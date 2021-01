Oroscopo: i 12 Segni le attrazioni magiche del 2021

Con l’inizio del nuovo anno, cresce la curiosità di scoprire cosa le Stelle abbiano in serbo per noi nei vari ambiti della vita. Molto spesso non ci basta sapere se sarà un anno fortunato o meno per l’amore e la vita sentimentale, ma vorremmo sapere quali saranno i Segni che accenderanno il nostro cuore. Scopriamo con quali Segni Zodiacali ci potrebbero essere attrazioni magiche e lasciamo che l’Oroscopo e le Stelle ci conducano alla felicità !

ARIETE - Sicuramente, anche nel 2021 il Segno del Leone sarà uno di quelli con cui riuscirai a trovare una maggiore sintonia perché avete lo stesso modo di affrontare la vita, con passione e focosità. Anche il Sagittario ti attrarrà a sé con quell’entusiasmo che riesce sempre ad affascinarti e a sedurti. A questi due Segni si aggiunge il Segno dell’Acquario, che ti conquisterà con i suoi ideali: insieme sarete veramente convinti di poter andare alla conquista del mondo e farete scintille anche nel sesso.



TORO - Sei consapevole che il 2021 sarà un anno in cui ci sarà poco tempo da dedicare alla spensieratezza perché sarai spesso impegnata col tuo lavoro. Quale Segno potrebbe capirlo meglio del Capricorno? L’attrazione magica con questo Segno può nascere proprio sul lavoro. Anche con la Vergine troverai grande sintonia e, come sempre, si prenderà cura di te rendendo le tue giornate meno complicate. Per ritrovare un po’ di dolcezza e tenerezza, infine, il Segno dei Pesci ti darà tutti i baci che desideri.



GEMELLI - Il 2021 sarà un anno favoloso sotto vari punti di vista e ti aspetti che sia magico anche per quel che riguarda la tua vita amorosa. Effettivamente sarà così. Le attrazioni più forti saranno sicuramente col Segno dell’Acquario: entrambi spiriti liberi, scoprirete che insieme potete raddoppiare la vostra felicità. Il Segno della Bilancia ti conquisterà con i suoi modi di fare galanti, degni di una vera principessa. Il Leone ti travolgerà con la sua passione e sarai tu a rendergli la vita più bella.



CANCRO - Dopo due anni difficili dal punto di vista sentimentale, speri che il 2021 possa ripagarti della sofferenza subita. Ed effettivamente ci sarà una grande ripresa. Un nuovo incontro dello Scorpione ti farà riscoprire le gioie del sesso, con grande appagamento di entrambi. Un dolcissimo Pesci, invece, ti potrebbe conquistare dedicandoti poesie d’amore o trascorrendo ore e ore a farti i grattini, distesi sul divano. La vera sorpresa però potrebbe essere il ritorno di un vecchio spasimante della Vergine.



LEONE - Con tanti Pianeti in opposizione, il 2021 sarà un anno molto complesso dal punto di vista delle relazioni: soltanto quelle più forti e stabili riusciranno ad andare avanti. Tra queste sicuramente si troverà qualcuno del Segno dell’Ariete, sincero, leale e passionale come te. Il Sagittario farà di tutto per stare al tuo fianco quando l’ottimismo ti abbandonerà e i suoi baci saranno un balsamo per la tua anima. Per ritrovare l’allegria, invece, non potrà mancare un flirt (forse virtuale) con un Gemelli.



VERGINE - Il 2020 è stato un anno abbastanza ricco e prospero e il 2021 sarà un anno di consolidamento di quel che hai raggiunto nei mesi precedenti. Se sei ancora single, preparati al ritorno di qualche ex: il Segno del Toro potrebbe finalmente capire di non riuscire a fare a meno delle tue premure e delle tue attenzioni. Col Capricorno ci saranno attrazioni destinate a diventare storia stabili, ma con poco brio. Il Segno del Cancro troverà in te quella rassicurazione che cerca da tempo, anche nell’eros.



BILANCIA - Sei uno dei Segni favoriti dalle stelle del 2021 ed esci da un anno che è stato abbastanza complicato sotto diversi aspetti. Hai proprio bisogno di rinascere emotivamente e puoi farlo col Segno dell’Acquario, che condivide la tua natura spensierata e leggera, anche nel sesso. Col Gemelli ci saranno grandi attrazioni che partiranno dalla mente per poi coinvolgere tutti i sensi. Un altro Segno a cui non saprai resistere sarà quello del Sagittario, che ti farà innamorare con le sue lunghe telefonate.



SCORPIONE - Il 2021 sarà un anno molto sfidante per te, soprattutto se deciderai di intraprendere una convivenza. Tra i Segni da cui ti sentirai maggiormente attratta ci sarà sicuramente quello dei Pesci, che con la sua sensibilità ed empatia riuscirà a comprendere quali sono i momenti giusti per avvicinarsi a te con dolcezza. Il Cancro si sentirà attratto dai tuoi problemi e, durante le vostre notti di passione, ti darà grandi consigli. Il Capricorno, con la sua testardaggine, ti spingerà a far di tutto per sedurlo.



SAGITTARIO - Preparati a vivere un anno molto movimentato, anche dal punto di vista sentimentale. Sarà praticamente impossibile rinunciare ad un’avventura col Segno dell’Ariete, che dopo due anni pesanti, ha voglia di divertirsi e ti farà impazzire sotto le lenzuola. Il Segno del Leone, nonostante debba attraversare dei momenti difficili, cercherà di attirare la tua attenzione e di sedurti con la sua maestosità. Per costruire una relazione stabile, il Segno più adatto sempre essere quello dell’elegante Bilancia.



CAPRICORNO - Nel 2020 hai avuto la fortuna di poter godere dei benefici di Giove, che nel 2021 ti chiederà di concretizzare tante situazioni che sono iniziate nei mesi precedenti. La relazione con un Vergine è destinata a durare, ma per sentirti soddisfatta, dovrai cercare di stuzzicarlo con malizia in ambito sessuale. Il Segno del Toro ti farà apprezzare i piaceri della vita e ti divertirai a parlare di lavoro con lui anche durante i momenti di intimità. Lo Scorpione ti stupirà con i suoi modi di fare tenebrosi.



ACQUARIO - Il 2021 sarà un anno magico e ogni tuo desiderio potrà trasformarsi in realtà. Con chi desideri vivere momenti di attrazione fatale? Sicuramente il Segno dei Gemelli è uno di quelli con cui riesci più facilmente a sentirti in sintonia, sia mentalmente che sessualmente. Insieme potrete esplorare il magico mondo delle emozioni. La Bilancia ti sedurrà con la sua bellezza, che non ti rende mai indifferente. Infine, il Segno dell’Ariete farà breccia nel tuo cuore con la sua folle intraprendenza.



PESCI - Il 2021 sembra essere un anno di preparativi per gli anni che verranno e dal punto di vista sentimentale potresti ritrovarti a vivere situazioni poco cristalline o addirittura clandestine. Il Segno dello Scorpione ti regalerà grandissime emozioni, ma se ha chiuso una storia da poco tempo difficilmente si legherà a te sentimentalmente. Il Cancro sarà più propenso a creare un legame simbiotico, fatto di dolcezza e tenerezza. Nonostante i suoi tanti problemi, anche il Toro ti attrarrà forte a sé.