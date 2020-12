Oroscopo: 2021, come prepararci a vivere un Anno straordinario!

Il 2021 è alle porte e tutti ci chiediamo cosa accadrà in questo nuovo anno che ci aspetta. L’Oroscopo può aiutarci a comprendere quali saranno le influenze planetarie che ci accompagneranno, ma spetterà a noi sfruttarle e inserirci nei flussi più congeniali alla realizzazione dei nostri sogni. Scopriamo cosa può fare ciascun Segno Zodiacale per vivere un anno straordinario, in armonia con le Stelle !

ARIETE - Se vuoi che il 2021 sia un anno magico e sorprendente, devi puntare tutto sulla tua vita sociale e sulle tue amicizie! È da qui che ti arriveranno i più grandi aiuti, sia professionalmente che personalmente. Saranno i tuoi amici a darti i consigli che faranno la differenza prima di un importante colloquio di lavoro o prima di un appuntamento galante. Essere circondata da tante persone che ti vogliono sinceramente bene non può che creare intorno a te un campo magnetico di positività e buonumore.



TORO - Sei consapevole del fatto che in ambito lavorativo ci saranno delle gatte da pelare e non otterrai risultati facili senza mettere il massimo del tuo impegno in ogni attività. Questo non significa che tu non possa trovare il tempo per ciò che ti appassiona e che più ami fare. Anzi, imparerai a dare maggior valore a ciò che veramente conta nella vita. Gli amici e gli affetti sono dei beni incommensurabili e nessun lavoro ti darà mai la gioia che ti possono dare le persone che ti vogliono bene.



GEMELLI - Se sarà possibile viaggiare, nel 2021 potresti fare il viaggio più importante della tua vita! E, anche se resterai nei pressi della tua terra natia, avrai la possibilità di incontrare delle persone straordinarie, originarie di città diverse dalla tua, che ti aiuteranno a far luce su alcuni aspetti della tua vita che avevi ignorato prima. Sarà un anno di potenziale crescita ed evoluzione spirituale. Un mondo interiore equilibrato sarà la causa di un mondo esteriore ordinato, entusiasmante e felice.



CANCRO - Qualcuno potrebbe pensare che tu ti senta più leggera dopo esserti liberata di tante situazioni o persone che non ti consentivano di crescere. Invece, tu senti di avere ancora il bisogno di elaborare alcune vicende del passato in modo da poter andare avanti senza rimorsi e senza rimpianti. In ogni caso, le tue relazioni miglioreranno e farai ogni giorno maggior chiarezza in te su ciò che vuoi veramente. Giove nell’ottavo campo potrebbe renderti beneficiaria di qualche eredità inaspettata



LEONE – Il tanto temuto “Saturno contro” quest’anno spetta a te e sarà accompagnato anche da Giove, che porterà rallentamenti in tanti ambiti della vita. Ci sarà tanto da lavorare sulle relazioni. Il tuo egocentrismo rischia di tenere lontane da te proprio le persone di cui avresti maggiormente bisogno per crescere e maturare. Una critica sincera e costruttiva è più utile di un complimento per attirare la tua attenzione: ricordatelo quando qualcuno ti metterà di fronte ad una scelta. I cambiamenti saranno tanti.



VERGINE – Con Giove e Saturno nel sesto campo, aumenterà la tua tendenza a voler creare abitudini e regole per la tua quotidianità. La salute e il benessere saranno i due tasselli che occuperanno maggiormente i tuoi pensieri. Sei una persona ambiziosa, ma non sei disposta a rinunciare all’attività fisica, al riposo o alla meditazione pur di far carriera. Con la giusta organizzazione, che tu hai, ogni cosa può trovare il suo posto nella tua vita. Piccolo ammonimento: non trascurare la tua vita sentimentale!



BILANCIA - Qualcuno nel 2020 ti ha detto che prima o poi avresti raccolto i frutti delle tue rinunce e dei tuoi sacrifici: è arrivato quel tempo! Il 2021 ha in serbo per te la realizzazione di grandi progetti in tutti gli ambiti della vita. Ti dedicherai con gioia e con passione al tuo lavoro, alla tua famiglia e al tuo amore. Con Giove e Saturno nel quinto campo, potrebbero esserci eventi importanti per la vita dei tuoi figli oppure, se non ne hai, potresti iniziare a pensa e ad averne uno. Il destino ti stupirà!



SCORPIONE - Dovresti sapere, meglio di qualsiasi altro Segno, che non ci si può sempre fidare di chiunque. Prima di fare delle promesse a qualcuno, pensaci attentamente! Giove e Saturno in Acquario ti metteranno di fronte a nuovi impegni e nuove responsabilità di cui avresti volentieri fatto a meno. Un trasloco potrebbe essere particolarmente faticoso e la vita domestica ti darà del filo da torcere. Del resto, tu appartieni al Segno che, per rinascere dalle sue ceneri, ha bisogno di toccare prima il fondo.



SAGITTARIO - Il 2021 è l’anno giusto per acquistare un’automobile o una moto nuova. Sentirai un forte bisogno di stare in movimento e di ampliare la cerchia dei tuoi contatti. Potresti cambiare anche cellulare o acquistare un nuovo computer per le tue appassionate videoconferenze. La noia starà alla larga da te! Avrai il tempo per dedicarti ai tuoi hobby e per vivere qualche nuovo flirt. Con Urano nel sesto campo non si esclude la possibilità che arrivi un nuovissimo lavoro. La vita domestica ti starà stretta.



CAPRICORNO - Non ti piace dire che i soldi siano tutto nella vita, ma devi ammettere che la stabilità economica ti consente di provare quel senso di benessere che poi ti rende più efficiente in tutti gli altri ambiti della vita. Ecco perché nel 2021 presterai grande attenzione ad ogni tua mossa finanziaria. Non hai tempo da perdere e, anche nella vita affettiva, ti troverai a tuo agio con persone concrete, che badino ai fatti più che alle idee. Urano nel quinto campo potrebbe portare inaspettatamente un figlio!



ACQUARIO - Con Giove e Saturno nel tuo Segno, ti aspetta un anno di fortuna, realizzazione e successo. Ogni settore della tua vita trarrà beneficio dai transiti planetari che, mese dopo mese, ti troveranno entusiasta e felice di poter cogliere le nuove occasioni che il destino ti offre. Urano nel quarto campo non esclude la possibilità di un trasloco, ma tu riesci sempre a vivere i cambiamenti con una disinvoltura tale da fare invidia a qualsiasi altro Segno. La buona sorte ti sarà vicino anche nei tuoi sogni.



PESCI - Sei una persona molto altruista e generosa: nel 2021 avrai la possibilità di metterti al servizio di tante persone che si trovano in difficoltà e che mostreranno un’immensa gratitudine nei tuoi confronti. Non ti interessa stare al centro di un palcoscenico: per raggiungere la felicità, sai benissimo di poter agire dietro le quinte, sia sul lavoro sia nella tua vita privata. Giove ti farà provare la sensazione di avere sempre accanto a te uno spirito guida che ti protegge. Ascolta il tuo intuito!