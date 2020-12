Oroscopo del Sesso: come sarà dicembre sotto le lenzuola 

Il mese di dicembre porterà dei colpi di scena per tutti i Segni Zodiacali : Venere nella prima parte del mese transiterà nel Segno dello Scorpione, creando situazioni poco cristalline, per poi spostarsi in Sagittario e portare un tocco di spiritualità anche nella sfera dell’Eros. Marte continuerà ad accendere i bollenti spiriti dal Segno dell’Ariete, Lilith in Toro renderà insaziabili gli amanti e Plutone in Capricorno porterà esplosioni di libidine proprio nei momenti in cui nessuno se lo aspetterebbe. Scopriamo quindi come si divertiranno i dodici Segni sotto le lenzuola!

ARIETE – LUI - Sei perfettamente consapevole di essere un uomo molto ambito per le tue prestazioni sessuali e ti lusinga il fatto che le tue amanti parlino delle tue performances anche con le loro amiche. Venere in Sagittario nella seconda parte del mese ti sorprenderà con una partner che riuscirà a farti emozionare: non sarà solo sesso, ma si trasformerà in amore.

LEI - Con Venere in Scorpione, sarai una delle donne più sexy e intriganti dello Zodiaco nella prima metà del mese. La tua vita sessuale sarà molto appagante e Marte ti farà conquistare uomini virili e possenti. Col passaggio di Venere in Sagittario, passione e sentimento si incontreranno e ti guideranno verso un’oasi di puro piacere e godimento.



TORO – LUI - La sfera dell’eros sarà l’unica in grado di regalarti serenità nel mese di dicembre. Nonostante sul lavoro o in famiglia ci siano mille criticità, ti rassicura sapere di poter contare su un’amante in grado di far rilassare il tuo corpo, per poi condurti lentamente al piacere. Venere in Sagittario potrebbe anche riaccendere una fiamma del passato.

LEI - Con Lilith nel tuo Segno per tutto il mese di dicembre, il partner sarà lieto di soddisfare i tuoi desideri erotici più stravaganti. Hai voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, ma dovresti evitare di fare sesso in ufficio, non solo per questioni igieniche e sanitarie, ma anche perché qualcuno potrebbe cogliere te e il tuo partner in imbarazzo.



GEMELLI – LUI - Marte in Ariete continuerà a soddisfare le tue esigenze sessuali con partner disinibite e irresistibilmente sexy. Mercurio e Venere in Sagittario però ti metteranno di fronte ad alcune richieste che ti faranno sentire in trappola. Se non vuoi una relazione seria, sii sincero e non fare promesse che sai di non poter mantenere. Il sesso è libertà.

LEI - Con Lilith in Toro, nel tuo dodicesimo campo, l’idea di essere l’amante di un uomo potente e affascinante non ti dispiace affatto. Mercurio in Capricorno, nella seconda metà del mese, ti manderà a caccia di partner più giovani di te, con cui sperimentare giochi molto divertenti sotto le lenzuola. Preparati a fare qualcosa di molto trasgressivo.



CANCRO – LUI - Con Marte in Ariete, continui a sentirti frenato in tante occasioni in cui altri uomini si concederebbero una scappatella o una serata all’insegna del sesso senza tabù e senza impegno. Tu preferisci essere sicuro dei sentimenti prima di lasciarti andare, anche eroticamente, con una nuova partner. A qualcuna fa impazzire questo tuo atteggiamento.

LEI - Con Marte in aspetto dissonante, potresti restare molto delusa dalle performances sessuali di un uomo con cui speravi di uscire da tantissimo tempo. Per fortuna, nella seconda metà del mese, Giove in Acquario potrebbe riportare da te una persona con cui in passato ti sei trovata molto bene sotto le lenzuola, nuda e accaldata. Un bis non ti dispiacerà.



LEONE - LUI - Marte in Ariete è sicuramente il tuo più grande alleato per una vita sessuale soddisfacente e felice, ma anche Venere in Sagittario nella seconda metà del mese attirerà a te una compagna che rispecchia esattamente tutto ciò che manda in tilt i tuoi sensi. Preparati a vivere delle notti infuocate. Se sei impegnato, i sensi di colpa ti freneranno.

LEI - Lilith in Toro ti infastidisce e questo mese potresti ricevere delle proposte indecenti da persone che reputi viscide e con cui non hai assolutamente intenzione di finire a letto. Marte e Venere ti aiuteranno a selezionare il partner giusto per soddisfare i tuoi desideri: vuoi un amante che ti faccia ridere, anche mentre state facendo l’amore.



VERGINE – LUI - Venere in Sagittario nella seconda metà del mese non ti offrirà grandi occasioni per dar sfogo ai tuoi istinti sessuali. Con Lilith in Toro, ti piacerebbe fare l’amore in nave o in aereo, ma sembra che queste fantasie siano realizzabili soltanto nei tuoi sogni o nei filmini porno che guardi. Una donna straniera ti fa eccitare ogni volta che la vedi.

