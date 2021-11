Capitano a tutti dei momenti in cui si riflette sulla propria vita e su cosa si potrebbe fare per manifestare una migliore versione di sé nel mondo. E c’è sempre qualcosa a cui bisogna rinunciare! Ci sono lati del nostro carattere difficili da lasciar andare, che ci impediscono di progredire. L’Oroscopo ci svela cosa dovrebbe lasciar andare ogni Segno Zodiacale per essere più felice, al passo con le Stelle!

ARIETE - Sei una persona sempre energica, dinamica, attiva, che non si arrende sicuramente di fronte alle difficoltà o alle sfide che la vita continuamente propone. Tuttavia, per vivere ancora più felicemente, dovresti abbandonare l’ira, che molto spesso ti fa disperdere inutilmente l’energia che potresti sfruttare per proseguire coraggiosamente verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Devi rilassarti!



TORO - Tra le tue migliori qualità ci sono sicuramente la perseveranza e la determinazione con cui porti avanti tutti i tuoi progetti. Non ti spaventano i tempi lunghi e sei abbastanza tenace da risollevarti dopo qualche fallimento. Ciò a cui dovresti rinunciare è l’eccessivo attaccamento ai beni materiali, che in alcuni casi si trasforma in possessione nei confronti del partner o dei tuoi amici.



GEMELLI - Una mente brillante e vivace con la tua non lascia mai indifferenti le persone che hanno il piacere di trascorrere un po’ di tempo in tua compagnia. Hai sempre la battuta pronta, in ogni circostanza. Dovresti però abbandonare quella curiosità sterile che spesso ti spinge a voler sapere a tutti i costi qualcosa di effimero o superficiale. Coltiva invece quella curiosità che accende il tuo entusiasmo!



CANCRO - Nessuno oserebbe mai dire che tu sia una persona insensibile o fredda. Hai tante belle qualità e riesci sempre ad esprimere le emozioni che provi. Tuttavia, per vivere in pace con te stessa dovresti lasciar andare la recriminazione verso vecchi amanti che ti hanno fatto soffrire. A volte la conclusione di una storia apre le porte a milioni di nuove possibilità. Concentrati su quelle e accendi la speranza.



LEONE - Egocentrismo e maestosità sono indubbiamente due delle tue principali caratteristiche. Non nascondi mai il fatto di amare essere adulata e stare al centro dell’attenzione. Se lasciassi andare il desiderio di ammirazione, scopriresti che la principale sostenitrice di te stessa puoi essere proprio tu. O pensi davvero che ci sia bisogno che tante persone ti dicano quanto sei buona, brava e bella?



VERGINE - Attenta e precisa, puntuale e ordinata: ecco alcune delle qualità che vengono spesso attribuite al tuo Segno. Effettivamente, sei una persona che non si lascia sfuggire i dettagli. Cosa dovresti lasciar andare allora? La ricerca della perfezione. Non significa che tu ti debba accontentare, ma la perfezione dovrebbe essere soltanto un modello a tendere, per dare ogni giorno il meglio di te nella vita.



BILANCIA - La leggerezza che contraddistingue il tuo Segno viene sempre considerata una delle tue armi vincenti, tranne quando si trasforma in superficialità. Ed è proprio la superficialità che dovresti abbandonare, soprattutto se vuoi avere delle relazioni più appaganti con le persone che frequenti. Non concentrarti sulle apparenze e prova ad approfondire le situazioni in cui ti ritrovi coinvolta.



SCORPIONE - Sei consapevole di avere tanti difetti, ma non lo consideri un problema. Hai anche un grande intuito e una spiccata sensibilità, che ti consentono di comprendere cosa pensano e cosa provano le persone che hai intorno. Quello che ti frena e che dovresti quindi cercare di lasciar andare è la diffidenza. Non partire sempre dal presupposto che gli altri vogliano truffarti o prendersi gioco di te. Dai fiducia!



SAGITTARIO - Sei una persona allegra, simpatica e ottimista. Trasmetti spesso il buonumore alle persone che incontri e hai sempre una buona parola per chiunque. Tuttavia, tante persone potrebbero farti notare di peccare di presunzione. Anche quando hai sentito brevemente parlare di qualche argomento, poi ne parli come se fossi la massima esperta in materia. Prova ad essere più umile, i risultati saranno sorprendenti.



CAPRICORNO - In fondo, lo sai pure tu cosa dovresti lasciar andare per vivere più felicemente e non sarà certo un oroscopo a fartelo scoprire. La corazza che hai costruito attorno al mondo delle tue emozioni ti impedisce di lasciarti scalfire, ma ti impedisce anche di gustare ciò che la vita ti offre con grande generosità. Lasciati andare e mettiti in gioco per concedere al tuo cuore qualche piccola possibilità.



ACQUARIO - Originale e intelligente, ribelle e altruista: sei consapevole di avere questa fama, ma in fondo non ti importa molto di quel che gli altri pensano di te. Questo potrebbe essere il primo problema, ma ciò che dovresti necessariamente lasciar andare per vivere meglio è il senso di superiorità che ti fa pensare che tutti sbaglino, tranne te. Assumiti la responsabilità dei tuoi errori: sei un essere umano.



PESCI - Non penserai davvero che basti un po’ di dolcezza per vivere una vita di rose e fiori senza difficoltà! Sicuramente hai un carattere molto sensibile e ti adatti facilmente a situazioni diverse. Quello che dovresti lasciar andare al più presto sono le continue lamentele nei confronti del partner, dei tuoi figli, dei familiari, dei colleghi, degli amici e anche degli sconosciuti. Sei più bella quando sorridi!