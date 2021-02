Oroscopo: una citazione saggia per ogni Segno Zodiacale

Ogni tanto tutti avremmo bisogno di nutrire la mente con pillole di saggezza che sappiano darci un giusto orientamento per le nostre giornate. I più fortunati conoscono dei veri Guru o Maestri viventi da cui possono apprendere tantissime idee. Altrimenti si può ricorrere alle citazioni di persone che sono state ottime divulgatrici di saggezza. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci regalano una citazione! (Ma può essere utile leggere anche quelle di tutti gli altri Segni!)

ARIETE - Buddha insegna: “Il maestro nell'arte del vivere persegue il suo ideale di eccellenza in tutto quello che fa, così nel proprio gioco e nel proprio lavoro, lasciando agli altri decidere se in ogni momento stia giocando o lavorando, perché ai suoi occhi egli sta sempre facendo entrambe le cose”. Queste parole illuminanti possono veramente dare una svolta alla qualità della tua vita. Ricordatelo.



TORO - Le stelle hanno scelto per te una citazione di Aung San Suu Kyiu: “Una forma molto insidiosa di paura è quella che si maschera come buon senso o addirittura saggezza, condannando come sciocchi, inconsulti, insignificanti o velleitari i piccoli atti di coraggio quotidiani che contribuiscono a salvaguardare la stima per se stessi e la dignità umana”. Quindi, se appartieni al Segno del Toro, non avere paura.



GEMELLI - Sicuramente una persona appartenente al tuo Segno Zodiacale può apprezzare la seguente citazione di Erasmo da Rotterdam. Gustatela intensamente! “Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe. Se solo fossero più fatui, allegri e dissennati godrebbero felici di un'eterna giovinezza. La vita umana non è altro che un gioco della Follia”.



CANCRO - Che rapporto hai con il passato? La citazione saggia scelta per il tuo Segno appartiene a Luis Sepulveda. Cerca di farne tesoro! “Aveva sentito dire spesso che con gli anni arriva la saggezza, e aveva aspettato, fiducioso, che questa saggezza gli desse quello che più desiderava: la capacità di guidare la direzione dei ricordi per non cadere nelle trappole che questi spesso gli tendevano”.



LEONE - È importante che tu faccia tesoro della citazione di Kierkergaard: “Ciò che io sono è un nulla; questo procura a me e al mio genio la soddisfazione di conservare la mia esistenza al punto zero, tra il freddo e il caldo, tra bene e male, tra la saggezza e la stupidaggine, tra qualche cosa e il nulla come un semplice forse. Paradossale è la condizione umana”. Riflettici attentamente prima di dormire.



VERGINE - Epicuro probabilmente rientra tra le tue letture preferite e questa perla di saggezza potrebbe accompagnarti per un lungo tempo. Leggila con serietà e allegria. “Non è possibile vivere felicemente senza vivere con saggezza, virtù e giustizia, né vivere con saggezza, virtù e giustizia, senza vivere felicemente. A chi manchi la saggezza, la virtù e la giustizia, manca anche la possibilità di una vita felice”.



BILANCIA - Le stelle prevedono che la citazione più indicata per il tuo Segno sia di Seneca: “L'uomo saggio è anche moderato; l'uomo moderato è anche tenace; l'uomo tenace è imperturbabile, l'uomo imperturbabile non è mai triste; chi non è mai triste è felice; quindi, il saggio è felice e la saggezza è sufficiente per avere una vita felice”. Del resto, la Bilancia è sicuramente il Segno più moderato dello Zodiaco.



SCORPIONE - Sono di Bambaren le parole: “La scoperta di nuovi mondi non ti porterà solo felicità e saggezza, ma anche tristezza e paura. Come puoi affrontare la felicità, senza sapere cos'è la tristezza? Come puoi raggiungere la saggezza, senza affrontare le tue paure? Alla fine, la grande sfida della vita consiste nel superare i nostri limiti, spingendoci verso luoghi in cui mai avremmo immaginato di poter arrivare”.



SAGITTARIO - Ti piace leggere e documentarti, vero? Altrimenti non apparterresti al Segno del Sagittario! Allora, leggi attentamente e, se vuoi, ripetutamente la seguente citazione del compositore Igor Stravinskij: “Ho imparato durante tutta la mia vita di compositore principalmente attraverso i miei errori e l'inseguimento di false supposizioni, non dalla mia esposizione a fonti di saggezza e conoscenza”.



CAPRICORNO - “Se gli uomini sono persone sagge e si sanno accontentare, anche la vecchiaia è un peso sopportabile. In caso diverso, a un tale individuo, risulta penosa… non solo la vecchiaia ma anche la giovinezza”. Non puoi che essere d’accordo con ogni singola parola della citazione di Platone. E, non a caso, appartieni al Segno più saggio dello Zodiaco. Il buon Saturno è un maestro di vita straordinario.



ACQUARIO - Il consiglio di saggezza in arrivo dalle stelle è una citazione di Omraam Mikhaël Aïvanhov, filosofo bulgaro: “Un giorno qualcuno mi chiese: Come si fa a diventare instancabili? Gli risposi: Vi svelerò un segreto ben volentieri, ma sarete in grado di realizzarlo? Il segreto sta nel provare amore per ogni azione che si compie; è l’amore, infatti, che risveglia nell’uomo tutte le potenzialità”.



PESCI - Per te le stelle suggeriscono una citazione di Thomas Edward Lawrence: “Tutti gli uomini sognano: ma non allo stesso modo. Coloro che sognano di notte, nei recessi polverosi delle loro menti, si svegliano di giorno per scoprire la vanità di quelle immagini: ma coloro i quali sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché possono mettere in pratica i loro sogni a occhi aperti, per renderli possibili”.