Oroscopo del sesso: come sarà giugno per i 12 Segni

Venere resterà nel Segno del Toro fino al giorno 22, poi si sposterà in Gemelli e porterà un po’ di scompiglio in tante coppie che cercheranno novità altrove. Plutone resterà in Capricorno e Lilith continuerà il suo viaggio nel Segno del Cancro, mandando tante coppie di amanti alla ricerca di emozioni forti. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco !

ARIETE – LUI -

LEI

Marte ti renderà uno degli amanti più gettonati del mese. Non ti tirerai mai indietro di fronte alle provocazioni di una donna e, ogni volta che ti accorgerai anche solo di un lieve interesse, sarai proprio tu a farti avanti con qualcuna di loro. Venere in Gemelli, alla fine del mese, renderà le tue notti particolarmente trasgressive e divertenti.- Con Marte nel tuo Segno, questo mese sarai particolarmente intraprendente e ti proporrai senza pudore con un uomo che ti ha sempre attratto follemente. All’inizio del mese penserai di fare le cose seriamente, ma con l’ingresso di Venere in Gemelli ti accorgerai che è più bello godere di una forte intesa sessuale, senza legarsi necessariamente.





TORO – LUI -

LEI

Per gran parte del mese Venere transiterà nel tuo Segno e ti renderà un amante premuroso e attento nei confronti della sua fortunata campagna. Sai esattamente cosa fare per far raggiungere alla tua donna l’apice del piacere. Con Marte in Ariete per tutto il mese, però, ci saranno giornate in cui sarai fisicamente troppo stanco. Andranno bene le coccole!- Venere nel tuo Segno fino alla penultima settimana del mese ti renderà particolarmente sensuale, provocante e ammaliante. Tanti uomini cascheranno ai tuoi piedi e sarai tu a scegliere con chi di loro trascorrere magiche notti d’amore. Non ti accontenti del sesso, tu vuoi che passione e sentimento si fondano insieme, per condurti all’estasi.





GEMELLI – LUI -

LEI

Marte in Ariete ti farà vivere un mese abbastanza movimentato per quel che riguarda la sfera dell’eros. Le occasioni di vivere nuove esperienze che ti hanno sempre intrigato si moltiplicheranno. I giorni più belli arriveranno alla fine del mese, quando Venere nel tuo Segno ti farà perdere la testa per una donna straordinariamente bella e sexy.- Con Marte in Ariete, questo mese potresti più volte fantasticare di finire a letto con il tuo migliore amico. Se lo desideri davvero, questa fantasia si potrebbe trasformare in realtà. Con Venere in Toro avrai anche la possibilità di vivere una storia clandestina molto eccitante. A fine mese, con Venere al tuo fianco, ti aspettano notti indimenticabili!





CANCRO – LUI -

LEI

Con Marte in Ariete per tutto il mese, non ti sentirai per niente in forma e ci saranno tante giornate in cui sentirai il bisogno di andare a letto presto e riposarti. La tua compagna potrebbe sentirsi poco desiderata e sarebbe opportuno che le spiegassi che, anche se vorresti tanto fare l’amore con lei, non ce la fai proprio fisicamente.- Venere in Toro fino al 22 del mese potrebbe trasformare un’amicizia in amore ma, con Marte in aspetto disarmonico, le tue aspettative sessuali potrebbero restare deluse. Sii pazienza e lascia che tra te e il partner si crei una maggiore intimità. Lilith nel tuo Segno consiglia di guardare qualche film porno per apprendere qualcosa di nuovo.





LEONE – LUI -

LEI

Marte in Ariete questo mese ti regalerà grandi emozioni da vivere nella tua camera da letto. Fino al 22 però, con Venere dissonante, dovrai chiarir bene quel che vuoi da una relazione per non creare false aspettative a qualche donna che si è invaghita di te. Con l’ingresso di Venere in Gemelli, ti potrai divertire con maggiore spensieratezza.- Con Venere in aspetto dissonante fino al 22 del mese, farai fatica a sentirti compresa e appagata sentimentalmente. Nonostante Marte continui a portare fuoco nella sfera dell’eros, tu non riesci a sentirti felice insieme al partner e la vostra storia rischia di naufragare. Con l’ingresso di Venere in Gemelli, potresti consolarti con un caro amico.





VERGINE – LUI -

LEI

Venere in Toro questo mese ti consiglia di pianificare un viaggio che si rivelerà particolarmente coinvolgente dal punto di vista dell’eros. Se parti con la tua compagna, sarà bello riscoprire il piacere di stare nudi insieme in una piscina privata di un hotel. A fine mese, però, Venere in Gemelli porterà complicazioni in tutte le tue relazioni.- Con Venere in Toro fino al 22 del mese, ti sentirai particolarmente disinibita e farai in modo che il partner soddisfi i tuoi desideri più intimi e segreti dal punto di vista dell’eros. Con l’ingresso di Venere in Gemelli, invece, potresti restare delusa dal comportamento di un amante che ti ha mancato di rispetto. Non prendertela e guarda oltre!





