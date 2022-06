Astrologia, Cancro: identikit del Segno

Date di riferimento

: dal 22 giugno al 22 luglio (approssimativamente): AcquaCardinale: Femminile/YinLuna





Come riconoscerlo

- Il Cancro lo si riconosce per quell’aria malinconica e nostalgica che lo accompagna anche quando va a fare la spesa e, rivedendo le merendine che mangiava quando andava all’asilo, gli ritorna in mente un compagnetto con cui andava tanto d’accordo. È fatto così: vive di emozioni e ha una memoria di ferro. Si potrebbe ricordare esattamente che giorno vi siete incontrati e si ricorderà in modo preciso cosa ha provato quando ti ha guardato negli occhi la prima volta. Un altro segno di riconoscimento può essere quello di trovarlo al parco col suo cucciolo a quattro zampe. Il Cancro si riconosce perché parla agli animali come se fossero esseri umani e, molto spesso, li riempie anche di baci. Riempie di baci anche il partner. La sua tenerezza è veramente elevata, ma lo sono spesso anche le sue paranoie.



Pianeta governatore è la Luna

(è un satellite, ma in astrologia la si inserisce nei pianeti governatori dei Segni). La Luna simboleggia proprio il suo ricco mondo interiore, che è molto spesso più sviluppato di quello di tante altre persone. Il Cancro è sensibile, dolce, ma anche suscettibile. Ha un profondo senso di attaccamento verso la sua famiglia e, soprattutto verso sua madre (la Luna simboleggia la figura materna). Ama le tradizioni e non dirà mai di non ad una festa in casa con l’intero parentado.