Cotechino Modena IGP: il "re della tavola” non va in letargo dopo Capodanno

Anche gli chef più acclamati cedono al fascino del Cotechino Modena IGP, come dimostra l'evento andato in scena il 30 gennaio 2025 nella splendida cornice di "A Casa Veronelli" di Milano, dove lo stellato Luca Marchini del ristorante "L'Erba del Re" a Modena ha accettato la sfida del Consorzio, proponendo piatti che elevano il salume a protagonista gourmet da gustare sulle tavole tutto l'anno e non solo durante le feste. Lo chef ha proposto una pasta all'uovo con ragù di zampone, fondo bruno e cioccolato fondente, seguita da un cotechino croccante accostato a zabaione semi-salato, cipolle all'aceto balsamico di Modena ed emulsione. "Ho aderito alla sfida del Consorzio perché mi è stata data l'occasione di dimostrare come Cotechino e Zampone Modena, due eccellenze del territorio, se lavorati adeguatamente, possano diventare protagonisti di ricette raffinate e innovative, combinando tradizione e modernità".