BILANCIA – LUI -

LEI

Venere in Toro fino al 22 del mese ti farà ripensare spesso ad una tua ex e ti piacerebbe tanto ritrascorrere almeno una notte d’amore insieme a lei. Il problema sarà che, con Marte in Ariete, le condizioni saranno contrarie e tu non ti sentirai particolarmente in forma fisicamente. Aspetta Venere in Gemelli per vivere nuove avventure mozzafiato.- La sfera dell’eros questo mese sarà imprevedibile. Venere in Toro potrebbe farti riavvicinare ad una persona con cui hai avuto una storia in passato, ma Marte in Ariete non prevede che tu rimanga particolarmente soddisfatta sotto le lenzuola. Con Venere in Gemelli, a fine mese, diventerai una delle amanti più desiderate dall’intero Zodiaco.





SCORPIONE – LUI -

LEI

Venere in Toro ti farà sentire sotto pressione ogni qualvolta sentirai parlare di donne che desiderano andare a letto con te perché lo Scorpione ha la fama di essere un ottimo amante. Tu speri di incontrare una donna che ti sappia stupire e che sappia riaccendere in te le voglie e le perversioni che spesso ti abitano. Lilith ti accontenterà di sicuro.- Con Venere in opposizione fino al 22, non sarà facile trovare un partner con cui condividere i tuoi sentimenti e non avrai intenzione di concedere una notte solo di svago a nessuno. Lilith in Cancro ti manderà alla ricerca di un amante che sappia indovinare quali sono i punti più sensibili del tuo corpo, senza che tu gli abbia dato alcun indizio.





SAGITTARIO – LUI -

LEI

Marte in Ariete ti renderà passionale, focoso e travolgente. Le tue notti d’amore si concluderanno sempre positivamente e la tua fortunata amante ti farà sentire l’uomo più sexy dell’universo. I problemi potrebbero sorgere quando Venere entrerà in Gemelli e la tua compagna ufficiale scoprirà che flirti da tempo con una tua collega. Non mentire.- Venere in Toro questo mese farà sorgere desideri proibiti nell’ambiente lavorativo e non è escluso che tu possa ritrovarti a letto con il tuo capo o con un collega. Marte in Ariete renderà le tue serate particolarmente bollenti ed eccitanti. Con l’ingresso di Venere in Gemelli, però, tenderai a lasciarti andare e prenderti meno cura di te.





CAPRICORNO – LUI -

LEI

Con Marte in Ariete per tutto il mese, gli impegni e le preoccupazioni familiari ti terranno talmente impegnato da non aver nemmeno voglia di dedicarti alla tua vita erotica. Eppure, Venere in Toro ha in serbo per te un nuovo incontro che si rivelerà particolarmente fortunato. Lasciati sedurre da una donna incredibilmente sexy e carnale.- Venere in Toro per gran parte del mese ti renderà un’amante generosa e godereccia. Non sprecherai nemmeno un secondo trascorso tra le braccia di un partner che ti ha sempre affascinato tantissimo. Con Marte in Ariete, però, i problemi non mancheranno e alla fine del mese potresti ritrovarti nuovamente da sola. Sii paziente, ne arriveranno altri.





ACQUARIO – LUI

LEI

- Venere in Toro fino al 22 del mese non ti renderà particolarmente romantico o propenso alle faccende di cuore. Sarai particolarmente impegnato in alcune vicissitudini familiari abbastanza noiose. Dovrai aspettare la fine del mese per riaccendere la tua libido con l’ingresso di Venere in Gemelli. Preparati ad incontrare un’amante che ti farà impazzire.- Con Marte in Ariete, questo mese potresti ricevere le avances di un amico che sarà abbastanza insistente. Venere in Toro ti spingerà a resistere per non coinvolgerti in una situazione che sarebbe difficile da gestire. Con l’ingresso di Venere in Gemelli, però, tutto cambierà e potrai finalmente vivere una storia fatta di passione e di magia.





PESCI – LUI -

LEI

Venere in Toro questo mese potrebbe farti instaurare una relazione virtuale con una donna che sembra molto sexy e disinibita. Non è detto che nella realtà la situazione rimanga la stessa e, quando Venere entrerà in Gemelli, potresti restare deluso. Lilith ti consolerà tra le braccia di un’amante che è sempre a disposizione per te.- Con Venere in Toro, questo mese potrai vivere una nuova avventura molto dolce, ma è importante che tu non ti faccia false aspettative sul futuro della relazione perché potresti restare delusa. Lilith in Cancro ti suggerirà di sperimentare qualcosa di insolito per sentirti ancora più appagata e gratificata. Un piccolo giocattolo ti soddisferà.