Astrologia: come conquistare e come far fuggire un Gemelli

Come conquistarlo

- Lascia che sia lui a parlare ed evita di interromperlo perché non lo apprezzerebbe, soprattutto se è caduto in una delle sue tante forme di egocentrismo. Il Gemelli non si conquista con una scollatura mozzafiato o una minigonna, anche se farà battute maliziose lasciando credere di esserne rimasto sedotto. Ci vuole ben altro. Ama le persone che riescono a distinguersi nella folla. Devi essere disposta ad andare nei locali più altolocati della città così come in qualche bettola poco profumata.

Come farlo fuggire -

Il Gemelli fugge sempre e non potrai prevedere quando, per caso o per miracolo, non lo farà. Ha un carattere egocentrico e a tratti narcisista; ha bisogno delle tue attenzioni e, se non gliele darai, difficilmente la storia decollerà e si limiterà a dimostrarti che è in grado di sedurti per poi non arrivare nemmeno al sodo. Se non hai hobby, interessi, passatempi o non ti piace leggere, lascia perdere: se ne accorgerà anche se decidi di mentirgli e si spegnerà qualsiasi forma di interesse o curiosità nei tuoi confronti (a meno che tu desideri la storia di una sera, ma anche in quel caso dovrai evitare di vestirti in maniera troppo anonima per i suoi gusti). Il Gemelli si annoia con estrema facilità e, probabilmente, scapperà da te anche se sarai la persona più bella, raffinata, gentile, generosa, intelligente e saggia del mondo. Quindi, non sentirti in colpa se dopo una settimana non si farà sentire. Ritornerà per segnare il territorio. Questo atteggiamento si protrarrà a lungo. Sei abbastanza paziente?