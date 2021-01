Oroscopo, Anno Nuovo: il viaggio che verrà per i 12 Segni

Iniziare il nuovo anno con le limitate possibilità di viaggiare non è stato entusiasmante per tante persone che, nonostante, continuano a sperare di poter viaggiare presto e visitare nuove località che sappiano trasmettere nuove emozioni. Quale sarebbe il viaggio ideale per ogni Segno Zodiacale nel 2021? Nell’attesa e nella speranza che si possa tornar presto in giro per il mondo, l’Oroscopo e le Stelle ci rivelano il viaggio che verrà, Segno per Segno!

ARIETE - Non vedi l’ora di poter rivivere nuove avventure insieme ai tuoi fedelissimi amici, che nel 2021 si riveleranno particolarmente importanti e preziosi per la tua vita. Potrebbe essere proprio uno di loro a proporti un viaggio in Messico, nel cuore della cultura maya. Potresti sfoggiare i tuoi costumi da bagno nelle meravigliose spiagge di Cancun o Acapulco. Se preferisci rimanere in Europa, anche città come Madrid o Barcellona, in Spagna, possono regalarti occasioni di svago e divertimento assoluto.



TORO - Il 2021 sarà caratterizzato da circostanze lavorative che ti chiederanno di dar loro la priorità costantemente. Se desideri veramente fare un lungo e piacevole viaggio, non ti resta che sperare di essere mandata in trasferta per lavoro in grandi metropoli come New York o Boston, in America. Per te non è mai stato un problema attendere che le situazioni si sistemino prima di coronare i tuoi sogni. Inizia a parlare con i tuoi capi per spiegare i motivi per cui sarebbe utile che tu andassi lì.



GEMELLI - Per vivere un 2021 in sintonia con il transito di Giove in Acquario, speri vivamente di riuscire a fare un viaggio spirituale, dove incontrare un guru o altre persone che, come te, stanno andando alla ricerca di un significato più profondo della propria esistenza. Potresti sicuramente iniziare a programmare il Cammino da Santiago, che ti ha sempre incuriosito e affascinato. Se vuoi restare in Italia, invece, le tue domande interiori potrebbero trovar risposta visitando Assisi, la città della Pace.



CANCRO - Dopo aver superato due anni abbastanza burrascosi, nel 2021 saresti quasi tentata di organizzare un viaggio per Lourdes o per Medjugorje, alla ricerca di un miracolo che possa finalmente renderti felice. Il fatto di dover attendere per evadere dalla solita routine ti rende un po’ insofferente. Dovresti essere felice di avere il tempo per studiare la storia di città come Istanbul, in Turchia: desideri visitarla da quando andavi a scuola e ascoltavi la tua insegnante parlare dell’antica Bisanzio.



LEONE - Con Giove e Saturno in Acquario, nel 2021 ti verrà spesso la voglia di scappare da situazioni e relazioni che ti fanno sentire in trappola. Purtroppo, però, devi ancora aspettare per organizzare un viaggio in una località calda, dove starai sicuramente sdraiata al sole e sorseggerai dei buonissimi cocktail al chiosco della spiaggia. Il Mare dei Caraibi potrebbe sicuramente essere la destinazione ideale per farti dimenticare lo stress, le negatività e in alcuni casi anche la fine di una storia d’amore.



VERGINE - Sei una delle persone che accetta con maggiore serenità d’animo il fatto che non si possa viaggiare per motivi che vanno aldilà dei sogni o dei desideri personali. Però, anche tu speri che dopo la tempesta arrivi la quiete e, visto che ti piace programmare le tue vacanze con largo anticipo, sin da gennaio potresti iniziare a pianificare i tuoi viaggi per i mesi a venire. Il Giappone e la Cina sono località che ti affascinano per la loro cultura e per la loro storia. Sei disposta anche a visitarle da sola.



BILANCIA - Pare che il 2021 sia un anno di rinascita per te e non vedi l’ora che vengano riaperte tutte le frontiere del mondo per fare tante esilaranti vacanze insieme al partner o insieme ai tuoi amici, a caccia di nuove avventure amorose. Ti piacerebbe visitare le maggiori capitali d’Europa: Parigi, Londra, Berlino, Copenaghen, etc. Hai già acquistato nuove valigie alla moda, hai già coinvolto i tuoi compagni di viaggio e hai il tempo necessario per scegliere accuratamente in quali hotel vuoi soggiornare.



SCORPIONE - I Pianeti in Acquario ti faranno sentire spesso a disagio tra le mura di casa, in compagnia dei soliti parenti che dicono sempre le solite cose. Non vedi l’ora di poter scappare via e non ti importa di raggiungere località turistiche troppo affollate. Preferiresti andare a trovare un caro amico che ha una casa in mezzo alla natura oppure soggiornare in una baita un po’ isolata sulle dolomiti. Approfitta del periodo in cui viaggiare non sarà ancora possibile per sistemare alcune faccende burocratiche.



SAGITTARIO - Tu appartieni al Segno che soffre più di tutti per la mancata possibilità di viaggiare come e quando desideri. Ti accontenti anche di piccole gite in alcune località poco note della tua regione, pur di stare in movimento. Quando la situazione mondiale si sarà placata e potrai riprendere a viaggiare, vuoi assolutamente visitare l’India, per scoprire una nuova cultura e magari incontrare anche qualche sciamano. In attesa di concretizzare il tuo sogno, ti diverti a sperimentare in casa le ricette indiane.



CAPRICORNO - L’anno scorso non è stato sfavorevole per te, anzi sei riuscita a tagliare tanti nuovi traguardi importanti per la tua vita. Però, ti dispiace non aver avuto la possibilità di viaggiare abbastanza e confidi nel 2021 per visitare finalmente la penisola scandinava: Norvegia, Svezia e Finlandia. Puoi approfittare della lunga attesa per metterti da parte i soldi per rendere il tuo viaggio più confortevole: sono luoghi molto freddi e anche il tuo abbigliamento dovrà essere adeguato. Nuove spese in arrivo!



ACQUARIO - Con Giove nel tuo Segno, viaggerai in compagnia di una cara amica nel 2021: la fortuna! Nonostante tu sia una persona ribelle, non ti resta che adattarti alle regole che ti impediscono di viaggiare quando vuoi. Non ti piace organizzare i viaggi e le vacanze con largo anticipo, ma puoi sicuramente iniziare a pensare alla tua meta ideale. La Nuova Zelanda ti aspetta con i suoi paesaggi magnifici e con la sua varietà di animali che non sei abituata a vedere nella tua città. Ti piace anche viaggiare da sola.



PESCI - Tu hai scoperto un modo per viaggiare nonostante nel mondo i viaggi e gli spostamenti siano notevolmente limitati. Hai deciso unirti a dei progetti di volontariato che, in questo momento storico, ti fanno sentire utile per il mondo in cui vivi. Tra le località a cui ambisci maggiormente potrebbe esserci il Kenia: vedere gli orfanotrofi e le scuole nella zona di Watamu e Malindi sarà molto emozionante per il tuo animo gentile. Una volta lasciato il tuo cuore in Africa, crescerà il desiderio di tornarci.