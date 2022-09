Oroscopo: quale Segno è tuo rivale?

Effettivamente, nella vita ci capita di incontrare persone di tutti i tipi, alcune diverse e alcune molto simili a noi. Solo con alcune di queste si crea da subito un legame profondo , con altre invece si crea subito una sorta di rivalità e ci si pone in conflitto per motivi che cambiano di caso in caso. In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo e le Stelle ci illustrano quali Segni potrebbero essere i nostri rivali!

ARIETE

- Uno dei Segni con cui potresti sentire maggiore rivalità potrebbe essere quello del Cancro: si lamenta in continuazione, lo trovi noioso e non sopporti il fatto che tenti di farti sentire in colpa per il modo in cui lo tratti. Hai la sensazione che accusi gli altri di essere insensibili soltanto per ricevere maggiori attenzioni. Inoltre, piange eccessivamente, anche quando tu alzi un pochino la voce.





TORO

- Sei una persona calma, pacata e lenta. Hai bisogno del tuo tempo prima di prendere una decisione e non sei del club “tutto e subito”. Il tuo Segno rivale non può che essere lo Scorpione. Avete proprio un approccio alla vita totalmente diverso. A te piace rilassarti, mentre lo Scorpione è sempre un po’ nervoso, anche nei momenti più tranquilli. Vi potreste trovar d’accordo solo nella sfera dell’eros.





GEMELLI

- Non ti piace l’idea di avere dei rivali perché, fondamentalmente, tu ridi e scherzi sempre con tutti. Ci sono però persone che non riescono a comprendere le tue battute ironiche o sarcastiche. Il Sagittario ne è un esempio. Nonostante sia un Segno, come te, molto curioso e vivace, hai la sensazione che accumuli nozioni senza capirci nulla e che faccia delle domande che spesso sono fuori luogo.





CANCRO

- La sensibilità è uno dei capisaldi della tua vita e non comprendi come sia possibile che esistano persone tanto ciniche e fredde, che non riescono a mettersi nei panni degli altri e a provare le loro emozioni. Ecco perché entri in conflitto col Capricorno che, viceversa, ritiene che tu sia eccessivamente sentimentale o manipolatrice. Avete delle priorità diverse nella vita e difficilmente vi incontrate.





LEONE

- Il tuo egocentrismo è noto a tutti e non ti interessa che a qualcuno possa dare fastidio. A te piace ricevere costantemente lusinghe e complimenti dalle persone che ti stimano e ti apprezzano. Questo accade difficilmente col Segno dell’Acquario, che tende ad essere il bastian contrario dello Zodiaco. La sua aria di superiorità ti infastidisce e, tante volte, non ti fa sentire rispettata nel tuo ruolo.





VERGINE

- Lo sanno tutti che sei una persona molto metodica, organizzata e, sotto tanti aspetti puntigliosa. Le persone confusionarie, che non riescono a prendere impegni seriamente, urtano il tuo sistema nervoso. Ecco perché entri in conflitto con il Segno dei Gemelli che, pur essendo uno dei pochi a comprendere la tua intelligenza, è anche uno dei pochi in grado di farti perdere il lume della ragione.





BILANCIA

- Diplomatica e mediatrice per natura, vai in conflitto con le persone che non riescono ad apprezzare le mezze misure, che si arrabbiano per piccole cose e che cercano sempre dei pretesti per litigare. Ecco perché hai come rivale il Segno dell’Ariete. Benché tu cerchi sempre di evitare il conflitto, ti provoca a tal punto da farti perdere quel controllo che solitamente mantieni anche in casi estremi.





SCORPIONE

- La riservatezza e la privacy per te sono valori fondamentali per vivere una quotidianità serena. Ti piace agire dietro le quinte e non sbandierare ai quattro venti la tua vita privata. Il tuo Segno rivale non può che essere il solare Leone, che invece ama sempre stare sul centro della scena e cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione. Nonostante la sua insistenza, non gli confiderai mai i tuoi segreti.





SAGITTARIO

- Sei una persona ottimista e sempre allegra. Per te è naturale cercare sempre il lato buono di ogni cosa. Ti infastidiscono le persone che si lamentano in continuazione o che fanno i capricci pur di ricevere un po’ di attenzione. Ecco perché il tuo rivale è il Segno dei Pesci, che non ti dà mai la soddisfazione di dirti che sta andando tutto bene. Se avesse un po’ di brio in più, sarebbe tutto più semplice.





CAPRICORNO

- Presa dai tuoi impegni quotidiani, solitamente frequenti luoghi non troppo affollati ed eviti di sprecare il tuo tempo a chiacchierare e spettegolare insieme a persone che non conosci in maniera approfondita. Il tuo Segno rivale è quello della Bilancia, che chiacchiera troppo per i tuoi gusti. Ogni volta che ti chiama, cerchi di tagliar corto al telefono. La sua vita sociale per te sarebbe un incubo.





ACQUARIO

- La tua imprevedibilità è nota. Non ti piace prendere impegni a lunga scadenza e tendi a non dare certezze su quello che farai nel futuro. Preferisci decidere sul momento cosa sia meglio fare. Adori la rapidità con cui si possono prendere le decisioni ed è per questo che vai il conflitto col Segno del Toro: la sua lentezza ti fa perdere ogni interesse o entusiasmo. Poi ha delle pretese assurde per te.





PESCI

- Sempre con la testa tra le nuvole, riesci a muoverti bene in tante circostanze diverse e tendi ad adattarti facilmente alle esigenze delle persone che ti stanno vicino. Entri però in conflitto con il Segno della Vergine, che ha sempre qualche critica da farti e non si accorge di ferirti con i suoi modi di fare antipatici e puntigliosi. Il suo eccessivo ordine ti annoia e spegne la tua creatività.