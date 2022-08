Astrologia, Tema Natale: la Luna nei Segni d'Acqua

Potrebbe addirittura essere interessante, quando ascoltiamo l’oroscopo alla radio o lo leggiamo sui giornali e sul web, leggere per curiosità cosa accadrebbe se il nostro Segno fosse quello in cui si trovava la Luna quando siamo nati.

All’interno di un Tema Natale, la Luna può quindi occupare i 12 segni dello

Zodiaco

elemento che la ospita:

ed è interessante studiarne il significato a seconda dell’Fuoco, Terra, Aria o Acqua.



Ci soffermiamo sul significato della

Luna

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci.

nei





Nel Segno del Cancro l

a Luna trova il suo domicilio: è il Segno delle emozioni ed è qui che la Luna riesce ad esprimere al massimo il suo potere, portando spesso grandi oscillazioni tra tristezza e felicità. La Luna in Cancro ha un forte senso della famiglia ed è fortemente attaccata alle tradizioni e alle origini. Chi nasce con questa Luna, molto spesso ha un legame speciale con la figura materna e tende a cercare protezione anche nelle persone che incontra. È una Luna sensibile e suscettibile.





La Luna nel Segno dello Scorpione

non si trova assolutamente a suo agio perché si deve scontrare con un Segno eccessivamente contorto e complesso. Le emozioni qui diventano spesso negative e distruttive, generando una sorta di tormento interiore che è difficile da allontanare anche nei momenti più sereni della vita. È una Luna che viene affascinata da tutto ciò che è misterioso. Chi nasce con questa Luna tende a non dire la verità per paura di ferire chi gli sta vicino.





Il Segno dei Pesci

è molto accogliente per la Luna e ne tira fuori le migliori caratteristiche. È una Luna che cerca sempre di rendersi utile per gli altri, con generosità, disponibilità e tanta dolcezza. Chi nasce con questa Luna ha un intuito al di sopra della media e comprende facilmente le emozioni che provano gli altri. Favorisce i sogni premonitori e spinge l’individuo che nasce con questa Luna ad approfondire alcune tematiche legate al sovrannaturale.