e felice.

LEI - Il mese di dicembre si rivelerà più sorprendente del previsto per quel che riguarda la sfera dell’eros. Se desideri andare oltre la relazione di una o due sere, Venere ti accontenterà a partire dal giorno 10. Ci sarà il tempo giusto per lasciarti corteggiare da qualcuno e quello giusto per lasciare che la passione esploda dirompente. Sarai estasiata.



GEMELLI – LUI - Marte nel tuo Segno dovrebbe essere una garanzia di successo nella sfera dell’Eros. Eppure, la prima settimana del mese potrebbe essere un po’ deludente e alcuni appuntamenti potrebbero saltare all’ultimo minuto. Con Venere in Capricorno, poi, la passione riuscirà a prendere il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Ti aspettano notti infuocate.

LEI - Con Marte nel tuo Segno per tutto il mese, la tua vita sessuale sarà sempre molto attiva e gratificante. Con l’ingresso di Venere in Capricorno, il giorno 10, potresti finire nuovamente a letto con un ex che è ripiombato all’improvviso nella tua vita. Non riuscirai a dirgli di no e resterai davvero molto soddisfatta da questo ritorno di fiamma.



CANCRO – LUI - Dicembre non sarà un mese particolarmente esaltante per quel che riguarda la sfera dell’eros e probabilmente ci sarà proprio un calo di libido legato ad una forma fisica non eccellente. Con Venere in Capricorno, inoltre, le continue lamentele della tua compagna di potrebbero far perdere la voglia anche di stare tante ore nel letto abbracciati.

LEI - Non farti troppe aspettative perché il mese di dicembre potrebbe essere un po’ deludente per quel che riguarda la tua sfera sessuale, specialmente se ti ostinerai ad inseguire una persona che ti ha già dimostrato di non essere interessata a te, se non per la storia di una sera. E se ci pensi bene, non è stato nemmeno così fenomenale. Ti riprenderai.



LEONE - LUI - Venere in Sagittario ti farà aprire il mese carico di passione e di vitalità. Riuscirai sicuramente a trasmetterla a chi avrà la fortuna di trascorrere almeno una notte d’amore con te. L’ingresso di Venere in Capricorno, inoltre, potrebbe far nascere una forte attrazione per una collega che ti risponde sempre in modo molto malizioso e disinibito.

LEI - Marte in Gemelli questo mese farà nascere in te il desiderio di entrare maggiormente in intimità con un caro amico. Se tra di voi c’è già stato qualcosa in passato, potrai riaccendere facilmente la fiamma della passione. Venere in Capricorno ti ricorderà che, anche nel sesso, ogni tanto è più eccitante infrangere le regole. Non esitare a farlo!



VERGINE – LUI - Non solo Marte in Sagittario ti renderà nervoso per tutto il mese, ma con Venere in Sagittario, fino al 10, sentirai proprio la necessità di stare da solo per evitare di litigare per faccende inutili con la tua compagna di sempre o qualche amante passeggera. Venere in Capricorno riporterà un po’ di pace, ma non necessariamente riaccenderà l’eros.

LEI - Con Marte in opposizione per tutto il mese di dicembre, potresti avere a che fare con uomini che non saranno assolutamente in grado di capire quali punti del corpo vanno sollecitati per raggiungere il piacere. Con Venere in Capricorno, però, potresti divertirti a fare la maestrina, tentando così di riportare un po’ di calore nella sfera sessuale.



BILANCIA – LUI - Marte in Gemelli sarà un ottimo alleato per notti da vivere all’insegna della passione, ma dal giorno 10 dovrai fare i conti con Venere in aspetto dissonante. Se avessi una storia clandestina, qualcuno potrebbe scoprire tutto e rovinarti la festa. Pensaci bene prima di raccontare le tue gesta agli amici e rispetta le donne che frequenti!

