Oroscopo: con quale Segno ci è più facile coabitare? 

Socializzare e fare amicizia con persone tanto diverse da noi non è difficile, ma vivere sotto lo stesso tetto potrebbe portare alla luce alcune sfaccettature del carattere che in altri contesti non si potrebbero mai notare. Quali sono i Segni Zodiacali migliori con cui potremmo convivere in base alle nostre abitudini e al nostro stile di vita? Segno per Segno, l’Oroscopo e le Stelle ci guidano nella scelta dei giusti coinquilini.

ARIETE - Sei una persona spontanea e semplice, allegra e simpatica, ma la convivenza con te non è affatto facile. Infatti, come tutti ben sanno, ti arrabbi molto facilmente e metti a disagio tante persone che non riescono a capire che la tua reazione è passeggera e dura pochi minuti. Uno dei Segni maggiormente in grado di comprendere i tuoi umori è il Segno della Bilancia, che ha l’intelligenza di stare in silenzio quando capisce che hai perso le staffe. Siete diversi, ma ci può essere rispetto reciproco.



TORO - Sei una persona abbastanza sedentaria e ti piace trascorrere gran parte del tuo tempo libero in casa, distesa sul divano e di fronte ad un bel film. Sei paziente e accomodante, ti occupi delle faccende domestiche senza lamentarti e senza farlo pesare alle persone con cui vivi. L’importante è mantenere un ambiente confortevole e puoi sicuramente farlo con il Segno del Cancro che, non solo condivide l’amore per la casa, ma lo considera un vero e proprio nido, un rifugio dove sentirsi al sicuro.



GEMELLI - Sei una persona caotica e non si riesce ad inquadrarti molto facilmente perché alterni momenti in cui fai chiasso e ascolti la musica a tutto volume ad altri in cui vuoi stare in silenzio nel tuo letto e, per non sentire i vicini di casa, indossi i tappi per le orecchie anche nel primo pomeriggio. Per convivere con te ci vuole un Segno che non badi troppo all’ordine e che sia talmente preso da se stesso da non rendersi conto delle tue stranezze e capricci: col Leone puoi sicuramente trovarti bene.



CANCRO - Per te è normale vivere con i tuoi familiari e ti piace che in casa si crei un’atmosfera di condivisione e di collaborazione. Se non hai in programma di andare al lavoro o di uscire, capita spesso che indossi il pigiama per gran parte della giornata. Fai le pulizie, cucini e, se vivi col partner o con amici, senti i tuoi genitori al mattino e alla sera. Ti adatti abbastanza facilmente alle regole della casa in cui vivi ed è per questo che per te potrebbe essere ottimale vivere con qualcuno della Vergine.



LEONE - Vivere con te non è sicuramente semplice. Sei una persona solare, allegra e vivace e il tuo atteggiamento a volte potrebbe essere irritante per persone che desiderano stare in silenzio o non essere disturbate da te che canti o che parli a voce alta al telefono. Non sei una persona particolarmente ordinata, ma sei generosa e non ti piace fare i conti per dividere le spese delle bollette. Un Segno con cui convivere serenamente è sicuramente quello del Sagittario. L’ottimismo in casa non mancherà mai.



VERGINE - Hai la fama di essere una persona estremamente puntigliosa, puntuale e ordinata. Non accade sempre, ma sicuramente ci sono degli ambiti della tua vita in cui esprimi queste tue caratteristiche. Se hai delle abitudini, tendi a farle seguire anche alle persone che vivono con te. Ci vuole qualcuno con delle tendenze pseudo-maniacali per star dietro ai tuoi schemi domestici. Potresti trovare un valido alleato nel Segno dello Scorpione, l’unico in grado di capire perché hai le mutande ordinate per colore.



BILANCIA - Sei una persona pacifica e diplomatica, abituata ad evitare le liti e a mantenere l’armonia nell’ambiente in cui vivi. Non ti piace assolutamente stare da sola, organizzi spesso degli aperitivi o delle cene a casa tua insieme ai tuoi amici. Adori le lunghe chiacchiere e hai bisogno di vivere con persone che, come te, siano socievoli, loquaci e brillanti. Sono tanti i Segni con cui andresti d’accordo per una convivenza, ma uno dei migliori è quello del Gemelli. Tu riesci anche a sopportare i suoi umori.



SCORPIONE - Non hai la fama di avere un carattere docile e pacifico. Sei una persona sospettosa e diffidenti. Quando ti svegli hai bisogno di stare in silenzio e preferiresti anche stare al buio e non vedere nessuno. Non sopporti che ti vengano fatte troppe domande e in alcuni momenti hai bisogno di stare per conto tuo in un angolo della casa dove nessuno ti disturbi. Uno dei pochi Segni in grado di sopportare tutto questo è il Segno dei Pesci, con cui condividi una natura sensibile, affettuosa e dolce.



SAGITTARIO - Sei una persona vivace. Appena possibile, organizzi un viaggio e hai sempre la valigia pronta per intraprendere nuove avventure all’ultimo minuto. Ti piace portare a casa souvenir particolari e alimenti insoliti, da cucinare e gustare insieme ai tuoi amici. In casa non ti lamenti spesso e ti piace assaporare i piaceri della vita senza dar fastidio a nessuno. Uno dei Segni ideali con cui vivere potrebbe essere quello del Toro, che come te sa rispettare le esigenze e le abitudini altrui.



CAPRICORNO - Hai tantissime regole e anche nella tua routine quotidiana ci sono degli schemi che ritieni indispensabili per rendere ogni giornata efficiente e produttiva. Non potresti mai vivere con una persona che non sia in grado di rispettare una tabella di marcia domestica, da stabilire eventualmente insieme per evitare malintesi e malumori. Uno dei Segni con cui potresti incredibilmente trovarti a tuo agio è quello dell’Ariete, purché sia d’accordo con tutte le regole stipulate all’inizio della convivenza.



ACQUARIO - Sei una persona che non conosce regole e non conosce orari. Se hai voglia di pranzare quando gli altri fanno merenda, non ci trovi nulla di strano. Non ti piace ricevere ordini e non li hai mai accettati nemmeno da parte dei tuoi genitori. Potrebbe capitarti di decidere di ospitare un amico alle 2 del mattino oppure di svegliarti all’alba per meditare nel soggiorno. Non è facile convivere con te e soltanto una persona del tuo stesso Segno, l’Acquario, potrebbe sopravvivere a tutto questo.



PESCI - Per te la convivenza è un modo per prendersi cura delle persone a cui vuoi bene. Ti affezioni facilmente a chiunque condivida il tuo stesso tetto e ti rendi sempre disponibile in caso di necessità, senza pretendere di ricevere le stesse attenzioni. Ami la compagnia, ma ti trovi bene anche con persone solitarie, che insieme a te scoprono il piacere di chiacchierare alla sera. Cerchi negli altri la sicurezza che non hai ed è per questo che potresti vivere serenamente anche con un Capricorno.