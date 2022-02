Pet Astrology: l'Oroscopo di febbraio per il tuo cane

La prima metà del mese sarà caratterizzata da una moltitudine di Pianeti in Capricorno: Mercurio, Venere, Marte e Plutone. Soltanto a metà mese Mercurio si sposterà nel Segno dell’Acquario. I nostri amici a quattro zampe saranno quindi chiamati ad essere più disciplinati e ubbidienti. Inizieranno a divertirsi un po’ soltanto dal 15 febbraio perché potranno socializzare con nuovi bambini o nuovi cagnolini al parco. Segno per Segno, s copriamo cosa riservano le Stelle ai nostri simpatici cuccioli di casa!

ARIETE - Ringhiare e abbaiare saranno le tue attività preferite in questo mese e lo farai anche con le persone che conosci. Sei nervoso, ma i tuoi padroncini non riescono a capire perché. Ti stanno trascurando per i loro impegni lavorativi e si dimenticano di farti le solite coccole a cui sei abituato. Un cagnolino più piccolo di te ti farà divertire al parco!



TORO - Il mese di febbraio sarà caratterizzato da alti e bassi. I Pianeti in Capricorno, infatti, tireranno fuori la tua indole pacata, serena e tranquilla. Farai esattamente tutto ciò che ti verrà chiesto, incluso sederti o metterti a cuccia appena senti il comando. Tuttavia, con Mercurio in Acquario dal 15, diventerai più irrequieto e dispettoso del solito.



GEMELLI - Il Sole in Acquario ti metterà allegria, ma non sarai sempre tanto socievole e tenderai ad essere diffidente con chi avrà un atteggiamento poco chiaro con i tuoi padroncini. Mercurio, dal 15, ti renderà più vivace e felice. Saranno giornate fantastiche per correre libero al parco oppure per farti coccolare mentre i tuoi padroncini guardano un film.



CANCRO - Ti piacerebbe trascorrere l’intero mese chiuso nella tua cuccia, lontano da chi ti coccola troppo oppure ti tira le orecchie o la coda, ti mette le mani in bocca o ti nasconde i tuoi giocattoli preferiti. Nessuno ha capito che tu hai solo ed esclusivamente bisogno di coccole e carezze. Quando in casa qualcuno litiga, ti spaventi e ti agiti anche tu.



LEONE - Le tue giornate questo mese sono state ben organizzate dai tuoi padroncini, che hanno deciso di farti fare diverse attività per addestrarti e renderti più ubbidiente e disciplinato in caso. Ti irriterai però quando, a causa dei loro impegni lavorativi, sceglieranno di affidarti a qualche dog-sitter per cui non nutrirai alcuna simpatia. Cagnolino impaziente.



VERGINE - Febbraio sarà un mese vivace e ricco di sorprese per te. Venere ti renderà dolce, affettuoso e tenero per tutto il mese. I tuoi padroncini sentiranno spesso la necessità di tenerti al loro fianco, soprattutto se sono tristi per i loro problemi amorosi. I tuoi occhioni dolci trasmettono un grande amore. Potresti innamorarti di una cagnolina vicina di casa.



BILANCIA - Questo mese non sarà affatto rilassante per te e occorrerà aspettare l’ingresso di Mercurio in Acquario per riuscire almeno a fare una corsa nell’isolato. Se vivi in una casa senza giardino, la situazione sarà particolarmente critica perché sembra che nessuno trovi il tempo per accudirti o per giocare con te. Ti mancano un sacco le coccole di qualcuno.

SCORPIONE - Preparati a vivere un mese molto movimentato. Sarai vivace, allegro e frizzante. Nella prima metà del mese potrai visitare nuove località immerse nella natura, dove potrai correre felice e respirare aria pulita. Nella seconda metà del mese, ti sentirai stretto tra le mura di casa e, per dispetto, rosicchierai tutto ciò che troverai in giro.



SAGITTARIO - I Pianeti in Capricorno ti chiedono di fare attenzione a quello che mangi perché potresti finire spesso dal veterinario, con grande dispiacere di chi dovrà spendere tanti soldi per curarti. Dal 15 in poi, Mercurio darà un nuovo ritmo alle tue giornate e ti renderà vispo e allegro. Quando ti sentirai particolarmente felice, ti si vedrà scodinzolare.



CAPRICORNO - Il mese di febbraio sarà indimenticabile per te e potrai vivere tante belle avventure con i tuoi padroncini e con il gruppo di cagnolini del tuo quartiere. Venere ti renderà particolarmente dolce e carino, soprattutto quando indosserai i vestitini o gli impermeabili che ti hanno regalato i tuoi amici umani. Nessuno riuscirà a resistere a farti una carezza.



ACQUARIO - Nelle prime due settimane del mese, tenderai ad essere un po’ solitario e ti ritirerai spesso nella tua cuccia quando a casa ci sarà troppa confusione. Avrai semplicemente bisogno di riposare di più. Con l’ingresso di Mercurio nel tuo Segno, diventerai più vivace e birichino. Non sarà facile tenerti sotto controllo quando correrai felice per casa.



PESCI - Con tanti Pianeti in Capricorno, Febbraio sarà il mese adatto per fare nuove amicizie con i tuoi vicini di casa o con qualche bambino che incontri sempre durante le tue passeggiate al parco. Sei diventato la mascotte anche degli amici dei tuoi padroncini, che ti considereranno la loro mascotte portafortuna e si divertiranno a giocare con te.