Oroscopo: quali sono i tuoi lati migliori? Scoprilo in base al tuo Segno

Molte volte negli Oroscopi leggiamo delle caratteristiche del nostro Segno Zodiacale che non ci piacciono oppure che mettono in luce alcuni aspetti del nostro carattere che dovrebbero essere smussati. Ma ci sono anche tante qualità da evidenziare e ciascun Segno ha dei lati di sé che lo rendono unico e speciale e che dovrebbe sempre valorizzare nel suo rapporto con gli altri. Lasciamo che le Stelle ci svelino i lati migliori di ogni Segno!

ARIETE - Sei una persona con una buona autostima e solitamente sei la prima a mettere in mostra quelli che sono i lati vincenti del tuo carattere. Tra questi sicuramente si trovano: la spontaneità, la semplicità e la sincerità. Sono caratteristiche che ti contraddistinguono e che ti rendono unica e speciale. Sei inoltre una persona audace, coraggiosa, intraprendente, sempre pronta a battersi per i tuoi diritti e per quelli delle persone a cui vuoi bene. Non ti tiri mai indietro di fronte alle proposte degli amici.



TORO - Chi meglio di te riesce a godere pienamente dei piaceri della vita? Appartieni sicuramente al Segno più godereccio della vita e non rinunci mai alla buona cucina, al buon vino e al buon sesso. Come amante sei passionale e carnale. Tra le doti che meglio ti caratterizzano ci sono poi la perseveranza, la determinazione e la pazienza: sono queste le tue armi vincenti, che ti consentono di raggiungere qualsiasi obiettivo. Sei anche una persona affidabile e ispiri protezione a chi ti sta vicino.



GEMELLI - L’ironia e l’autoironia sono sicuramente tra le tue caratteristiche principali e ti consentono di vivere la vita con leggerezza, come se fosse un gioco, imparando a divertirti in qualsiasi circostanza. In tua compagnia è impossibile annoiarsi: hai una mente curiosa, vivace e riesci a intrattenere facilmente chiunque con le tue chiacchiere, che spaziano da argomenti banali a tematiche spesso complesse o di natura scientifica molto avanzata. Hai anche il potere di riuscire a far ridere chiunque desideri.



CANCRO - È difficile trovare persone dolci e tenere come te. Sei sempre disponibile e gentile nei confronti di chi ha bisogno di ricevere un po’ di coccole. La Luna ti rende una persona materna, accogliente, in grado di saper dare conforto e nutrimento agli altri. Hai un buon rapporto coi bambini e ami gli animali, che spesso ricoprono un ruolo importante nella tua vita. Hai un intuito particolarmente sviluppato e, molto spesso, riesci ad anticipare gli eventi che stanno per accadere. La tua memoria è invidiabile.



LEONE - Tu potresti fare un elenco infinito di quelle che sono le qualità perché, sicuramene, tra esse c’è una forte autostima e fiducia nelle tue capacità. Sei una persona sicura di sé, temeraria, fiera e orgogliosa. Sei appariscente e vistosa, è impossibile non accorgersi di te. Ti mostri sempre per quello che sei e non temi rivali. Hai un cuore grande e, quando ami qualcuno, lo fai con passione e intensità. La tua generosità viene apprezzata da chiunque abbia a che fare con te, anche se solo per poco tempo.



VERGINE - Sono tante le tue qualità, anche se spesso nemmeno tu ne sei pienamente consapevole. Sei una persona con grandi capacità organizzative: sai essere puntuale, precisa, ordinata e metodica. Per te è naturale curare ogni dettaglio di qualsiasi attività a cui ti dedichi, dalle pulizie di casa allo studio di un testo scientifico. Ami inoltre sentirti utile per gli altri e sei sempre disponibile quando qualcuno ti chiede una mano. Hai una mente brillante e acuta, la tua ironia è spesso sorprendente.



BILANCIA - Tu sei l’esteta dello Zodiaco e riesci a percepire la bellezza, ovunque essa si nasconda. Sei maestra nella cura del proprio corpo e nell’estetica. Sei spesso esperta d’arte o di musica o di poesia. Tendi a creare intorno a te un’atmosfera pacifica e rilassante. Con la tua temperanza e la tua diplomazia, riesci spesso a fare da mediatrice in mezzo ad una lite. Quando si parla d’amore, sei sempre in prima in linea per illustrare i vantaggi della vita di coppia. Sei raffinata, elegante e cortese.



SCORPIONE - Dietro una dura corazza, nascondi tante fantastiche qualità che non tutti riescono sempre a percepire. Sei una persona estremamente sensibile e riesci a comprendere le emozioni che provano le persone con cui interagisci. Qualcuno riesce anche a tirar fuori un lato di te molto dolce, tenero e affettuoso. Quando ti leghi a qualcuno, le tue premure sono incredibili e la tua disponibilità è totale. Hai una fervida intelligenza e un intuito magico. È praticamente impossibile tenerti nascosto qualcosa.



SAGITTARIO - Ecco l’ottimista dello Zodiaco! Più di qualsiasi altro Segno, tu riesci sempre ad osservare il lato positivo di ogni situazione che vivi e di ogni persona che incontri. Trasmetti entusiasmo, gioia, passione e vitalità. Sei sempre all’avventura e alla scoperta di nuovi luoghi da esplorare e nuove emozioni da vivere. Sei divertente, ami stare in compagnia degli amici e non li fai mai sentire soli. Nello sport riesci spesso a dare il meglio di te. La tua innata spiritualità ti dona una grande forza d’animo.



CAPRICORNO - Non credere a chi ti critica in continuazione. Hai tante caratteristiche straordinarie, che fanno di te una persona speciale. Sei un punto fermo per tante persone e riesci a trasmettere un forte senso di stabilità. Sei tenace, forte e perseverante. Hai ottime qualità pianificatrici e riesci ad organizzare alla perfezione la tua agenda e quella di chiunque te lo chieda. Sei una persona concreta e potresti tenere dei corsi di gestione del tempo. Saturno ti conferisce anche una grande saggezza.



ACQUARIO - Come ci si sente ad essere il Segno più originale dello Zodiaco? Sicuramente brilli per il tuo estro, l’inventiva, la genialità, la capacità di saper sempre sorprendere gli altri. Sei una persona innovativa e stai al passo coi tempi. Hai grandi ideali di libertà e fratellanza, che cerchi sempre di trasmettere a tutte le persone che incontri. Per te è veramente importante poter dare un contributo al bene dell’umanità e del mondo. Sei una persona indipendente e nelle amicizie dai il meglio di te.



PESCI - Il romanticismo per te è uno stile di vita e riesci ad essere romantica anche quando ti dedichi a delle banali faccende quotidiane. Sei una persona dolce, sensibile, tenera, affettuosa, premurosa, generosa e gentile. Tendi sempre una mano d’aiuto alle persone che si trovano in difficoltà, anche quando non hanno il coraggio di chiedertelo. Sei empatica e hai grandi capacità sensitive. I tuoi sogni spesso ti rivelano gli eventi che stanno per accadere a te o alle persone che ami e che ti stanno vicino.