LEI - I primi giorni del mese saranno molto soddisfacenti per tutto quel che riguarda la sfera dell’eros. Avrai modo anche di sperimentare qualcosa di nuovo e di eccitante col partner. Con Venere in Capricorno, però, qualcosa inizierà ad infastidirti nel comportamento del partner e non accetterai più di vederlo se non avrà intenzioni serie con te.



SCORPIONE – LUI - Non c’è nulla che possa impedirti di avere una vita sessuale appagante e gratificante. Venere, a partire dal giorno 10, ti spingerà anche ad approfondire la relazione che ha catturato il tuo interesse sui social network. Anche dal vivo, potreste scoprire di avere una chimica pazzesca, che vi farà fare grandissime scintille sotto le lenzuola.

LEI - Stai diventando sempre più esigente sia nella sfera sentimentale che in quella sessuale. Questo mese potresti sentire il desiderio di vivere una folle passione con un partner molto più giovane di te. E, affinché questo accada, sei pronta a fare il primo passo. Verrai ripagata molto celermente e i risultati saranno ancora più grandiosi del previsto.



SAGITTARIO – LUI - Marte in opposizione continua a non farti sentire particolarmente in forma, ma con Venere al tuo fianco fino al 10 riuscirai comunque a cavartela e a trascorrere dei momenti piacevoli con un’amante che sa come stuzzicarti. Poi tenderai a cercare delle relazioni più stabili e non avrai così tanta fretta di finire a letto con qualcuna che ti interessa davvero.

LEI - Con Marte in aspetto dissonante, sarai molto intransigente questo mese. Non sei disposta a frequentare partner che compaiono e scompaiono nella tua vita a loro piacimento. Anche in una storia di solo sesso, preferiresti che le cose fossero chiare da entrambe le parti. I primi giorni del mese saranno quelli in cui potrai fare maggiori incontri.



CAPRICORNO – LUI - Fino al giorno 10 potresti vivere una relazione molto appagante, che però ufficializzerai soltanto quando Venere entrerà nel tuo Segno. Sarai un amante rispettoso e gentile, ma in alcuni momenti potresti peccare di scarsa fantasia. Se proponi alla tua compagnia sempre le solite cose, non puoi pretendere che lei sia sempre appagata e contenta.

LEI - Dovrai aspettare il 10 del mese per veder fiorire una grande passione. Venere nel tuo Segno ti farà trascorrere dei momenti indimenticabili tra le braccia di un partner che ha perso la testa per te. Anche un collega potrebbe restare piacevolmente stregato dai tuoi modi di fare raffinati, sofisticati, che non lasciano mai capire cosa provi.



ACQUARIO – LUI - Marte in aspetto favorevole continuerà a renderti uno degli amanti più competenti dello Zodiaco, capace di soddisfare la propria compagna con grande ardore. Nei primi dieci giorni del mese, è alta la possibilità anche di finire a letto con la tua migliore amica. Del resto, è sempre stato uno dei tuoi desideri nascosti e proibiti in tema erotico.

LEI - Con Venere in Sagittario, nei primi giorni del mese riuscirai a creare un’intesa sessuale pazzesca col partner. Marte ti renderà calorosa, passionale e travolgente. Con l’ingresso di Venere in Capricorno, l’ardore non si spegnerà, ma probabilmente ti ritroverai a vivere una relazione clandestina o segreta. Ci sarà tempo per poi ufficializzarla. Non correre.



PESCI – LUI - Con Marte e Venere in aspetto dissonante, il mese non si aprirà in modo eccellente per quel che riguarda la tua vita sessuale e potresti anche essere rifiutato da una persona che un tempo aveva un debole per te. Con Venere in Capricorno, si ripristineranno gli equilibri e riuscirai a ritrovare un po’ di complicità con un’amante che frequenti spesso.

LEI - Marte in Gemelli non promette nulla di esaltante in campo sessuale e, soprattutto l’inizio del mese, potrebbe essere deludente. Con l’ingresso di Venere in Capricorno, però, potrai consolarti tra le braccia di un caro amico e scoprirai che tra di voi può esserci qualcosa di molto più eccitante di una semplice amicizia. Non forzare le cose.