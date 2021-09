Oroscopo e fortuna: un messaggio da Giove per ogni Segno Zodiacale

Giove , il Pianeta della f ortuna , della ricchezza , della prosperità e dell’ entusiasmo sta transitando da diversi mesi nel Segno dell’ Acquario e vi rimarrà fino alla fine di dicembre, per poi spostarsi nel Segno dei Pesci . In questo suo movimento, ha deciso di lasciare un messaggio ad ogni Segno Zodiacale. L’Oroscopo e le Stelle sono sempre pronti a stupirci con qualcosa di nuovo.

ARIETE - Carissimo Ariete, che valore dai all’amicizia? Ti sei reso conto che la tua vita sociale negli ultimi mesi è stata più appagante e vivace del solito? Le occasioni di incontrare nuove persone continueranno ad essere tante fino alla fine di dicembre. Nasceranno nuove amicizie destinate a durare per una vita intera. Qualcuna, invece, potrebbe trasformarsi in una fantastica collaborazione lavorativa.



TORO - Che succede caro amico del Toro? Ultimamente stai accumulando di tutto e la bilancia segna qualche chilo in più. Non aver paura di perdere tutto quello che hai: voglio semplicemente insegnarti ad essere una persona meno possessiva. Sul lavoro è necessario che riacquisti un po’ di fiducia nel tuo talento e nelle tue capacità. Io non ti aiuterò, ma la tua perseveranza farà dei veri e propri miracoli.



GEMELLI - È qui la festa? Carissimo Gemelli, vedo con piacere che stai sfruttando il mio transito a te favorevole per esplorare nuovi luoghi fuori e dentro di te. Nonostante le tante restrizioni, ti ho dato la possibilità di viaggiare e, fino alla fine di dicembre, favorirò i rapporti con l’estero. Quel che mi preme dirti è di proseguire nella tua ricerca spirituale: potresti incontrare una guida molto saggia.



CANCRO - Qualcuno ha parlato di eredità? Carissimo e dolcissimo Cancro, so benissimo quanto sia forte il tuo attaccamento per il passato e so bene che le eredità per te rappresentano un ponte tra quello che c’è ora e quello che non c’è più. Questi sono mesi buoni per ricevere tutto ciò che ti spetta, e non parlo soltanto di denaro o di beni materiali. Se lo desideri, posso portare più entusiasmo anche nell’eros.



LEONE - Carissimo Leone, perché sei tanto arrabbiato con me? Ogni anno faccio il giro dello Zodiaco e stavolta è toccato a te avermi in opposizione. E così sarà ancora, fino alla fine di dicembre. Non era mia intenzione mettere alla prova la tua autostima, ma effettivamente avevi bisogno di scontrarti con la realtà. Non ti porterò fortuna, ma ti insegnerò a non far dipendere la tua felicità dalla buona sorte.



VERGINE - Io espando tutto quello che trovo e sapevo benissimo che nel tuo caso, caro amico della Vergine, avrei trovato una già eccessiva tendenza a tenere sotto controllo la salute e l’igiene personale. Ma è proprio necessario usare il disinfettante e l’alcol come se fossero acqua? Se vuoi che porti espansione anche in ambito lavorativo, non esitare a dare il via a nuovi progetti semplici e ingegnosi.



BILANCIA - Che bello vederti così felice e gioioso carissimo Bilancia! Sono consapevole che in parte sia anche merito mio. Negli ultimi mesi ti sto regalando grandi opportunità per crescere e per fare programmi importanti per il tuo futuro, anche sentimentale. C’è il mio zampino nel desiderio che è nato in te di ampliare la famiglia. Goditi i bei momenti che ti regalerò ancora per qualche mese e sii felice.



SCORPIONE - Chi è che borbotta in continuazione tra le mura di casa e dà la colpa a me e Saturno? Ovviamente sei tu, caro Scorpione! Non essere così velenoso e prova a comprendere quanto sia utile ogni tanto essere sottoposto a delle prove che in futuro di consentiranno di sentirti più forte. Era normale che un trasloco sarebbe stato fonte di stress, ma almeno potrai goderti una casa più grande. Mi farò perdonare!



SAGITTARIO - Ehi, carissimo Sagittario! Sei costantemente in movimento o al telefono e probabilmente sono io il responsabile di questa frenesia e di questi continui spostamenti. Come hai visto, da diversi mesi ti sto mettendo in contatto con tantissime persone con cui ti trovi in sintonia. Non sottovalutare alcune persone che hai conosciuto su Facebook o su Tinder: potrebbero avere un ruolo importante nella tua vita.



CAPRICORNO - Caro Capricorno, è possibile che con te si possa parlare soltanto di denaro? Come vedi, ti ho accontentato e mi sono focalizzato su quel settore con te. Però, tu dovresti sapere che io espando quello che trovo e quindi potrei aver fatto crescere il conto in banca oppure i tuoi debiti. Ti aiuterò comunque a gestire le tue finanze senza troppe paranoie (di quelle il responsabile è Saturno, non sono io).



ACQUARIO - Come sono felice che tu mi stia ospitando nel tuo Segno, carissimo Acquario! Mi sto divertendo tantissimo e resterò qui fino alla fine di dicembre. Continuerò ad offrirti occasioni fortunate e felici in qualsiasi ambito della vita. Alimenterò la tua autostima e ti renderò un instancabile ottimista. Saturno mi darà una mano per farti crescere e per rendere duratura e solida ogni tua nuova conquista.



PESCI - Carissimo Pesci, anche se non mi vedi, ricordati che io ci sono e te ne ho dato la prova in estate, nel mio breve transito nel tuo Segno. Tornerò da te gli ultimi giorni di dicembre e mi fermerò a lungo. Per ora puoi godere della mia protezione anche quando non te ne accorgi. Ci sono state tante situazioni in cui eri in pericolo, ma io ti ho salvato. La tua gratitudine aprirà le porte ad un futuro felice.