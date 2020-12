Oroscopo: come saranno sesso e amore nel Nuovo Anno 

Il transito di Venere , il Pianeta dell’Amore, nel 2021 interesserà tutti i Segni in egual misura, ad eccezione del Capricorno, che la ospiterà nel suo Segno negli ultimi due mesi dell’anno. A far la differenza, nella vita di coppia, potrebbe essere Mercurio , che farà lunghi transiti nei Segni d’Aria: le comunicazioni e la capacità di dialogo saranno le chiavi per una vita sentimentale felice e appagante. Segno per Segno, scopriamo cosa ci riservano l’Oroscopo e le Stelle (e, se lo sappiamo, leggiamo anche il Segno Zodiacale dove si trova Venere nel nostro Tema Natale).

ARIETE - Più che un anno di grandi amori, il 2021 sembra un anno di grandi amicizie. La vita sentimentale scorrerà piacevolmente e i Pianeti in Acquario ti consentiranno di ritrovare una buona intesa mentale col partner di sempre. Se desideri fare nuovi incontri, l’inizio della primavera sarà sicuramente il momento dell’anno più adatto per lasciarti andare in nuove avventure. Verso la fine dell’anno, invece, gli impegni lavorativi rischiano di togliere troppo tempo alla sfera degli affetti: intervieni in tempo!



TORO - Se vuoi avere una vita sentimentale soddisfacente, nel 2021 dovrai imparare a non mescolare insieme lavoro, famiglia e affetti. Dovrai ritagliare i momenti da dedicare al partner o ad una nuova conoscenza con cui ci potrebbero essere degli sviluppi romantici. Sicuramente non ti interesserà avere frequentazioni frivole o leggere, che non ti garantiscano almeno un po’ di stabilità ed equilibrio. Urano nel tuo Segno ti farà sentire a tuo agio anche nei periodi in cui sceglierai di rimanere single.



GEMELLI - Il 2021 per te sarà un anno eccezionale sotto tanti aspetti, anche amorosi. Giove e Saturno in Acquario ti invitano a sognare in grande e a fare progetti di vita importanti dal partner. Saranno favorite anche le relazioni a distanza. Qualcuno resterà sorpreso dal tuo desiderio di costruire qualcosa di solido e concreto. Non ti mancherà la voglia di divertirti e, nella seconda metà dell’anno, con Lilith al tuo fianco, ne combinerai delle belle anche per quel che riguarda la sfera sessuale.



CANCRO - Il 2020 dal punto sentimentale è stato un anno abbastanza devastante per te e, la prima cosa da fare nel 2021, potrebbe essere quella di imparare ad amare te stessa, a volerti bene per quello che sei: una persona straordinaria! Il passato continuerà ad essere un peso non indifferente e, per superare alcune delusioni, sarà necessario l’aiuto di uno psicoterapeuta. Ci sarà anche il ritorno di qualche vecchio amore, ma dovrai valutare attentamente che ruolo dargli nella tua vita (il sesso andrà benissimo).



LEONE - È inutile prendersi in giro: con Giove e Saturno in opposizione dal Segno dell’Acquario, tutte le tue relazioni verranno messe in crisi nel 2021 e soltanto le storie più stabili, forti e resilienti riusciranno ad andare avanti, diventando più solide e importanti di prima. Non si tratta soltanto di mettere in gioco i tuoi sentimenti, ma di chiederti se vuoi veramente essere felice in amore. Lascia andare tutte le cose e le persone che ti fanno soffrire. A volte sono necessari dei periodi di solitudine.



VERGINE - Con te non si corre il rischio di eccedere in sentimentalismo ed effusioni di dolcezza. Sarai troppo presa dalla tua carriera o dalle solite faccende del quotidiano per trovare il tempo da dedicare a faccende effimere come l’amore. Tuttavia, con Nettuno in Pesci per tutto il 2021, rischierai ancora di idealizzare le persone con cui avrai delle relazioni di breve o lunga durata. Plutone in Capricorno garantirà un’intesa sessuale eccellente sia con i partner di una sera che col compagno della tua vita.



BILANCIA - Hai tribolato tanto nel 2020. Sia i Pianeti in Capricorno che Marte ti hanno messo alla prova su più fronti e alcune storie si sono spente con molta sofferenza da parte tua. Il 2021 sarà l’anno della grande fioritura. Se desideri incontrare “il grande amore” affidati a Giove e lasciati andare al tuo destino. Potresti innamorarti follemente di un partner anagraficamente più grande di te, che ti trasmetterà sicurezza e stabilità. Saturno ti sosterrà anche se deciderai di ampliare la famiglia con un bebè.



SCORPIONE - Con tanti Pianeti in aspetto disarmonico, nel 2021 non ci sarà tempo da perdere con storielle che, fin dal principio, sai di non poter portare avanti. Giove e Saturno chiedono serietà e impegno in famiglia: questo può significare sia l’abbandono del tetto coniugale sia la decisione di andare a convivere con un partner che sopporta i tuoi umori altalenanti da diverso tempo. Non puoi sfuggire dalle tue responsabilità. Urano in opposizione non esclude l’eventualità di un colpo di fulmine.



SAGITTARIO - I lunghi transiti di Mercurio nei Segni d’Aria verranno vissuti da te con estrema leggerezza e, con la complicità di Giove in Acquario, ti divertirai a conoscere tantissime persone diverse per età, cultura e stato sociale. Le occasioni per vivere nuovi flirt e nuove avventure saranno innumerevoli, ma se vuoi costruire qualcosa di serio è necessario uno sforzo in più da parte tua. Quella che tu consideri una “semplice frequentazione” potrebbe essere vissuta ad un livello più alto dal partner.



CAPRICORNO - Forse non ci crederai, ma sarà Urano a condizionare il tuo 2021 dal punto di vista sentimentale: ci saranno dei grandissimi colpi di scena, che ti vedranno anche perdere la testa per partner che fino a pochi giorni prima avevi ignorato. Non sei abituata a lasciarti travolgere dalle emozioni ma, del resto, con Plutone al tuo fianco anche tu ti trasformi. Gli ultimi due mesi dell’anno, con Venere in transito nel tuo Segno, saranno particolarmente favorevoli per i nuovi incontri oppure per sposarti.



ACQUARIO - Le stelle non sanno più come dirtelo: il 2021 per te sarà un anno superlativo. I tuoi desideri si realizzeranno uno dopo l’altro, con una tale semplicità che ti farà quasi paura. Anche l’amore si introdurrà magicamente nella tua vita e potresti all’improvviso ritrovarti a convivere con un partner conosciuto qualche mese prima e che hai riconosciuto come tua anima gemella. Saturno ti darà quel pizzico di saggezza necessario per dare una direzione orientata anche alla tua dolce e imprevedibile follia.



PESCI - Con Nettuno nel tuo Segno anche per il 2021, sicuramente non abbandonerai i tuoi sogni d’amore più romantici e felici. Per concretizzarli, però, non basterà fare qualche rito propiziatorio nei mesi in cui Venere sarà favorevole. Le stelle ti inviteranno a far luce e chiarezza nelle tue emozioni: se ti piace veramente qualcuno, ogni occasione è giusta per farglielo capire e per valutare insieme la possibilità di una storia fiabesca e concreta. Alla fine dell’anno, Venere trasformerà l’amicizia in amore.