LEI - Lilith e Plutone in aspetto favorevole ti rendono un’amante passionale e trasgressiva, pronta a sperimentare qualcosa di nuovo pur di accontentare i desideri del suo fortunato partner. Con Venere in aspetto dissonante, nella seconda metà del mese, rischi di innamorarti di qualcuno che non intende avere una relazione seria con te. Fai attenzione.



BILANCIA – LUI - Marte e Plutone in aspetto dissonante per tutto il mese porteranno talmente tante tensioni da farti perdere il desiderio sessuale. Con l’ingresso di Giove in Acquario, però, potrebbero aprirsi nuovi scenari interessanti ed eccitanti con una donna molto passionale e godereccia. Accertati che entrambi cerchiate le stesse cose dalla vostra relazione.

LEI - Con Marte e Plutone in aspetto disarmonico, questo mese corri il rischio di ritrovarti a letto con un uomo molto rude, che non sa assolutamente cosa siano e a cosa servano i preliminari. Non riesci a lasciarti andare con un partner di questo tipo e preferisci aspettare qualcuno di valido e di appagante. Sei certa che Giove in Acquario non ti deluderà.



SCORPIONE – LUI - Venere nel tuo Segno ti renderà un amante particolarmente attento nella prima parte del mese. Poi qualcosa inizierà ad andar storto e i Pianeti in Acquario ti renderanno talmente insofferente tra le mura domestiche da rischiare addirittura qualche defaillance sotto le lenzuola. L’attrazione mentale per te viene prima di qualsiasi altra cosa.

LEI - Con Marte nel sesto campo, potresti restare irresistibilmente sedotta dal tuo capo o da un tuo collega. La prima parte del mese potrebbe essere particolarmente eccitante per la sfera sessuale, a patto che i tuoi voli pindarici non ti facciano credere di trovare il sentimento dove non c’è. Se convivi col partner, prova a stuzzicarlo in cucina.



SAGITTARIO – LUI - Marte in Ariete accenderà il fuoco nella sfera dell’eros e, con la complicità di Venere nel tuo Segno, ti renderà l’amante più ambito dell’intero Zodiaco. Nessuna donna riuscirà a dirti di no e, per soddisfare i loro desideri più segreti, sei pronto a sperimentare nuove posizioni o tecniche apprese a qualche lezione di tantra. Nessun tabù!

LEI - Con Marte in Ariete e Venere nel tuo Segno concluderai l’anno con un mese altamente soddisfacente dal punto di vista erotico e sessuale. Non solo il tuo desiderio sarà più forte del solito, ma troverai anche chi riuscirà a farlo aumentare in ogni momento della giornata. Non è facile trovare un amante impeccabile, ma tu sarai molto fortunata.



CAPRICORNO – LUI - Venere in Scorpione nella prima parte del mese favorisce l’intesa con un’amica per cui hai sempre provato una particolare attrazione: una notte di passione insieme sarà fantastica per entrambi, ma ti renderai presto conto di quanto sia potenzialmente problematico mescolare amicizia e sesso. Preferisci avere delle relazioni meno complicate.

LEI - Dicembre sarà un mese indecifrabile dal punto di vista sessuale: sembra che la normalità ti stia alla larga. Nella prima parte del mese un caro amico, trasportato dalla passione, ti farà delle proposte a cui sarà difficile dire di no. Nella seconda parte, invece, potresti ritrovarti invischiata in una relazione clandestina. Sei sicura di volere questo?



ACQUARIO – LUI - Nonostante un inizio del mese un po’ moscio a causa del transito dissonante di Venere, Dicembre ti sorprenderà anche nella sfera sessuale. I Pianeti in Sagittario faranno nascere un’attrazione irrefrenabile per una cara amica (forse più grande di te) che sarà in grado di soddisfare tutti i tuoi desideri, senza proferir parola. Magia o chimica? Chissà!

LEI - Nella prima parte del mese potresti sentirti messa in disparte, nella friendzone di qualcuno di cui avevi frainteso l’atteggiamento. Ma ci sarà poi una grande ripresa e Giove nel tuo Segno favorirà un grande incontro, con uomo che riuscirà a soddisfare ogni tuo sogno, sia nella sfera sentimentale che in quella erotica. Il piacere non avrà fine.



PESCI – LUI - I Pianeti in Sagittario questo mese renderanno il tuo umore instabile e ne risentirà anche la sfera sessuale. Potresti perdere delle occasioni d’oro a causa del tuo atteggiamento antipatico e scortese. Se vuoi essere al primo posto nella vita della tua amante, dovresti evitare di cercare donne che sono già impegnate. Prevenire è sempre meglio che curare.

LEI - Non aspettarti un mese all’insegna dell’eros e della passione. Venere in Scorpione potrebbe portare qualche avventura nella prima parte del mese, ma non è detto che si concluda nel modo in cui speri. Le preoccupazioni saranno tante e sceglierai di dedicarti alla tua vita anziché accettare proposte piccanti da uomini che non sono alla tua altezza.