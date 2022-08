Astrologia: Vergine, Identikit del Segno

Date di riferimento:

Elemento di appartenenza:

Polarità

Pianeta governatore:

dal 23 agosto al 22 settembre (approssimativamente)Terra Modalità o quadruplicità : Mobile: Femminile/YinMercurio





Come riconoscerlo:

Ironico e brillante, il Segno della Vergine viene spesso riconosciuto per un’intelligenza sagace, ben evidente e manifesta in ogni cosa che fa. Non parla tantissimo e soprattutto non lo fa a vanvera, ma quando esprime un parere o un’opinione su qualcosa o qualcuno lo fa con estrema cura e attenzione. Non gli sfugge niente e riesce a catturare i dettagli di qualsiasi cosa catturi il suo interesse. Lo si riconosce per la meticolosità, l’ordine o la puntualità che non necessariamente emergono in tutti gli ambiti della vita. Però, c’è sempre almeno un settore in cui queste sue caratteristiche sono ben marcate. Potrebbe, per esempio, essere maniacale con l’igiene della sua persona o della sua casa. In generale, è un Segno che sta molto attento alla salute e si dedica alla prevenzione per evitare poi di doversi confrontare con problemi più seri. Potrebbe anche essere particolarmente attento al buon uso della grammatica da parte delle persone che frequenta, a cui generalmente fa notare qualsiasi errore.

Il suo Pianeta guida, Mercurio

, lo spinge a seguire principalmente la via dell’intelletto che quella del cuore. Di fronte ad emozioni troppo profonde, infatti, il nativo della Vergine si spaventa. Ecco perché tende a chiudersi in sé o a lasciar emergere una forma di timidezza che, in realtà, è solo pudore iniziale. Nella sfera dell’eros, infatti, si lascia andare e fa scatenare le sue idee più maliziose.