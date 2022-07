Astrologia, Tema Natale: la Luna nei Segni di Aria

Il ruolo della Luna è importantissimo nei temi femminili, mentre in quelli maschili dà indicazioni molto importanti sul modello di donna che si ha come riferimento. Potrebbe addirittura essere interessante, quando ascoltiamo l’oroscopo alla radio o lo leggiamo sui giornali e sul web, leggere per curiosità cosa accadrebbe se il nostro Segno fosse quello in cui si trovava la Luna quando siamo nati.

All’interno di un

Tema Natale

Luna

12 segni dello Zodiaco

Segni d’Aria

Gemelli, Bilancia

Acquario.

, lapuò quindi occupare ied è interessante studiarne il significato a seconda dell’elemento che la ospita: Fuoco, Terra, Aria o Acqua.Ci soffermiamo sul significato della Luna nei





Nel Segno dei Gemelli

la Luna tende ad intellettualizzarsi, nel senso che il suo bisogno di ricevere stimoli intellettuali diventa sempre più forte. L’individuo che nasce con questa Luna apprezza sicuramente l’ironia e l’acutezza mentale delle persone che gli stanno vicino. A livello relazione, la Luna in Gemelli manda alla ricerca di persone con cui ci sia un’affinità mentale e non soltanto fisica. Si annoia facilmente e ha bisogno di novità frequenti per non sentirsi giù di morale.





La Luna in Bilancia

non riesce ad esprimere al meglio le sue caratteristiche perché il Segno della Bilancia bada troppo alle apparenze, mentre la Luna ha bisogno di andare in profondità. Questa posizione della Luna spinge il nativo ad essere spesso indeciso, anche di fronte alle scelte più semplici della vita. Conferisce modi di fare eleganti e garbati. Qualche volta indica la possibilità di avere due matrimoni (o storie d’amore) importanti nel corso della vita. La leggerezza può mutare in superficialità.





L’Acquario

La

Luna in Acquario

è sicuramente uno dei Segni più stravaganti per ospitare la Luna, che qui si esprime con tutte le sue stranezze.rende il nativo molto curioso, desideroso di approfondire tematiche che solitamente ignorano la maggior parte delle persone. Un uomo con la Luna in Acquario tende sempre ad accompagnarsi da donne indipendenti, spiriti liberi che gli ricordino di inseguire i suoi ideali. La figura materna, invece, viene vista più come un’amica che come genitore.