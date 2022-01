Oroscopo: a ogni Segno, il suo proposito per l'Anno Nuovo

Il nuovo anno è iniziato e tutti abbiamo dei buoni propositi che vorremmo portare avanti nei mesi a venire. C’è chi vorrebbe avere più amici e chi invece si dà il proposito di impegnarsi seriamente in una relazione sentimentale. L’Oroscopo ci svela quali saranno i buoni propositi di ciascun Segno Zodiacale per il 2022. Lasciamoci ispirare dal fascino e dalla magia delle Stelle !

ARIETE - Uno dei migliori propositi che tu possa darti nel 2022 è quello di ampliare il cerchio delle tue amicizie. Non sarà semplice perché Saturno ti renderà molto selettiva e nutrirà principalmente poche amicizie di vecchia data, di cui ti fidi da tantissimo tempo. La vera sfida sarà quindi quella di aprirsi al “nuovo”, incontrare e frequentare persone che forse, inizialmente, sembreranno tanto diverse da te.



TORO - Tra i buoni propositi del 2022 ci sarà sicuramente quello di essere meno possessiva, imparare il dono della condivisione e lasciar proprio andare ciò che non è più utile nella tua vita. Spesso hai la fama di essere un’accumulatrice seriale e lo sei anche per quel che riguarda emozioni e relazioni. Saturno ti chiederà proprio di scegliere di tenere con te soltanto l’essenziale. Ne trarrai giovamento.



GEMELLI - Il miglior proposito del 2022 sarà quello di non avere fretta, in nessun ambito della vita. Sei consapevole di avere delle grandi capacità e molto spesso sei anche più efficiente di tante altre persone sul lavoro, ma rischi di rovinare tutto se non dai alle situazioni il tempo di maturare. Questo proposito non deve valere soltanto a livello professionale, ma in qualsiasi ambito della vita, anche in amore.

CANCRO - Quale proposito potresti darti in un anno in cui Giove transiterà per tanto tempo nel Segno dei Pesci? Sicuramente quello di esplorare il tuo mondo spirituale e andare alla ricerca di nuove risposte profonde sul vero significato della vita. Avrai la possibilità di aiutarti con tante letture stimolanti oppure potrai scegliere di frequentare un corso di meditazione. La tua crescita interiore sarà notevole.



LEONE - Il tuo proposito per il 2022 dovrebbe essere quello di considerare qualsiasi ostacolo come un’occasione di crescita e di sviluppo personale. Sai bene che incontrerai degli ostacoli perché Saturno continuerà a chiederti di staccarti da persone o cose a cui sei legata, anche quando non ti fanno bene. Ogni relazione può insegnarti qualcosa e “imparare” può essere considerata la tua vera missione.



VERGINE - Se sei fidanzata,, nel 2022 potresti darti il proposito di rendere la tua storia ufficiale o addirittura di sposarti. Se sei single, invece, il proposito potrebbe essere quello di trovare un fidanzato entro la fine dell’anno. In entrambi i casi sarà necessario che tu definisca le tue priorità. Sii dettagliata nel dire a te stessa quello che desideri. Il tuo proposito ti condurrà alla scoperta di te.



BILANCIA - Un ottimo proposito da portare con te per tutto il 2022 potrebbe essere quello di creare delle abitudini giornaliere che ti facciano sentire in forma e in equilibrio col tuo mondo interiore. Saturno ti aiuterà a mantenere una disciplina ferrea, soprattutto se deciderai di praticare con una frequenza prestabilita qualche disciplina sportiva. La tua energia fisica crescerà smisuratamente.



SCORPIONE - Con Saturno in aspetto dissonante anche nel 2022, uno dei tuoi migliori propositi potrebbe essere quello di acquistare una nuova casa e/o andare a vivere da sola, riscoprendo così la tua autonomia e la tua indipendenza. Non è sicuramente un proposito di semplice realizzazione e richiederà un’accurata preparazione. Giove ti darà una mano nel fare le cose in grande, sorprendendo anche te stessa.



SAGITTARIO - Per il 2022 sarebbe interessante se ti dessi il proposito di costruire un rapporto più equilibrato e sereno con le persone che condividono il tuo stesso tetto. Non importa se si tratta del partner o dei tuoi genitori, i tuoi figli o altri coinquilini. L’importante è che tu impari a rispettare gli spazi altrui, senza per questo dover assumere un atteggiamento eccessivamente duro o distaccato.



CAPRICORNO - Uno dei tuoi migliori propositi per il 2022 potrebbe essere quello di mettere dei soldi da parte oppure di investire una somma di denaro tale da produrre nuovo denaro nei prossimi mesi. Ti piace ragionare in termini numerici e un obiettivo di tipo economico può essere uno stimolo interessante anche per raggiungere nuovi traguardi in altri ambiti importanti della vita. Sarai un esempio per tante persone.



ACQUARIO - Solitamente tu non hai paura di affrontare momenti di cambiamento che spaventerebbero tantissime altre persone. Un buon proposito per il 2022 potrebbe essere quello di rinunciare al cambiamento a tutti i costi e godere della stabilità interiore ed esteriore che hai raggiunto con grande sacrificio. Saturno ti aiuterà a raggiungere una nuova maturità e ti farà crescere in mezzo al mondo che cambia.



PESCI - Il proposito più bello e utile che tu possa darti nel 2022 sarà quello di coinvolgere il maggior numero possibile di persone nelle tue imprese e avventure quotidiane. Giove ti darà l’entusiasmo necessario per entusiasmare anche chi nutrirà poche speranze nel suo animo. Rendere felici gli altri ogni volta che ti è possibile sarà il miglior modo per sentirti in armonia e in pace con te stessa.