Oroscopo: Segno per Segno scopri che amante sei

ARIETE – Lui -

Lei

Passionale e intraprendente, quando ti piace una persona non ci metti tanto tempo prima di farti avanti e provare a conquistarla con la tua simpatia e la tua spontaneità. In camera da letto non ti perdi in chiacchiere e tiri fuori il fuoco che è in te.- Sei una donna forte e intraprendente. Se ti piace qualcuno, non aspetti che sia lui a fare il primo e parti in avanscoperta, in modo da non perdere tempo. I tuoi amori vengono considerati fuochi di paglia perché non sempre durano più di qualche settimana.





TORO – Lui -

Lei

Sei considerato l’amante più carnale dello Zodiaco e nella sfera dell’eros emerge sempre il tuo aspetto più godereccio, che gusta i piaceri della vita con grande gioia. Sai dare sicurezza sia con il tuo buon carattere che con il tuo corpo, spesso possente.- Figlia di Venere, per te l’arte dell’amore non ha segreti e riesci sempre a rendere felici i tuoi amanti con la tua sensualità e la tua innata femminilità. Ti piace gustare i piaceri dell’eros in modo semplice ma intenso. Non sei una donna da una sera e via.





GEMELLI – Lui -

Lei

Simpatico e irresistibile, forse non sei l’amante più sexy dello Zodiaco, ma rientri sicuramente tra quelli più ambiti. Con le tue parole riesci a persuadere chiunque di essere un uomo fantastico, unico e speciale. Il problema è che sparisci dopo una sera.- Frivola e allegra, ti piace divertirti, scherzare e flirtare con tante persone prima di trovare quella giusta con cui impegnarti. In camera da letto ti piace parlare e giocare. Non ti tiri mai indietro di fronte a richieste insolite, che ti sappiano sorprendere.





CANCRO – Lui

Lei

- Sensibile e tenero, tu sei sempre a caccia di nuove emozioni da vivere, ma non è tua abitudine giocare con i sentimenti altrui. Quando non ti vuoi impegnare seriamente, lo dici subito. Come amante sei molto dolce e i tuoi amici non vengono mai dimenticati.- Come amante, ogni tanto ti piace fare la gatta morta per conquistare la persona che hai puntato. Difficilmente sei tu a fare il primo passo. Sei un’amante dolce, accogliente. I preliminari sono fondamentali per farti sentire pienamente appagata.





LEONE – Lui -

Lei

Il re della foresta è solitamente abituato ad avere un harem intorno a sé. Come amante riesci sempre a farti notare. Dai il meglio di te quando ti impegni seriamente in una relazione perché tratti la tua donna come una vera regina, anche in camera da letto.- Tu sei abituata ad avere tanti spasimanti intorno a te e, anche quando sei impegnata, non rinunci ai complimenti di chi ti fa notare quanto sei bella o affascinante. Come amante sei passionale e ti coinvolgi sempre anche col cuore in qualsiasi relazione.





VERGINE – Lui

Lei

- Non si può dire che tu sia un amante particolarmente focoso e, solitamente, per farti scaldare ci vuole un po’ di tempo e bisogna prima conquistarti mentalmente e poi fisicamente. Quando ti lasci andare, riesci ad appagare chiunque stia al tuo fianco.- Dietro ad una apparente timidezza, si nasconde una donna disinibita, che ama divertirsi tra le braccia del suo compagno o di qualche amante passeggero. Riesci più facilmente di altre donne a distinguere le storie di una sera dalla storia della vita.





BILANCIA – Lui

Lei

- Galante e gentile, sei l’amante ideale per qualsiasi donna abbia bisogno di recuperare un po’ di autostima. Con i tuoi complimenti, riesci a far sentire chi sta al tuo fianco la più bella dell’universo. Hai modi di fare raffinati anche in camera da letto.- Raffinata ed elegante, emani sempre un fascino particolare, che non passa inosservato. È difficile che tu sia single perché solitamente passi da una storia all’altra senza lunghe e inutili attese che fanno invece perdere tempo a tante altre donne.





SCORPIONE – Lui -

Lei

Hai la fama di essere l’amante più passionale dello Zodiaco, ma sei sicuro che tutte le donne che hai avuto siano d’accordo? Se non c’è un certo tipo di affinità e complicità mentale, infatti, non riesci a dare il meglio di te nemmeno in camera da letto.- Sei un’amante molto esigente e dai tuoi uomini hai sempre preteso o tutto o niente, a prescindere dal tipo ti impegno che avete messo entrambi nella relazione. In camera da letto non ti piacciono i segreti. La tua lingerie non viene mai dimenticata.





SAGITTARIO – Lui -

Lei

Simpatico ed espansivo, ti piace scherzare con le donne anche quando sei impegnato o quando non ti piacciono. È nella tua natura fare il “provolone”. In camera da letto sai sorprendere la tua amante con una passione sfrenata e accattivante.- Sei un’esploratrice del mondo e molto probabilmente nella tua vita hai avuto a che fare con persone di culture, età e ceto sociale diverso. Sai essere sempre coinvolgente ed entusiasmante. Sei calorosa e spesso sei tu a cercare il primo bacio.





CAPRICORNO – Lui -

Lei

Nonostante tu dia l’immagine di uomo austero e freddo, sai essere un amante molto avvolgente e difficilmente le tue donne si lamenteranno delle tue prestazioni in camera da letto. Non si può dire altrettanto del modo in cui esprimi le tue emozioni.- Sei una donna tutta d’un pezzo. Sai quello che vuoi e sai anche come ottenerlo, anche in camera da letto. Non ti perdi in smancerie e non hai bisogno di essere conquistata con dolci messaggi. Se ti piace qualcuno, le tue barriere cadono velocemente.





ACQUARIO – Lui -

Lei

Inafferrabile potrebbe essere il termine più adatto per descriverti quando si parla di amore e di sesso. Sei decisamente affascinante e ne sei consapevole. Tuttavia, a volte scappi ancor prima di aver dimostrato se sei o no un bravo amante!- Sei una donna indipendente e ti piace sempre sottolineare di non aver bisogno di un uomo per essere felice. Come amante non hai tabù e, soprattutto, non usi strategie di conquista ma ti comporti in base alle emozioni del momento. Sei un’amante imprevedibile.





PESCI – Lui -

Lei

Tenero e affettuoso, come amante sicuramente non fai mai mancare attenzioni, coccole e baci a chi sta con te, però a volte sai essere davvero sfuggente. Sotto le lenzuola fai credere che rimarrai per sempre e poi il giorno dopo ti dilegui nei tuoi sogni.- Sensuale e romantica, sei un’amante a cui non si può resistere. Sembra che tu non prenda mai l’iniziativa, ma in realtà la seduzione del partner nasce da te. Ti piace credere che ogni volta che hai una storia con qualcuno sia l’uomo della tua vita.