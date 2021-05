Sei sportivo o sedentario? Te lo dice il tuo Oroscopo 

Quando si parla di stile di vita, spesso ci si trova di fronte a persone che considerano lo sport basilare per le loro giornate e altre che, invece, non hanno la costanza di praticarlo con una certa frequenza. L’Oroscopo e le Stelle ci svelano se hai uno stile di vita sportivo o sedentario in base al nostro Segno Zodiacale. Lasciamoci ispirare dagli astri per conoscerci meglio e migliorarci ogni giorno!

ARIETE - Sei una persona che ama il movimento e, soprattutto, ama praticare attività fisica seguendo le indicazioni di un trainer o di un maestro, in compagnia di altri allievi che desiderano imparare. Ti piacciono le arti marziali e, qualsiasi sport tu intraprenda, tendi a voler primeggiare. Hai un grande spirito competitivo, che ti spinge a migliorarti e ad allenarti frequentemente e costantemente per raggiungere i risultati che desideri. Sai trasmettere il tuo entusiasmo anche ai tuoi compagni.



TORO - Qualcuno potrebbe insinuare che tu sia l’anti-sport ed effettivamente non avrebbe tutti i torti. Hai uno stile di vita abbastanza sedentario. Ami le comodità e preferisci fare una seduta di pressoterapia anzi che camminare per un’ora, sudare o rovinare le tue belle scarpe. Ti decidi a fare un po’ di attività fisica soltanto quando hai messo su qualche chiletto e non vuoi fare una dieta troppo rigida. Eppure, quando ti appassioni ad uno sport, sei uno dei Segni più costanti nella pratica.



GEMELLI - Sicuramente non sei una persona sedentaria. Si potrebbe dire che sei sportiva perché, in effetti, ti piace dilettarti in tanti tipi di sport, anche totalmente diversi tra loro. Ti piace nuotare, sciare, giocare a tennis, fare yoga o cardiofitness in palestra (soprattutto se vuoi conoscere nuove persone). Quello che ti manca è la costanza ed è per questo che, nonostante le tue grandi potenzialità, non sempre hai la disciplina necessaria per poter praticare i tuoi sport preferiti anche a livello agonistico.



CANCRO - Le passeggiate all’aria aperta ti piacciono tanto, soprattutto se in compagnia dei tuoi amici pelosi, ma quando qualcuno ti propone di andare a correre al parco inventi spesso mille scuse pur di evitare di accettare. Se proprio decidi di fare sport, preferisci approfittare delle lezioni che vengono fatte online e che puoi seguire comodamente da casa. Quando sei di cattivo umore, lo sport ti aiuta ad allontanare tutte le negatività: ricordatelo quando vuoi ritrovare un po’ di motivazione.



LEONE - Non è facile definire se tu sia una persona sportiva o sedentaria perché ti applichi soltanto nelle attività fisiche e negli sport in cui sai di poter ottenere risultati eccezionali. I giochi di squadra ti piacciono solamente se sei tu il capitano e non potresti mai accettare un ruolo di riserva in panchina. Quando vai in palestra, non sempre adotti un look consono all’ambiente sportivo e indossi sempre qualcosa che possa attirare l’attenzione di tutti i presenti, incluso del personal trainer.



VERGINE - Sono tanti i vantaggi di una vita da sportiva rispetto ad una vita da sedentaria: primo tra tutti, puoi mantenere una buona forma fisica anche in età adulta, mantenendo la pelle tonica e i muscoli allenati. Inoltre, sei del parere che sia sempre utile praticare uno sport che insegni a rispettare delle regole perché la stessa attitudine mentale può essere poi traslata in tutti gli altri ambiti della vita. Selezioni con cura e attenzione le palestre e le piscine più pulite della tua città.



BILANCIA - Sin da piccola hai associato l’idea di fare sport a quella di stare in mezzo a tanta gente. E tu ami stare in compagnia. Per te lo sport può essere ritenuto tale soltanto quando prevede una squadra che si allena insieme con una certa frequenza e che si impegna per il raggiungimento di un risultato comune. L’importante è partecipare, ma tu vuoi anche vincere. Ti piace l’idea di indossare come divisa dei completini sportivi colorati e alla moda. Spesso sproni i tuoi amici a praticare il tuo stesso sport.



SCORPIONE - Non si può dire che lo sport sia il tuo passatempo preferito, a meno che non ci si riferisca a quello che segui in tv. Quando hai una squadra del cuore, difficilmente ti lasci sfuggire una partita importante. Tu preferisci non impegnarti in attività sportive troppo impegnative. Hai i tuoi attrezzi a casa e ogni tanto ti alleni per mantenere una buona tonicità dei tuoi muscoli o per eliminare un po’ di pancetta.



SAGITTARIO - A te va sicuramente il premio di Segno più sportivo dello Zodiaco. Soffri profondamente quando ti si tiene per troppo tempo ferma e chiusa in casa. Hai bisogno di muoverti e di scaricare in qualche modo le tue energie. Riesci ad essere performante in tutte le discipline sportive, dal nuoto all’equitazione. Spesso lo sport diventa anche il tuo lavoro e, in quel caso, riesci a trasmettere la tua passione anche ai tuoi allievi. Non ti piace allenarti dentro casa, ma in caso di necessità ti adatti.



CAPRICORNO - Presa dai molteplici impegni lavorativi, difficilmente riesci a trovare il tempo da dedicare allo sport con frequente assiduità. La situazione si fa diversa quando c’è una palestra aziendale o qualche centro sportivo convenzionato da poter frequentare durante la pausa pranzo. In questo caso, ne usufruisci molto volentieri. Non sei certamente una persona che trascura il suo corpo e, quando non puoi seguire un’alimentazione abbastanza salutare, soltanto l’attività fisica può aiutarti a restare in forma.



ACQUARIO - Non ami stare in casa, non sei sicuramente una pantofolaia e trascorri le tue giornate sempre in movimento. Questo non significa che tu pratichi uno sport con costanza perché, molto spesso, stai alla larga da qualsiasi attività che richieda un impegno costante e degli orari prestabiliti. Preferisci fare un abbonamento aperto in palestra, ma possono capitare mesi in cui frequenti ogni giorno e altri mai. Non rinunci mai invece a qualche sessione di yoga e meditazione, anche a casa appena ti svegli.



PESCI - Ti piace stare comodamente a casa e dedicarti ai tuoi tanti hobby artistici, ma ti piace anche fare un po’ di sport all’aria aperta con la tua migliore amica. Per praticare uno sport assiduamente, però, devi esserne appassionata. Prediligi sport legati al tuo elemento, l’acqua. Via libera quindi a sessioni di nuoto, nuoto sincronizzato, surf, windsurf, kitesurf, canoa e qualsiasi altra disciplina che preveda una piscina, il mare o, al massimo il lago. Ti affezioni sempre tanto ai tuoi allenatori.