Astrologia: come conquistare e come far fuggire il Cancro

Come conquistarlo -

Guadagnare la simpatia di sua madre è sicuramente un tassello importante per poter instaurare qualsiasi tipo di relazione. Se hai degli animali domestici (cani, gatti o anche criceti) parlagli subito di loro e vedrai quanto si mostrerà interessato ad ascoltarti. Viceversa, gradirà che tu voglia sapere qualcosa in più anche dei suoi, visto che li tratta come figli. È una persona dolce e tenera, gli piacciono le carezze, i baci, le smancerie, le parole gentili e le lunghe telefonate o messaggi vocali durante le quali gli potrai elencare tutto quello che fai nel corso della giornata. Avere accanto una persona affettuosa e sensibile è di primaria importanza per lui. Parlagli anche dei tuoi sogni per il futuro.





Come farlo fuggire

- Mostrarsi insensibile ad alcune cause umanitarie o sociali è sicuramente uno dei modi più semplici per far allontanare un Cancro da te. È un grande sognatore e non potrebbe mai stare con una persona cinica, che non si interessa degli altri. Prenderà le distanze da te anche se gli dirai che per te la famiglia non è un valore importante e che preferisci essere indipendente e andare a far visita ai tuoi cari solo nei momenti di vera necessità. Ti guarderà male se non accarezzerai il suo cane e il suo gatto e non riuscirà mai a darsi una spiegazione sul fatto che tu non ne abbia uno.



Poiché si fa spesso mille paranoie, ha bisogno di frequenti rassicurazioni e se non gliele darai te lo farà pesare in ogni momento della giornata. Vietato fargli critiche su sua madre perché, se non conquisterai anche la sua simpatia, la vostra storia sarà destinata ad una vita breve. Un altro modo per non farlo allontanare è mantenere un att