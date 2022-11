Oroscopo: la canzone che ti scalda l'animo in base al tuo Segno

Può trattarsi di canzoni che hanno fatto la storia così come dell’ultimo singolo di qualche artista emergente. Ciò che conta è l’emozione che riescono a trasmetterci. In base al nostro Segno Zodiacale , l’ Oroscopo e le Stelle ci indicano quale canzone può scaldare il nostro animo.

ARIETE - Le canzoni dolci e melense non sono mai state le tue preferite. Hai bisogno di note che ti sappiano infuocare e potresti restare piacevolmente colpita dal rap. La canzone “Sincero” di Mr. Rain potrebbe accendere le tue emozioni: parla di sincerità, di giuramenti, di prendersi cura degli altri. Quando canta “Odio soprattutto che amo odiarti e fare pace” si accende dentro di te un turbinio di emozioni.



TORO - Sei una persona abbastanza abitudinaria e, anche quando si parla di musica, tendi ad ascoltare sempre gli stessi autori o a scegliere melodie che si assomiglino tra loro. Potresti però restare piacevolmente colpita dalla canzone “Aglio e olio” di Fulminacci. Il testo è molto più profondo di quanto tu possa immaginare e sicuramente potrai ascoltarla anche di fronte a un buon piatto di pasta.



GEMELLI - Sofisticata e capricciosa, scegli spesso di ascoltare canzoni che siano per te una delizia per le orecchie e per l’animo. “Vedi cara” di Francesco Guccini potrebbe essere un inno del tuo Segno Zodiacale. Del resto, anche il cantautore è un degno rappresentante dei Gemelli. Il testo parla di un amore mascalzone, che viaggia contromano e parcheggia sempre dove vuole. Non puoi non amarla al primo ascolto!



CANCRO - La musica ti ha sempre fatto compagnia nelle diverse fasi della tua vita e c’è sempre qualche canzone in grado di scaldarti il cuore in certi momenti e tirar fuori nuove emozioni. Una canzone che non può passare indifferente al tuo udito potrebbe essere “Se mi lasciassi sola” di Erica Mou. Quando la ascolti, tieni a portata di mano un pacchetto di fazzoletti perché sarà difficile non commuoversi.



LEONE - La tua autostima e il tuo egocentrismo non conoscono limiti e chi crede tanto in sé stesso da ritenersi indelebile e indimenticabile non può non lasciarsi trasportare dalle note della canzone “Indelebile” di Fasma. Inoltre, ti piace da morire l’idea di far crescere i giovani artisti emergenti come Fasma e cerchi sempre di sponsorizzare la loro musica, diffondendoli anche su tutti i social network.



VERGINE - Non ti lasci trasportare facilmente dalle note delle canzoni ascoltate alla radio e dai sempre un certo peso alle parole del testo. Non puoi non restare catturata da “Monolocale” di Galeffi. Il solo fatto che inizi con “Mi disinfetto quando te ne vai” ti intriga e la rende per te familiare. Ti piace ascoltarla e canticchiarla sotto la doccia, ma anche mentre sei in auto e ti stai recando in ufficio.



BILANCIA - Venere, governatrice del tuo Segno, ti spinge a cercare nella musica la bellezza, l’armonia, la pace. Ti piace ascoltare anche la musica classica e difficilmente a casa sua non si sente in sottofondo un pianoforte o un violino che suona. Una delle canzoni che potrebbe scaldarti il cuore è “Il vento caldo dell’estate” composta da Battiato, ma cantata da Alice, che appartiene proprio al tuo Segno Zodiacale.



SCORPIONE - Non bisognerebbe mai sottovalutare i tuoi gusti in campo musicale. Appartieni ad un Segno d’Acqua e ti lasci facilmente trasportare dalle emozioni, sia positive che distruttive. Un artista che ha sempre avuto uno spazio speciale nel tuo cuore è Niccolò Fabi. Adori quasi tutte le sue canzoni e, ovviamente, conosci i testi a memoria. Una che ti ha colpito particolarmente è stata “Tradizione e tradimento”.



SAGITTARIO - La musica per te è gioia, allegria, vitalità, condivisione di emozioni. Non potresti mai ascoltare canzoni tristi, che raccontano storie drammatiche o malinconiche: ne senti già abbastanza nei telegiornali. Una delle canzoni che è rimasta nel tuo cuore fin dalla tua gioventù potrebbe essere “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Anche tu, se potessi, staresti sempre in vacanza, proprio come dice la canzone!



CAPRICORNO - A volte dai l’aria di essere una persona fredda e distaccata, ma il tuo non voler perdere tempo in frivolezze non significa che tu non riesca a farti scaldare il cuore dalle canzoni del momento. Alla radio potrebbe sicuramente colpirti l’ultimo singolo di Mauro di Maggio: “Davanti a me”. Le note e le parole di questa canzone faranno nascere in te il desiderio di rivivere l’emozione di un primo appuntamento.



ACQUARIO - La Cura di Franco Battiato è una canzone che ha fatto la storia e, per te, non è soltanto una canzone, ma un’opera d’arte, un oggetto di studio. Le parole e la musica di questa canzone rievocano in te qualcosa di indescrivibile e, in un certo senso, magico. Del resto, l’autore (Battiato) non era una persona qualsiasi, ma aveva dedicato la sua vita a studiare il funzionamento dell’essere umano.



PESCI - Una delle canzoni del tuo cuore può sicuramente essere “Falso movimento” di Francesco De Gregori. Riesce a scaldare il tuo animo perché parla di amore, di altre vite e di una sorta di colpo di fulmine che non può lasciare indifferente chi, come te, crede ancora nel destino. È una canzone carica di emozioni e ti fa riflettere su quel che si sente e non si vede, come il mare che ami tanto.