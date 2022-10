Oroscopo: i libri più adatti a te… come Zodiaco comanda

Ciascuno poi, ha i propri temi preferiti ai quali sceglie di dedicarsi: Il nostro Segno Zodiacale e l’ Oroscopo ci indicano quali sono le letture più adatte a noi, per vivere e sorridere in armonia con le Stelle .

ARIETE

- Probabilmente la lettura non è mai stato uno dei tuoi hobby preferiti, ma quando una storia ti appassiona sei capace di divorare un libro in pochissimo tempo. Quelli che prediligi sono i racconti di avventure o di biografie di personaggi famosi, che abbiano lasciato un segno nell’umanità. Uno dei libri consigliabili per te, in questo momento, potrebbe essere una biografia della regina Elisabetta.





TORO

- Prima di completare la lettura di un libro, passa sempre un tempo abbastanza lungo. Tu, però, non sei abituata a lasciare dei libri inconclusi e ti sforzerai di terminare quello che hai sul comodino, a costo di impiegare un mese per leggere dieci pagine. I libri che prediligi sono i manuali: puoi spaziare da un manuale di astrologia fino ad arrivare ad un manuale per coltivare i pomodori in balcone.





GEMELLI

- Sei una persona che ama leggere qualsiasi libro e di qualsiasi genere. È difficile che a casa tua non ci siano librerie e, tendenzialmente, leggi più libri contemporaneamente oppure, molto spesso, ne interrompi la lettura poco prima che le pagine giungano al termine. L’ideale per te sono i saggi brevi, che possibilmente facciano riferimento al pensiero di famosi filosofi attuali o dei tempi passati.





CANCRO

- Leggere è sempre stato un passatempo rilassante per te. Inoltre, ti piace collezionare testi antichi o manuali di storia, da sfogliare con i tuoi familiari ogni volta che ti vengono in mente degli episodi che potrebbero essere descritti in modo dettagliato e preciso in questi manuali. Quando un libro è sciupato o rovinato, significa che lo hai veramente amato più di tutti gli altri che possiedi.





LEONE

- Le letture ti devono appassionare, a partire dal loro titolo: soltanto un titolo accattivante richiama la tua attenzione e la tua curiosità. Non sei particolarmente amante dei saggi storici o culturali, preferisci i romanzi e solitamente hai i tuoi tre o quattro autori preferiti, di cui conosci anche la formazione professionale. A parità di contenuto, scegli edizioni con copertine molto colorate.





VERGINE

- Per te ci sono letture che sono necessarie, ma poco stimolanti, e altre che invece meritano tutta la tua attenzione. Ti dedichi a queste con grande serietà, prendendoti tutto il tempo che occorre per comprendere ciò che l’autore stava tentando di trasmettere. Solitamente si tratta di libri tecnici, non troppo romanzati. Tendi ad evitare le letture frivole o le storie sentimentali e drammatiche.





BILANCIA

- Più che leggere libri grossolani e pesanti, preferisci sfogliare quelli ricchi di immagini e, molto spesso, collezioni raccolte delle opere di tanti artisti che ti hanno incuriosito e affascinato al primo impatto. Tra i tuoi libri preferiti ci sono anche i manuali di moda, che sono sempre una fonte di ispirazione per il tuo look estremamente curato e ricercato. Per te è vietato scrivere sui libri.





SCORPIONE

- Per meritare la tua attenzione, un libro deve essere estremamente accattivante, raccontare una storia misteriosa, ispirarsi ad una storia vera oppure affrontare tematiche che solitamente vengono ritenute scottanti o pericolose. Non disdegni la letteratura erotica, ma eviti di acquistare dei libri che sono troppo commerciali e poco ricercati. Non hai bisogno dei segnalibri per ricordare dove sei arrivata.





SAGITTARIO

- Ti piace leggere e tenerti informata su tanti argomenti diversi, ma nella maggior parte dei casi lo fai in maniera superficiale e tendi ad avere un’infarinatura poco completa di tante discipline o tematiche diverse. Ci sono argomenti che ti incuriosiscono più di altri e solitamente riguardano la spiritualità o l’indagine interiore. Vai alla ricerca di pensieri filosofici simili al tuo modo di pensare.





CAPRICORNO

- Presa dai tuoi impegni personali e professionali, non sempre ti rimane tanto tempo per leggere e, solitamente, ti limiti a leggere alcuni documenti che ti sono stati assegnati sul lavoro. Quando, però, ti dai come obiettivo di studiare una particolare disciplina, scegli accuratamente i libri da studiare in maniera approfondita e li fai diventare dei manuali preziosi da portare sempre con te.





ACQUARIO

- Una mente vivace come la tua ha bisogno di essere frequentemente innaffiata con letture di vario genere. Non ci sono autori preferiti e solitamente ti lasci affascinare da titoli che richiamino tematiche della tua vita che stai affrontando nel momento attuale. Potresti leggere contemporaneamente un manuale di astrologia, un trattato di astrofisica e una storia d’amore fantasiosa o melensa.





PESCI

- Prima di andare dormire, ti capita spesso di prendere tra le tue mani un libro che ti accompagni nel tuo rilassamento. Per questo motivo, non sono indicati libri che trattino tematiche troppo complicate o impegnative. Adori i romanzi, i libri di poesie o i racconti fantastici che solitamente leggono i ragazzi. Ti piace personalizzare i tuoi libri con dei timbri colorati con stampato il tuo nome.