Oroscopo: quali Segni ti faranno innamorare 

Come di consueto, il 14 febbraio si celebra la Festa degli innamorati : San Valentino! Non si sente coinvolto da questa giornata soltanto chi è già in coppia, ma anche chi ancora aspetta di incontrare e di innamorarsi della sua anima gemella. In base al nostro Segno Zodiacale, l’ Oroscopo ci rivela qual è il Segno in grado di farci accendere il cuore. Lasciamo che le Stelle ci facciano innamorare del partner giusto!

ARIETE Nel giorno della festa degli innamorati, anche tu tendi ad essere più romantica del solito. Tante persone non sanno che sei una persona dai grandi ideali, anche amorosi. Ci sono dei valori a cui non rinuncerai mai, come per esempio il rispetto. Sai rispettare la libertà del partner e per questo San Valentino sarà il Segno dell’Acquario a farti innamorare della sua indipendenza e della sua stravaganza. Insieme potreste andare alla conquista del mondo, ma senza prendervi per mano. Adori i suoi baci.



TORO - Non stai attraversando un periodo della vita particolarmente semplice e gioioso. Fai veramente fatica a dedicare le tue attenzioni a qualcuno e in campo amoroso non sei più disposta ad accettare situazioni precarie o promesse non mantenute. Hai bisogno di avere al tuo fianco una persona solida, che ti faccia sentire sicura e serena al tuo fianco. Ecco perché per San Valentino sarà il Segno del Capricorno a farti innamorare della sua dolce austerità. Puoi contare sul suo costante supporto.



GEMELLI - Tu sei una persona poco prevedibile. Ti innamori facilmente, ma altrettanto facilmente lasci andare le persone a cui ti eri legata poco tempo prima. Per San Valentino hai intenzione di divertirti con qualcuno che sappia tenerti testa e che non sia disposto ad accontentare tutti i tuoi capricci. Ti piacciono le sfide e il Segno del Leone sembra quello più adatto per rendere la festa degli innamorati particolarmente movimentata. Una notte di passione insieme renderà entrambi più rilassati.



CANCRO - I mesi antecedenti la festa degli innamorati non sono stati particolarmente felici e allegri per te e, nella maggior parte dei casi, ti ritrovi con profonde ferite da curare. Il segreto sta nell’imparare ad amarti e perdonarti per le scelte sbagliate che hai compiuto. Riesci ad entrare facilmente in empatia con il Segno dello Scorpione e ti innamori del suo stato d’animo irrequieto. Non hai paura di affrontare situazioni difficili insieme a lui, prima di poter coronare insieme il vostro sogno d’amore.



LEONE - Nonostante sia un periodo particolarmente impegnativo per potersi dedicare con intensità all’amore e alle faccende sentimentali, a te non passa mai il desiderio di innamorarti ancora e, così, anche in mezzo alle difficoltà, ti innamori e scegli di dedicare parte delle tue attenzioni al Segno dell’Ariete che, come sempre, ti conquista con i suoi modi di fare assolutamente spontanei, genuini e diretti. Non importa se ogni tanto litigate: il fuoco che vi accende è lo stesso che vi unisce, anche nell’eros.



VERGINE - Qualcuno sostiene che tu non ti innamori facilmente. Effettivamente non sei una persona che si lascia andare con chiunque e prima di aprire il tuo cuore a qualcuno cerchi di valutarne i rischi. Però, non puoi sicuramente controllare quello che succede nel tuo corpo quando incontri una persona da cui ti senti particolarmente attratta ed è per questo che ti innamori del Segno del Toro. Le attenzioni che hai per lui riescono a fargli vivere più serenamente un periodo molto incerto e faticoso.



BILANCIA - Per te la stagione dell’amore è sempre aperta e, quest’anno in particolare, senti di essere immersa in un’atmosfera romantica, sottile, coinvolgente. Non vuoi sicuramente trascorrere la festa degli innamorati in solitudine. Ma, quale Segno riuscirà a farti perdere la testa e accendere il cuore? Probabilmente sarà quello del Sagittario: entrambi sapete godere di ogni attimo come se fosse unico (infatti, lo è). Vi innamorate con leggerezza e riuscite a trovare facilmente un’intesa che va oltre il corpo.



SCORPIONE - Stai attraversando un momento della tua vita particolarmente pesante e impegnativo. Non ti tireresti mai indietro di fronte al grande amore, ma sicuramente non hai voglia di sopportare i capricci di un partner polemico o troppo chiacchierone. Ti lasci conquistare e ti innamori del Segno della Vergine perché riesce a stare in silenzio nei tuoi momenti “no” e perché è uno dei pochi che si fa carico dei tuoi problemi e ti aiuta a risolverli con ingegno, pazienza e puntigliosità. Nell’eros ti può stupire!



SAGITTARIO - A te piace far festa e la giornata di San Valentino è sicuramente una buona occasione per dare il meglio di te nelle relazioni sentimentali. Una delle tue specialità è sicuramente quella di conquistare il partner con i tuoi regali. Il Segno in grado di farti innamorare è anche l’unico in grado di superarti con le sue sorprese e la sua imprevedibilità. Stiamo parlando dei Gemelli e si può dire che, nel vostro caso, sia proprio vero che gli opposti si attraggono. Chiacchierate anche sotto le lenzuola!



CAPRICORNO - Non hai la fama di essere una persona particolarmente attaccata alle festività, soprattutto se si tratta di giornate all’insegna del romanticismo come quella di San Valentino. Tuttavia, hai proprio bisogno di avere al tuo fianco una persona che sappia risvegliare le tue emozioni, insegnandoti ad amare e a lasciarti andare. Il Segno che ti fa innamorare, in questo caso, è quello dei Pesci. Di fronte a tanta tenerezza non puoi fare a meno di lasciar scivolare via la tua corazza. Vi compensate benissimo.



ACQUARIO - Nonostante tu sia una persona molto indipendente, i tuoi ideali romantici ti spingono spesso a cercare un partner che incarni tutte le caratteristiche che hai sempre immaginato dovrebbe avere la tua anima gemella. Quest’anno le stelle sono particolarmente buone con te e ti fanno innamorare del Segno della Bilancia, il migliore nelle sue manifestazioni di amore e d’affetto. Esteticamente state veramente bene insieme e trasmettete quel senso di bellezza e armonia che entrambi desiderate.



PESCI - Appartieni al Segno più romantico dello Zodiaco e la festa di San Valentino probabilmente è la tua preferita dell’anno. Se sei alla ricerca di un partner che abbia la tua stessa dolcezza e la tua stessa sensibilità, sicuramente potrai presto incontrare qualcuno nato sotto il Segno del Cancro, che ha proprio bisogno di avere una persona come te per riscoprire i piaceri dell’amore e della vita. Entrambi generosi di coccole, avete gusti simili sia per il cibo che per i film da guardare insieme alla tv.