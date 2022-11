Oroscopo per il 2023: come saranno il lavoro e le finanze

L’Oroscopo e le Stelle ci aiutano a fare scelte ragionevoli e sagge in ambito lavorativo e finanziario, per garantirsi una carriera brillante e la stabilità economica. In base al nostro Segno Zodiacale, ecco come ci orientano verso quello che potrebbe verificarsi in campo di lavoro e finanze .

ARIETE - Giove ti farà compagnia fino al mese di maggio e continuerà a offrirti grandi occasioni di crescita e avanzamento. Poi ci sarà un momento di stabilità, in cui dovrai dimostrare di aver meritato i doni del destino e di mantenere la posizione che hai raggiunto. Tra marzo e giugno, con Plutone in Acquario, alcune persone influenti nella tua carriera ti faranno delle proposte a cui sarà difficile dire di no.



TORO - Il 2023 potrebbe essere l’anno di svolta per la tua carriera. Non solo a marzo ti libererai del transito dissonante di Saturno, ma a maggio potrai contare su Giove per sfruttare nuove occasioni propizie per crescere e fare grandi salti in avanti. Preparati a raccogliere i frutti di ciò che hai seminato con fatica negli ultimi due anni. Nasceranno nuove collaborazioni destinate a durare nel tempo.



GEMELLI - La resa dei conti è vicina. Se negli ultimi due anni hai potuto contare su Saturno per consolidare la tua posizione sul lavoro, nel 2023 dovrai dimostrare di essere in grado di assumerti nuove responsabilità senza l’aiuto delle stelle. Fino a marzo sarai tutelata anche da Marte nel tuo Segno, che premierà la tua audacia. Agosto e settembre saranno i mesi in cui ti sentirai maggiormente sotto pressione.



CANCRO - Fino al mese di maggio dovrai fare i conti col transito dissonante di Giove, che porterà rallentamenti sul lavoro. Poi Giove si sposterà in Toro, ti sentirai quasi subito più stabile economicamente e inizierai a stringere nuovi accordi che ti consentiranno di fare degli avanzamenti per la tua carriera. Anche Saturno ti guiderà con saggezza verso strade che conducono a un meritato successo.



LEONE - Il 2023 potrebbe essere un anno più rilassante per quel che riguarda le relazioni interpersonali, anche lavorative. A marzo, infatti, Saturno entrerà in Pesci e non sarà più dissonante nei tuoi confronti. Tuttavia, da maggio dovrai affrontare le nuove sfide che porterà Giove in Toro. La paura di non guadagnare mai abbastanza ti spingerà a mettere da parte più soldi del solito. Non temere il cambiamento.



VERGINE - Il 2023 potrebbe essere un anno ricco e prospero per quel che riguarda la sfera lavorativa e finanziaria, ma a partire dal mese di marzo dovrai affrontare l’opposizione di Saturno, che ti chiederà di scegliere accuratamente le persone con cui allearti. I mesi migliori per elaborare nuove strategie saranno agosto e settembre, quando Mercurio ti aiuterà ad allargare la tua cerchia di contatti.



BILANCIA - Se qualcuno ti ha detto di non aspettarti colpi di scena nel 2023, non dargli retta. Saturno fino a marzo ti renderà responsabile nelle tue scelte. Poi si sposterà in Pesci e ti farà sentire il peso della routine. Giove, però, da maggio non sarà più ostile e il suo transito in Toro favorirà eventuali eredità da incassare. La ciliegina sulla torta sarà Plutone che, in primavera, porterà una promozione.



SCORPIONE - Non cantare vittoria troppo presto. Anche se a marzo ti libererai del transito dissonante di Saturno e potrai tirare un respiro di sollievo per alcune faccende immobiliari, ti aspettano nuove sfide. Plutone in primavera richiederà pazienza per non mandare all’aria i tuoi progetti. Giove, dal mese di maggio, ti ricorderà che anche il tuo intuito può fallire e potresti dar fiducia alle persone sbagliate.



SAGITTARIO - Anche se avrai la sensazione che a maggio Giove ti abbandonerà, in realtà inizierà a portare fortuna proprio nel settore lavorativo e creerà intorno a te un’atmosfera piacevole e rilassante con i colleghi. Alcuni di loro ti daranno preziosi consigli anche su come affrontare alcune faccende familiari un po’ difficili. Un trasloco sarà più dispendioso emotivamente che economicamente. Abbi fede in te!



CAPRICORNO - È giunto il momento di diventare più ottimista perché le Stelle saranno generose con te nel 2023. A partire dal mese di maggio Giove ti farà viaggiare al fianco della fortuna e favorirà la tua crescita professionale, specialmente se svolgi attività artistiche o creative. Agosto e settembre saranno i mesi migliori per stringere nuovi accordi che si riveleranno vincenti anche dal punto di vista economico.



ACQUARIO - I cambiamenti non ti hanno mai spaventato e sul lavoro continuerai a cavartela con grande stile. In primavera Plutone potrebbe aiutarti a raggiungere una posizione di prestigio a cui ambivi da tanto tempo. Dovrai però fare i conti con le tue finanze perché, dal mese di maggio, Giove porterà spese importanti per la famiglia o per una compravendita immobiliare. Metterai in campo la tua inventiva!



PESCI - Sei pronta per accogliere Saturno nel tuo Segno? Preparati ad assumere nuove responsabilità, che prevedono anche dover guidare i tuoi colleghi più giovani e inesperti. L’impegno richiesto sarà tanto, ma anche i risultati che raggiungerai saranno importanti. Ad agosto e settembre Mercurio ti chiederà di essere un po’ più comprensiva e di non perderti in polemiche inutili e poco costruttive.