Oroscopo: i luoghi ideali in cui incontrare un nuovo amore

Quando, per i casi della vita, ci si ritrova soli, ci si chiede spesso dove sarà possibile incontrare qualcuno in grado di riaccendere il sentimento amoroso . L’Oroscopo ci svela dove questo può accadere con più facilità per ciascun Segno Zodiacale. Lasciamo che le Stelle ci conducano in un mondo di romanticismo e magia!

ARIETE - Organizza subito qualche serata in compagnia: il posto migliore per conoscere un nuovo amore non può che essere a casa di amici. È sicuramente uno dei luoghi in cui ti senti maggiormente a tuo agio e riesci ad esprimere te stessa in tutta la tua spontaneità. Non è nemmeno da escludersi l’ipotesi che il tuo nuovo amore possa proprio essere quello che hai considerato un caro amico fino a poco tempo prima.



TORO - Prima di dare il via ad un nuovo amore, per te ci vuole tempo e preferisci conoscere almeno un po’ la persona che diventerà il tuo partner. Tutto potrebbe nascere ad un corso per sommelier, durante la degustazione dei vini. I tuoi sensi, felici per l’esperienza che vivi, saranno ancora più lieti di sentirsi accesi dall’attrazione per qualcuno dei tuoi compagni di corso. Apri bene gli occhi e guardati intorno.



GEMELLI - I Social Network per te sono sempre stati un ottimo luogo di incontro per i tuoi amori. Per te non fa differenza incontrare qualcuno in un locale o in gruppo su Facebook o in una chat di incontri. Anzi, sei più felice scoprendo in anteprima se la persona con cui devi uscire conosce la grammatica e sa comunicare in modo brillante. Tuttavia, l’esito delle tue storie a lungo termine è sempre un’incognita.



CANCRO - Sei una persona abbastanza sedentaria e difficilmente rinunci alla comodità del tuo divano nei momenti in cui puoi rilassarti. Dove puoi conoscere un nuovo amore? Molto probabilmente a casa di un parente, per un pranzo o una cena per celebrare qualche ricorrenza. Gli incontri combinati non ti dispiacciono, specialmente se sei reduce da una delusione e ora hai la benedizione delle persone che ti vogliono bene.



LEONE - I grandi incontri per te dovrebbero avvenire in luoghi speciali, dove si respiri un certo tipo di atmosfera. Ecco perché potresti conoscere il tuo prossimo amore in una sala teatrale, durante uno spettacolo che ti fa emozionare. Chi raggiungerà il tuo cuore potrebbe essere uno spettatore, ma anche qualche attore protagonista (a meno che la protagonista sia tu e il tuo prossimo partner qualcuno dei tuoi fans).



VERGINE - Sei una persona estremamente attenta alla salute e per te la cura del corpo è fondamentale per vivere serenamente e in pace con te stessa. Potresti conoscere una persona affine a te mentre sei in fila in farmacia per acquistare i tuoi integratori preferiti o qualche prodotto di bellezza oppure in ospedale, nella sala d’attesa, prima di fare qualche esame o qualche visita di prevenzione.



BILANCIA - Hai una vita sociale molto intensa e non fai mai troppa fatica per conoscere nuove persone. Ovviamente trovare un nuovo amore non è così semplice e ci vuole un pizzico di fortuna in più. Potresti vivere questo magico incontro in un locale diverso da quelli che frequenti solitamente. Guarda con attenzione le persone intorno a te mentre ti gusti un aperitivo gourmet o sorseggi un calice di champagne.



SCORPIONE - Sei molto diffidente e non chiacchieri facilmente con gli sconosciuti, a meno che il tuo sesto senso ti faccia provare per loro una sorta di attrazione o affinità a primo impatto. Per te è il primo impatto è decisivo ed è per questo motivo che potresti conoscere il tuo prossimo amore per caso, anche per strada mentre attraversi al semaforo o fai una passeggiata per il centro storico della tua città.



SAGITTARIO - Sei estremamente socievole, chiacchieri e dai confidenza a chiunque incroci il tuo cammino ed è per questo che ogni tanto qualcuno si illude che da parte tua ci sia un interesse sentimentale o sessuale. Per conquistarti ci vuole qualcosa in più e potresti incontrare il tuo prossimo amore mentre ti alleni nella tua palestra di fiducia. L’idea di condividere un hobby col partner ti ha sempre entusiasmato.



CAPRICORNO - Il luogo dove hai più probabilità di incontrare il tuo nuovo amore è sicuramente il tuo ufficio oppure quello dei tuoi soci o dei tuoi clienti. È questo, infatti, il luogo in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo. La vera domanda da porsi dovrebbe essere: “riuscirai a comprendere che qualcuno ha un debole per te mentre parlate di affari o di denaro?”. Tieni aperta la porta del tuo cuore!



ACQUARIO - Conoscere nuove persone per te è di una semplicità pazzesca, ma non lo è conoscere qualcuno che possa interessarti anche sentimentalmente. Tu hai bisogno di essere incuriosita ed è per questo che potresti trovare qualcuno di estremamente affascinante durante un corso o una conferenza sulle criptovalute, sia in presenza che sul web. Vorresti che il tuo prossimo amore avesse una mente molto aperta.



PESCI - Il gioco della seduzione è indubbiamente uno dei tuoi preferiti. Ti piace lasciarti corteggiare, ma sei timida e può capitare che i tuoi spasimanti non si accorgano che anche da parte tua ci sia un certo interesse. Potresti incontrare il tuo prossimo amore durante un corso di meditazione. Con la mente sgombra di pensieri, sarà più facile intuire di avere di fronte a te una persona mandata dal destino.