Oroscopo: che amica e che nemica sei?

Effettivamente, anche se vissuta diversamente, l’amicizia è un sentimento condiviso da chiunque. Ma come si comportano i dodici Segni dello Zodiaco quando ricoprono il ruolo di “ amici ”? E come si comportano quando invece sono i “ nemici ”? L’Oroscopo e le Stelle ci svelano queste dinamiche.

ARIETE

Come amica -

Come nemica

Energica e iperattiva, come amica riesci a tirar fuori le tue migliori qualità. Le tue amiche possono contare sulla tua fiducia e sulla tua protezione al momento del bisogno. Quando si trovano in difficoltà, sei sempre pronta per difenderle e consolarle.- Sarebbe meglio evitare di averti come nemica, non solo perché non ti arrendi mai, ma anche perché è veramente difficile sconfiggerti. Hai tante amiche che ti sostengono e che ti aiutano a rendere inoffensive le persone che non ti vogliono bene.





TORO - Come amica

Come nemica

- Anche se non rispondi istantaneamente ai messaggi, le tue amiche sanno ti poter sempre contare su di te e sulla tua stabilità. Hanno libero accesso a casa tua in qualsiasi orario e ormai le conosce anche il fattorino che solitamente consegna la pizza.- Sai essere molto insidiosa come nemica perché, se ti metti in testa qualcosa, difficilmente qualcuno può distoglierti da raggiungere il tuo obiettivo. Non ti importa se qualche persona invidiosa resterà ferita dal tuo successo perché sai di meritarlo.





GEMELLI - Come amica

Come nemica

- Sei allegra, vivace, socievole e sempre disponibile per un drink o per una maratona dello shopping. Ti tiri invece indietro quando qualche amica vuole passare l’intera serata a raccontarti le sue pene d’amore. Non sempre sai tenere un segreto.- Sicuramente come nemica sei più fastidiosa che pericolosa. Ti diverti a fare dispetti alle tue rivali per far comprendere che, in ogni caso, la spunterai tu. Sei più litigiosa con le parole che con i fatti. Sei intelligente, scaltra, ma non vendicativa.





CANCRO - Come amica

Come nemica

- Dolce, affettuosa e protettiva, le tue amicizie hanno un ruolo importante nel tuo cuore, ma prima viene la famiglia. La tua migliore amica potrebbe essere tua madre oppure tua sorella o una delle tue cugine. Instauri rapporti profondi con loro.- Sei più pericolosa di quanto sembri perché tendi a manipolare le persone che ti stanno vicino, facendo credere qualsiasi cosa, anche di non veritiero, sui tuoi nemici. Non si può dire che sia vendicativa, ma sei rancorosa e non dimentichi nulla.





LEONE - Come amica -

Come nemica

Sei un’amica leale e ti comporti sempre in modo corretto nei confronti delle tue amiche, purché non ti mettano all’ombra per salire sul palcoscenico. Sei veramente affezionata a loro, ma prima vieni tu con il tuo bisogno di ricevere attenzione.- Non sei preoccupata del fatto di avere dei nemici perché pensi che questo accada sempre alle persone valorose come te. L’importante è che, in un modo o nell’altro, si parli di te, anche quando ricopri il ruolo di nemica. Alzi la voce, ma non mordi.





VERGINE - Come amica -

Come nemica

Sei un’amica preziosa perché, anche se non eccedi nelle manifestazioni d’affetto, sai essere critica e sincera al punto giusto per far notare alle tue amiche dove stanno sbagliando. E lo fai anche quando si tratta della scelta di un vestito o di una borsa.- Pungente e velenosa, non risparmi alle tue nemiche le critiche più acide e sottili. Non ti importa se le ferirai perché hanno scelto loro di porsi in modo negativo nei tuoi confronti. Sei intelligente e non ti lasci prendere in giro tanto facilmente.





BILANCIA - Come amica

Come nemica

- Non potresti vivere senza le tue amiche, tue fedeli alleate per le avventure nei locali della città. Quando ti senti stressata, un aperitivo con loro ti fa sentire subito meglio. Sei sempre felice di ascoltare tutti i racconti sulla loro vita sentimentale.- Sei una persona diplomatica e cerchi sempre di evitare lo scontro, anche con i tuoi nemici. Preferisci trovare un compromesso, in modo che non ci siano troppi danni per nessuno (e soprattutto per la tua immagine). Racconti spesso bugie a fin di bene.





SCORPIONE - Come amica

Come nemica

- Hai poche amiche e selezionatissime. Sono persone molto fortunate perché hanno il privilegio di godere della tua fiducia e con loro riesci ad aprirti e a raccontare (quasi) tutto quello che provi. Non accetteresti mai un tradimento da parte loro.- Rancorosa e vendicativa, non conviene a nessuno averti come nemica. Non ti metti scrupoli contro chi si è apertamente schierato contro di te. Non hai bisogno di agire dietro le quinte e preferisci goderti lo spettacolo quando tutto va secondo i tuoi piani.





SAGITTARIO - Come amica

Come nemica -

- Allegra e ottimista, con il tuo costante entusiasmo riesci sempre a trasmettere energia positiva alle tue amiche. Ti piace coinvolgerle nelle esperienze che vivi, come quando decidi di iscriverti ad un corso di mediazione o di danze caraibiche.Non riesci proprio ad essere cattiva, nemmeno con i tuoi nemici. Inoltre, spesso la tua ingenuità ti porta a sottovalutare i danni che ti arreca chi parla male di te. Ti perdi facilmente in lunghe discussioni, ma concretamente non fai nulla di male.





CAPRICORNO - Come amica

Come nemica

- A volte rigida e severa, sei del parere che anche le tue amiche ogni tanto abbiano bisogno di ricordarsi cosa sia la disciplina. Sei un punto fermo per loro e cerchi di orientarle con saggezza. Non rinunci ai loro consigli quando si parla di affari di cuore.- Sei impenetrabile e i tuoi nemici con te si trovano come di fronte ad un blocco di marmo, inscalfibile. Non mostri le tue emozioni, nemmeno quando la rabbia è tanta o ti senti profondamente delusa da qualcuno. Sei una nemica molto forte e temibile.





ACQUARIO - Come amica

Come nemica

- Come amica riesci a tirar fuori le tue migliori qualità. Sei simpatica, brillante, coinvolgente, ti piace ascoltarle e condividere con loro le tue esperienze di vita. Non instauri mai rapporti morbosi e ossessivi, ma per le tue amiche sei sempre disponibile.- Credi che l’arma migliore da usare contro i propri nemici sia l’indifferenza. Non hai assolutamente intenzione di sprecare il tuo tempo per persone che consideri insignificanti. Se calpestano i tuoi diritti, però, ti fai sentire ad alta voce.





PESCI - Come amica -

Come nemica

Sei un’amica premurosa e sensibile, sempre pronta a correre in soccorso di un’amica che sta male o sta affrontando un momento difficile. Tendi a creare dei rapporti privilegiati con alcune amiche con cui ti trovi particolarmente in sintonia.- Non capisci come sia possibile che alcune persone ti considerino una nemica perché pensi di non aver mai fatto nulla di male nei loro confronti. Nonostante le tue continue lamentele sui tuoi nemici, nella realtà dei fatti non sei pericolosa.