Oroscopo: che sorella o che fratello sei?

ARIETE - Come fratello - Anche se non sei primogenito di nascita, diventi il numero uno in famiglia per qualche altra caratteristica che ti contraddistingue. Sei protettivo nei confronti di tuoi fratelli e sorelle e cerchi sempre di aiutarli nei momenti di maggiore difficoltà.

Come sorella - Sei tu a dettare le regole in famiglia, ma lo fai con simpatia e così tuoi fratelli o sorelle ti danno retta. Ti arrabbi facilmente e ti si sente spesso alzare la voce. Dopo cinque minuti, il turbinio si placa e riprendi ad abbracciare tutti con affetto.



TORO - Come fratello - Hai un carattere pacato e tranquillo, ma tuoi fratelli e tue sorelle sanno che c’è un limite anche alla tua pazienza e non osano sorpassarlo perché conoscono la tua fermezza. Sei un punto di riferimento per l’intera famiglia e ne sei felice.

Come sorella - Uno dei modi migliori per prenderti cura di tuoi fratelli o tue sorelle è cucinare per loro piatti gustosi e abbondanti. Anche in età adulta, sei felice quando vengono a trovarti e ti chiedono il loro dolce preferito. L’importante è che non ti chiedano soldi.



GEMELLI - Come fratello - Sei un vero uragano. Tuoi fratelli e sorelle possono trovare in te un compagno di giochi e di avventure, ma difficilmente possono fare affidamento sulle tue promesse. Anzi, molto spesso, si devono assumere delle responsabilità da cui tu scappi via.

Come sorella - Allegra e vivace, a volte sei l’anima della casa. Altre volte sei un maremoto vivente e, con i tuoi capricci e i tuoi dispetti, costringi tuoi fratelli e tue sorelle ad accontentare le tue richieste. Loro ti amano e ti perdonano anche quando sbagli.



CANCRO - Come fratello - Tenero e affettuoso, tuoi fratelli e tue sorelle sanno che hai bisogno di ricevere tante coccole, ma non sempre sono disposti ad accontentarti. Sei felice che loro riescano a capire il tuo stato d’animo. La vera sofferenza è quando sei figlio unico.

Come sorella - Vorresti che tuoi fratelli e tue sorelle uscissero meno e trascorressero più tempo in casa insieme a te e all’intero parentado, per ridere e chiacchierare insieme. Cerchi di farli sentire in colpa quando si dimenticano un anniversario o una data importante.



LEONE - Come fratello - Sei tu il re della foresta e tuoi fratelli o sorelle imparano subito che, per ottenere qualche vantaggio da parte tua, bisogna osannarti o farti complimenti esagerati. Sei generoso e leale. Non ti tiri mai indietro quando ti si chiede qualsiasi cosa.

Come sorella - Tutta la famiglia conosce le tue vicissitudini amorose e tuoi fratelli o tue sorelle sono i consiglieri fedeli a cui confidi i tuoi dubbi, le tue preoccupazioni, ma anche i tuoi sogni e le tue speranze. Sei molto generosa e ti piace sorprenderli con dei regali.



VERGINE - Come fratello - Puntiglioso e severo, esigi che tuoi fratelli o sorelle non mettano in disordine il tuo armadio o la tua scrivania e gli ricordi puntualmente tutto quello che dovrebbero fare o non fare. In caso di necessità, offri il tuo aiuto con grande gentilezza.

Come sorella - Cerchi sempre di fare in modo che tuoi fratelli o sorelle rispettino alcune regole di buona educazione in casa e in famiglia. Sei implacabile quando si parla di igiene e pulizia della casa. Quando qualcuno sta male, ti trasformi in un’infermiera eccellente.



BILANCIA - Come fratello - I tuoi modi di fare raffinati e gentili si manifestano anche in famiglia e cerchi sempre di evitare le liti con tuoi fratelli o tue sorelle perché sai che nessuno ne trarrebbe vantaggio. Loro, però, riescono a scoprire sempre le tue bugie a fin di bene.

Come sorella - Sei la sorella a cui tutti si rivolgono quando vogliono un consiglio su come vestirsi o come truccarsi per un importante appuntamento. Quando sei in preda ai tuoi dubbi e le tue indecisioni, tuoi fratelli o tue sorelle sono i primi a cui ti rivolgi.



SCORPIONE - Come fratello - Non hai peli sulla lingua e non ti importa se tuoi fratelli o tue sorelle possano offendersi: dirai sempre loro tutto quello che pensi sul loro comportamento. Loro sanno che alzi la voce anche quando sei nervoso per faccende che non li riguardano.

Come sorella - Sei sempre al corrente di tutto quel che accade in famiglia e verifichi che tuoi fratelli e tue sorelle si comportino in modo onesto e leale nei tuoi confronti. Non sopporti che i tuoi genitori diano maggiore attenzione a loro anziché a te.



SAGITTARIO - Come fratello - Sei il saputello della famiglia, ma è impossibile non volerti bene. Sorridi sempre e cerchi di far vedere a tuoi fratelli e tue sorelle il lato buono della vita. Tuttavia, non te li porteresti mai dietro nei tuoi viaggi: la tua libertà deve rimanere sacra.

Come sorella - Sei abbastanza presente nella vita di tuoi fratelli e sorelle e ti interessi sempre alla loro vita, alla loro carriera e alle loro scelte. A volte pecchi di scarsa umiltà con loro, ma ti conoscono e sanno che tutto quel che fai è sempre in buona fede.



CAPRICORNO - Come fratello - Sei molto protettivo ed è per questo che tenti di tenere sotto controllo tue sorelle o tuoi fratelli, specialmente se sono più piccoli di te. Quando inizi a lavorare, non vuoi che mettano il naso nei tuoi affari o che ti disturbino con inutili domande.

Come sorella - Sei molto carina, disponibile e disciplinata nei confronti dei tuoi fratelli e sorelle, ma non troppo affettuosa nei gesti. Sembra che ti voglia mettere nella posizione di chi ha sempre qualcosa da imparare da loro e questo ti fa grande onore.



ACQUARIO - Come fratello - Non sei particolarmente premuroso, ma quando tua sorella o tuo fratello hanno bisogno di te sei sempre disponibile per ascoltarli e confortarli. Tuttavia, non vuoi fare sempre tutto insieme a loro perché li vedi già abbastanza durante le cene di famiglia.

Come sorella - Sei comprensiva e cerchi sempre di trovare in tuo fratello o tua sorella degli alleati per ribellarti ai vostri genitori. Mal sopporti che ti si imiti nel look o che tua sorella prenda i tuoi abiti dall’armadio. Ogni tanto hai bisogno di stare da sola.



PESCI - Come fratello - Affettuoso e coccoloso, sin da piccolo hai delle attenzioni carine per tuoi fratelli e tue sorelle. Ti preoccupi per loro e per le loro scelte, talvolta anche in modo eccessivo. Ti piace l’idea di avere amicizie in comune o dedicarvi insieme allo stesso hobby.

Come sorella - Anche se spesso ti lamenti perché non ricevi abbastanza attenzioni o coccole, sei molto legata a tuoi fratelli e tue sorelle e sei sempre pronta ad aiutarli e sostenerli nei momenti del bisogno. Anche nei tuoi sogni, loro sono spesso presenti.