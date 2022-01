Oroscopo: cosa lasciar andare e a cosa andare incontro nel 2022

Il nuovo anno è appena iniziato ed è buona consuetudine fare un resoconto del precedente anno e stabilire i buoni propositi per il nuovo. Cosa sarà opportuno lasciar andare e a cosa invece potremo andare incontro nel 2022? Possiamo trovare queste risposte nell’ Oroscopo che, in base al nostro Segno Zodiacale, ci svelerà come vivere in armonia con le Stelle !

ARIETE - Cosa lasciar andare - Lascia andare le preoccupazioni lavorative. Ansia e stress vanno messi da parte. Quest’anno, anche se per pochi mesi, Giove nel tuo Segno ti consentirà di allontanare da te ogni negatività.

A cosa andare incontro - Apri la porta a nuove amicizie e nuove collaborazioni che si riveleranno durature nel tempo, stabili e importanti. La tua crescita personale sarà un tassello importantissimo per i mesi a venire.



TORO - Cosa lasciar andare - Lascia andare la paura di non farcela o di non essere mai abbastanza. Nel 2021 Giove in aspetto dissonante ha tolto parte della fiducia che avevi nelle tue capacità. Quei tempi sono oramai finiti.

A cosa andare incontro - Preparati a riscoprire il valore della condivisione. Ti sei sicuramente già accorta di essere circondata da persone che ti vogliono bene e che sono pronte a sostenerti nella tua scalata sociale.



GEMELLI - Cosa lasciar andare - È giunto il momento di abbandonare le false illusioni. Va bene essere ottimisti e sicuramente le stelle non invitano mai nessuno al pessimismo, ma occorre lasciar andare le utopie che non portano a niente.

A cosa andare incontro - Vai incontro ad una maggiore consapevolezza di te stessa, che ti consentirà di sfruttare ogni momento per scoprire qualcosa di nuovo sul funzionamento del tuo corpo, della tua mente e delle tue emozioni.



CANCRO - Cosa lasciar andare - Cosa aspetti a lasciar andare tutto ciò che ti rende ancora legata al tuo passato. Metti da parte i ricordi e conservali in un angolo del tuo cuore dove possano incoraggiarti, senza interferire col presente.

A cosa andare incontro - Nel 2022 ti aspetta una rinnovata spiritualità. Giove in Pesci potrebbe farti incontrare una Guida o un Maestro che ti aiuterà a scoprire i talenti e sfruttarli per vivere una vita all’altezza dei tuoi sogni.



LEONE - Cosa lasciar andare - Così come nel 2021, dovrai continuare a lasciar andare tutte quelle relazioni che non portano nulla di utile o di buono per la tua vita e il tuo sviluppo personale. Non esitare a troncare una storia ormai spenta.

A cosa andare incontro - Inizia ad approfondire lo studio di una lingua straniera perché quest’anno potrai scoprire nuove culture, tradizioni e usanze. La lettura di un libro aprirà nuovi scenari nel tuo mondo interiore.



VERGINE - Cosa lasciar andare - Le preoccupazioni per la salute delle persone care sono sicuramente comprensibili, ma è necessario abbandonarle e non lasciare che i pensieri negativi si impossessino dei tuoi pensieri. Occorre spazio nella mente.

A cosa andare incontro - Nel 2022 ti aspettano tanti nuovi incontri e, anche se non tutti saranno entusiasmanti o felici, ognuno di questi ti insegnerà qualcosa di importante per la tua vita. Urano ti offrirà collaborazioni con l’estero.



BILANCIA - Cosa lasciar andare - Le tue insicurezze non hanno motivo di continuare ad esistere. Lascia pure che si dissolvano e non ascoltare chi tenta di metterti dubbi o sospetti sulle situazioni che vivi o sulle persone che ti stanno vicino.

A cosa andare incontro - Saturno ti darà la possibilità di mostrare al mondo la tua saggezza e la tua maturità. Potrai costruire le basi per un futuro entusiasmante e felice. La determinazione ti farà superare qualsiasi difficoltà.



SCORPIONE - Cosa lasciar andare - Non perdere più tempo dietro le diatribe familiari, soprattutto se sono legate ad episodi del passato che non hanno più motivo di essere presi in considerazione. Lascia andare il rancore e il desiderio di vendetta.

A cosa andare incontro - Con Giove in Pesci puoi sicuramente andare incontro ad un futuro di gioia, di fortuna e di felicità. Ti aspetta il coronamento di un sogno d’amore che stai rincorrendo da tempo. L’eros sarà vertiginoso.



SAGITTARIO - Cosa lasciar andare - A che serve focalizzarsi su tutto ciò che non funziona nella tua vita? Metti da parte la voce interiore che sottolinea sempre le tue mancanze e i tuoi difetti. Non hai bisogno di persone che spengano i tuoi sogni.

A cosa andare incontro - Il 2022 sarà un buon anno per fare dei progetti importanti a livello familiare, come quello di acquistare o andare a vivere in una nuova casa. Con Giove in Ariete per qualche mese, andrai incontro alla passione.



CAPRICORNO - Cosa lasciar andare - L’eccessivo attaccamento al denaro e ai beni materiali ti impedisce spesso di gustare la vita in tutta la sua interezza. Lascia andare il bisogno di accumulare oggetti o cose che non ti regalano emozioni.

A cosa andare incontro - Giove in Pesci ti spronerà ad inserire qualche nota di leggerezza nella tua quotidianità. Andrai incontro ad eventi imprevedibili e del tutto eccezionali. Urano porterà occasioni straordinarie sul lavoro.



ACQUARIO - Cosa lasciar andare - Hai già lasciato andare tanti preconcetti nel 2021 e Saturno ti ha aiutato a concentrarti sull’essenziale. Nel 2022 potrai lasciar andare l’irrequietezza che ti spinge a cambiare anche quando non è necessario.

A cosa andare incontro - Sarà un anno di nuove responsabilità e il tuo impegno sarà sempre orientato verso il miglioramento della tua vita e quella delle persone che ti circondano, che vedranno in te un modello di grande saggezza.



PESCI - Cosa lasciar andare - I dubbi, le incertezze, il bisogno di ottenere l’approvazione delle persone: lascia andare tutta questa spazzatura per il tuo animo e per la tua mente. Non hai bisogno di niente e di nessuno per essere felice.

A cosa andare incontro - Giove nel tuo Segno ti conduce verso giornate felici, entusiasmanti e ricche di opportunità su tutti i fronti. Prosperità, abbondanza e ricchezza saranno le parole chiave per un 2022 indimenticabile.