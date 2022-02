Oroscopo: Saturno in Acquario, cosa sta portando e cosa porterà

Da ormai tanti mesi, Saturno sta transitando nel Segno dell’Acquario e continuerà ad occupare questo Segno per tutto il 2022 . La simbologia di questo Pianeta è legata al tempo, alle sfide , alla maturità e alla crescita che spesso scaturiscono dalle difficoltà che si affrontano. Tutti i Segni vivranno questo transito in modo diverso e l’Oroscopo ci aiuta a comprenderne meglio il significato. Scopriamo, per ogni Segno Zodiacale, cosa dicono le Stelle …

ARIETE - Come hai già potuto verificare, Saturno nel tuo caso è molto influente per quel che riguarda la sfera sociale. Ci sono delle amicizie che non hanno senso di esistere perché sono troppo superficiali. È necessario eliminarle e creare spazio per nuove persone più responsabili e mature, che possano dare un apporto veramente significativo alla tua vita. Una figura anziana ti darà dei preziosi consigli.



TORO - Saturno continuerà ad agire in ambito lavorativo e ti metterà costantemente alla prova in progetti impegnativi e complessi. Saranno necessari ancora dei sacrifici e i risultati non saranno immediati. Ricordati però che, ad ogni rinuncia, corrisponderà un dono. Le collaborazioni che non hanno basi solide sono destinate a svanire e sarà utile sostituirle presto con altre più remunerative e vantaggiose.



GEMELLI - Il transito di Saturno ti sta aiutando ad essere più costante e a concludere qualcuno dei progetti che, solitamente, lasci a metà. Anche i prossimi mesi saranno interessanti per concludere degli studi o per costruire qualcosa di importante lontano dalla tua terra di origine. La concretezza, quindi, aumenterà a discapito della spiritualità perché tenderai a voler razionalizzare qualsiasi cosa.



CANCRO - È un momento di grandi trasformazioni per te e continuerà ad esserlo anche per i prossimi mesi. Saturno, infatti, ti porterà a interrompere alcune dinamiche che si verificano nel tuo mondo interiore. Il cambiamento può essere inizialmente doloroso, ma poi i suoi frutti saranno molto dolci. Non è escluso, inoltre, che tu debba fare i conti con un’eventuale eredità non semplicissima da riscuotere.



LEONE - Il famigerato “Saturno contro” si trova da tempo opposto al tuo Segno. Saturno, come sempre, chiede di tagliare tutti i rami secchi che impediscono all’albero della tua vita di fiorire rigoglioso. Tutte le relazioni sono state e continueranno ad essere messe alla prova. Diventerai più selettiva e sceglierai tu stessa di interrompere delle storie che ti frenano e ti impediscono di andare avanti.



VERGINE - Saturno sta portando disciplina nelle tue giornate e, ormai da tempo, ti ha aiutato a costruire delle abitudini quotidiane da cui difficilmente riusciresti a staccarti. Continuerà a portare ritmi serrati sul lavoro e chiederà rigore e serietà in tutto quel che ha a che fare con la salute e con la cura del tuo corpo. Non favorirà i colpi di scena e potrebbe spingerti a ripetere sempre gli stessi schemi.



BILANCIA - Ormai è da diversi mesi che Saturno ti sta rendendo più seria nella gestione della tua vita sentimentale. Non sei interessata a storielle senza seguito e sei invece pronta a costruire qualcosa di importante con il partner. Potresti avere una relazione anche con un partner molto più grande di te. Saturno, inoltre, potrebbe segnare la decisione di ampliare la famiglia con un piccolo erede.



SCORPIONE - Saturno è stato e continuerà ad essere severo nei tuoi confronti. Ci sono delle responsabilità familiari da cui non puoi fuggire. Se hai fatto delle promesse o preso degli impegni, è giusto che tu li rispetti. Potresti inoltre dover traslocare repentinamente dalla tua abitazione e affrontare un trasloco abbastanza impegnativo. Dovresti stare alla larga da chi semina pensieri negativi nella tua testa.



SAGITTARIO - Il settore delle comunicazioni e dei piccoli spostamenti viene intercettato da Saturno, che porta un po’ di pesantezza. Sembra che tu debba imparare la sintesi: meno chiacchiere, concetti espressi con chiarezza e semplicità. Potresti inoltre essere coinvolta in eventi importanti che riguardano la vita di tuo fratello o tua sorella. Saturno ti chiederà anche di avere maggior cura della tua auto.



CAPRICORNO - Hai sempre considerato il denaro una delle tue priorità e la stabilità economica ti consente di gestire con maggiore serenità qualsiasi altro ambito della tua vita. Saturno chiederà grande prudenza negli investimenti finanziari. Sicuramente avrai la possibilità di compiere dei passi importanti nella direzione di una maggiore ricchezza, ma ci vorrà grande cautela e occorrerà tenere sotto controllo le spese.



ACQUARIO - Saturno continuerà a transitare felicemente nel tuo Segno, dove si è sempre trovato a suo agio. Continuerà a chiederti di essere matura, responsabile, saggia e seria anche in circostanze che preferiresti vivere con maggiore leggerezza. L’indipendenza fa parte della tua natura e non devi confonderla con la solitudine o l’isolamento. Probabilmente ci saranno dei momenti in cui avrai bisogno dei tuoi spazi.



PESCI - Le energie di Saturno non sono sempre semplici da gestire. La tua natura ti porta a sognare ma, anche se manifesti speranza e ottimismo, talvolta nascondi una sorta di malessere interiore legato alle tue paure. Saturno ti aiuterà a mettere ordine dentro di te in modo che i tuoi timori non possano mai prendere il sopravvento sulle tue speranze. Continuerai a lamentarti, ma questa non è una novità.