Oroscopo: le strategie di seduzione per i 12 Segni

L’ estate si avvicina e chi è single (ma non solo) inizia a chiedersi come poter fare nuove conquiste amorose. Non tutti vengono sedotti allo stesso modo: c’è chi è più sensibile alle provocazioni del corpo e chi a quelle della mente. In base al Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci rivela le armi vincenti per sedurre coloro che ci hanno attratto. Giochiamo con le Stelle e sperimentiamo nuove strategie di conquista per rendere le giornate più divertenti e romantiche!

ARIETE - Per sedurre qualcuno dell’Ariete, sicuramente non è conveniente puntare sull’affinità intellettuale o, peggio ancora, iniziare con una relazione platonica. L’Ariete ha bisogno di fuoco, di ardore. Tuttavia, essendo un Segno che ama conquistare, il ruolo da preda non gli si addice. Occorre lasciargli credere di dover lottare per averti, di dover dimostrare di essere il numero uno. Si allontana dalle persone poco spontanee e troppo mansuete quindi occorre tutta l’energia di cui disponi.



TORO - Qualcuno dice che il Toro andrebbe preso per la gola ed effettivamente può essere una buona strategia per fargli capire che insieme potete gustare i tanti piaceri della vita. Ci vuole tanta pazienza perché il Toro ha bisogno del suo tempo per capire se vale la pena avere una storia con te. Tra i criteri di valutazione, svolge un ruolo abbastanza importante anche la tua condizione economica: non gli piacciono le persone poco determinate o chi vagabondeggia e non ha trovato il suo posto nel mondo.



GEMELLI - Per sedurre qualcuno dei Gemelli è sufficiente incuriosirlo. Infatti, la fase complicata non è quella della conquista, bensì quella del mantenimento. Solitamente chi nasce sotto il Segno dei Gemelli è maggiormente predisposto a tante storie di breve durata. La curiosità può nascere sia per questioni intellettuali sia per dettagli del tuo corpo che accendono i suoi desideri. Prova a parlargli delle tue ultime letture. Il problema è che scherzerà maliziosamente con te anche se non gli piaci.



CANCRO - Il Cancro è un Segno abbastanza insicuro e, anche se lo riempirai di complimenti per quello che dice, pensa o fa, non si sentirà mai del tutto apprezzato. Quindi, come prima strategia, potresti lavorare sulla sua autostima e farlo sentire più sereno quando si trova al tuo fianco. È una persona molto sensibile e apprezzerà il tuo amore per la natura o per gli animali. Gli piacerà anche sentirsi fare domande sulla sua famiglia, ma in questo bisogna fare attenzione a non commettere delle gaffes.



LEONE - Con il Leone i complimenti funzionano sempre. Gli piace sentirsi adorato e adulato, ma attenzione: è un predatore e, così come per l’Ariete, occorre fargli credere di avere il ruolo di cacciatore, evitando quindi di mostrarsi troppo disponibili. Non gli piacciono i giochi di parole o i rebus da risolvere: è molto più sensibile ad un look provocante e seducente che al tuo curriculum di studi. Gli piacciono le persone appariscenti, ma ricordati che il centro del palcoscenico deve sempre essere suo.



VERGINE - Il corretto uso del congiuntivo è una delle armi che funzionano meglio per sedurre qualcuno della Vergine. Sembra uno scherzo, eppure non lo è. Il Segno della Vergine rimane piacevolmente affascinato da persone colte, raffinate, che abbiano fatto un percorso di studi eccellente e rinomato. Adora la sobrietà ed è respingente verso chi tenta di mettersi in mostra con abiti vistosi o trucco ispirato a Moira Orfei. Anche l’ironia è sicuramente un ottimo punto di partenza, senza sfociare subito nella malizia.



BILANCIA - Il Segno della Bilancia è governato da Venere ed è quindi molto sensibile a qualsiasi forme di arte o di bellezza. Non ama conquistare, ma preferisce essere conquistato. L’ideale potrebbe essere proporgli di andare insieme ad un concerto o ad una mostra di qualche pittore contemporaneo. Anche se scegli di indossare capi casual e sportivi, fai attenzione ai dettagli e cerca di adattarti alla moda del momento (che gli piace tanto). Sono piccoli trucchi necessari soltanto nei primi tempi.



SCORPIONE - Tutti sanno che lo Scorpione è il Segno associato al sesso e si potrebbe pensare che per sedurlo sia sufficiente indossare abiti provocanti e proporgli una serata piccante. Quello che sfugge a qualcuno è che, per lo Scorpione, le vie del sesso e della seduzione passano attraverso la sua contorta ed enigmatica mente. Puoi sedurlo più facilmente con uno sguardo intenso e profondo che con un trucco perfetto. Non disdegna le foto sexy e maliziose, che accendono le sue fantasie prima di vederti.



SAGITTARIO - Sembra facile sedurre il Sagittario perché è sempre allegro e sorridente, ma in realtà è un Segno molto selettivo e non cede alle provocazioni di chiunque. Vietate le lamentele o la manifestazione di stati d’animo depressi e negativi. Viene catturato dall’entusiasmo, da chi ride alle sue battute (anche quando non fanno ridere), da chi gli propone di vivere insieme nuove esperienze avventurose. In fase di conquista, è pericoloso proporgli di stare a casa a guardare un film. Si addormenterebbe subito.



CAPRICORNO - Sedurre qualcuno del Capricorno potrebbe essere snervante perché questo Segno non mette facilmente in mostra le sue emozioni e, anche quando gli piaci tantissimo, potrebbe sembrare freddo o distaccato nei tuoi confronti. Non ama le persone che parlano troppo e sicuramente apprezzerà il fatto che tu eviti di fargli troppe domande quando siete insieme, soprattutto intime e private. Si aprirà lentamente e ogni piccola confidenza sarà per te una conquista da celebrare! Ci vuole tempo.



ACQUARIO - Non esistono regole o strategie per sedurre qualcuno dell’Acquario e non è detto che qualcosa che ha funzionato in passato con un tuo ex di questo Segno possa funzionare ancora con un altro. Ama sicuramente essere sorpreso, ma detesta le banalità e a volte potrebbe scoprire anticipatamente quello che hai in mente. L’ideale è fargli capire che ti piace, ma allo stesso tempo non essere troppo presente e pressante. Se sei una persona gelosa, almeno all’inizio conviene che finga di non esserlo.



PESCI - La dolcezza e la sensibilità sono sicuramente due caratteristiche che non lasciano indifferente un Pesci, ma non sono sufficienti per sedurlo ed è necessario cercare di entrare nella sua psiche per capire come far breccia nel suo cuore. Vuole che tu ti sforzi di capire le sue emozioni, anche quando lui stesso le ignora. Esige che lo cerchi anche quando, per depistarti, diventa sfuggente. Se gli fai credere di poter vivere una vera favola romantica insieme, ci crederà per davvero e si lascerà andare.