Oroscopo: una ricetta speciale per ogni Segno Zodiacale

Tutti però hanno gusti diversi e non tutte le ricette possono soddisfare gli stessi palati . In base al nostro Segno Zodiacale, le Stelle ci aiutano a scoprire quale ricetta è più adatta a noi e alle persone che vogliamo sorprendere a tavola. L’Oroscopo ci sorprende ancora e ci svela come rendere felice chi ci sta accanto.

ARIETE

- Una delle ricette più indicate per il tuo palato potrebbe essere il pollo alla diavola, cotto al forno insieme a tante spezie affumicate e piccanti e accompagnato naturalmente dalle patate, cotte al forno con la loro buccia e servite con qualche salsa speciale come la “barbecue”. A te piacciono i sapori forti e riesci a mangiare tante pietanze anche quando sono ancora scottanti e fumanti.





TORO

- Per il tuo palato esigente, che non si appaga con troppa facilità, ci vuole una ricetta godereccia e possibilmente a base di carboidrati. Le lasagne sono sicuramente uno dei piatti che riesce a soddisfarti maggiormente, specialmente anche quando la pasta fresca è fatta in casa. Nei tuoi piatti il condimento abbonda sempre e una buona quantità di besciamella renderà le lasagne più gustose.





GEMELLI

- A te in cucina piace cambiare, così come in ogni ambito della tua vita. Ecco perché una delle tue ricette preferite potrebbe essere la paella “mare e terra”, con le verdure, il pesce e la carne. Preferisci che siano gli altri a cucinare per te, principalmente per questioni di tempo. Un piatto del genere non potrà che essere accompagnato dalla sangria, gustosamente preparata con la frutta e il vino rosso.





CANCRO

- Ti piace trascorrere il tuo tempo libero tra i fornelli, soprattutto se ti viene chiesto di preparare un dolce per i tuoi familiari. Una delle ricette che preferisci è il classico ciambellone fatto in casa con lo yogurt e aromatizzato col limone alla vaniglia. Il suo profumo arriverà anche ai vicini di casa, che probabilmente vorranno essere invitati per mangiarlo insieme a te e ai tuoi cari.





LEONE

- Non sei una persona particolarmente sofisticata in cucina, ma non disdegni i piatti appariscenti. Ecco perché sei una grande amante dei taglieri di salumi e di formaggio. Ti piace l’idea che qualcuno li abbia sistemati in modo da renderli più appetibili e gustosi. Li condividi volentieri con chi ha il piacere di accompagnarti a fare un simpatico brunch o un aperitivo nel tuo ristorante preferito.





VERGINE

- Sei sempre molto attenta alla linea e preferisci evitare le grandi abbuffate. Una delle ricette che preferisci mangiare o cucinare potrebbero essere gli spaghetti integrali conditi con il pesto di rucola (rigorosamente fatto in casa con la rucola e le mandorle) e pomodorini che son cresciuti nel tuo piccolo orto in giardino e che hai fatto essiccare. Con te non si corre il rischio di eccedere con le calorie.





BILANCIA

- Con te è facile andare a colpo sicuro in cucina. Ti piacciono le ricette sofisticate, non troppo pesanti e ben servite e impiattate. La caesar salad, con il pollo grigliato, la verdura iceberg, i crostini di pane e la salsa allo yogurt, è un giusto compromesso per unire qualcosa di leggero a qualcosa di sfizioso. Preferisci mangiarla al ristorante per tenere tutto in ordine ed evitare di sporcare i fornelli di casa o la cucina.





SCORPIONE

- Tra le tue ricette preferite ci sono sicuramente le torte rustiche, di cui difficilmente si può conoscere il contenuto prima di averle servite. Mangi tanti alimenti diversi, ma ce ne sono alcuni di cui non sopporti né la vista né l’odore e, in questo caso, bisognerebbe fare attenzione alla tua reazione quando scopri di averli nel tuo piatto. Ti piacciono gli abbinamenti bizzarri e molto speziati o saporiti.





SAGITTARIO

- Sei una persona che ama viaggiare e hai sperimentato piatti vari in giro per il mondo. Se dipendesse da te, non ci sarebbero ricette prestabilite perché ti piace sempre personalizzare ogni tuo piatto. Quella più indicata nel tuo caso potrebbe quindi essere un’insalata esotica, con gamberi, ananas, insalata iceberg e mandorle tritate, accompagnata dalle spezie che ti ispirano nel momento in cui la mangi.





CAPRICORNO

- Solitamente non hai tanto tempo, non solo per cucinare, ma anche per gustare qualcuno dei tuoi piatti preferiti. Tra questi rientra sicuramente l’hamburger, servito possibilmente con le patatine fritte. A volte chiedi che ti venga servito al piatto perché vuoi evitare di mangiare il pane ed eccedere con la quantità di carboidrati giornaliera che prevede la tua dieta. Sei molto grata al delivery.





ACQUARIO

- Per te è importante essere originali anche a tavola. Che tu sia vegetariana o no, ogni tanto ti piace sperimentare piatti senza carne, per vedere se in qualche modo possono essere utili anche per sentirti in forma. Una ricetta che da sperimentare è la carbonara vegetariana: scegli il formato di pasta che preferisci e condiscila con l’uovo, il parmigiano (o il pecorino) e le zucchine al posto del guanciale.





PESCI

- Il tuo problema, quando cucini, è che tendi a sporcare completamente i fornelli e la tavola di appoggio. Ti piace però sperimentare a casa ricette che solitamente provi al ristorante. Tra queste rientra sicuramente il cacciucco, un piatto a base di pesce, servito nel piatto della zuppa e accompagnato da crostini di pane croccanti. A te piace accompagnarlo con un calice di vino bianco o con lo champagne.