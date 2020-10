L’Oroscopo ti rivela quali lati del carattere dovresti smussare

Tutti abbiamo de i lati del carattere che andrebbero smussati, ma non sempre ce ne rendiamo conto e una percentuale ancora più piccola di noi desidera migliorare. In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo ci dice quali sono le caratteristiche che ci mettono in difficoltà e infastidiscono maggiormente le persone con cui abbiamo a che fare. Lasciamo che le Stelle tirino fuori il meglio, e non il peggio, di noi!

ARIETE - Bisogna ammettere che, nonostante tu non li consideri veri e propri difetti, ci sono tanti lati un po’ ombrosi del tuo carattere che andrebbero ammorbiditi. Innanzitutto, dovresti imparare a reagire più pacatamente di fronte alle provocazioni, senza litigare a tutti i costi con tutti coloro con cui ci sono dei piccoli screzi. E, se proprio non riesci a non arrabbiarti, dovresti almeno cercare di non comportarti in maniera troppo aggressiva (non tutti sanno che, dopo cinque minuti, ti passa).



TORO - Pensi di non avere lati del tuo carattere da smussare? Sei molto perseverante, costante e paziente, è vero, ma questo non significa che tu sia una persona impeccabile. Quando ti fissi con qualcosa, o peggio ancora con qualcuno, diventi implacabile: esiste solo quello per te e chi ti sta vicino comprende molto facilmente quanto sia forte la tua ossessione. Dovresti cercare di vivere la vita con maggiore leggerezza e ironia, prendendo in considerazione anche l’idea di un fallimento ogni tanto.



GEMELLI - Nel tuo caso, la vera domanda da porsi sarebbe quali sono i lati del tuo carattere che non andrebbero smussati. Quella che tu chiami leggerezza, ad esempio, per tante persone è superficialità e sarebbe utile per te riflettere sulla differenza tra queste due parole. Per aumentare la tua sensibilità, inoltre, dovresti provare a metterti nei panni degli altri e chiederti come staresti al loro posto, quali emozioni proveresti. Un altro tasto dolente sono le promesse: impegnati a mantenerle!



CANCRO - Il punto su cui bisognerebbe lavorare maggiormente per migliorare, nel tuo caso, è la recriminazione. Pensi davvero che abbia senso rinfacciare alle persone che hai vicino quello che hanno fatto settimane, mesi o addirittura anni fa? Inoltre, il fatto che tu abbia un legame tanto profondo con la tua famiglia non implica la santificazione, soprattutto se questo rapporto si trasforma in dipendenza e condizionamenti. I sensi di colpa non servono a nessuno: evita di insinuarne a te e agli altri.



LEONE - Il tuo egocentrismo tante volte è imbarazzante e, nemmeno te ne accorgi, tante persone ti lasciano credere che il mondo giri intorno a te soltanto per evitare che continui a metterti in mostra e a fare scenette teatrali per attirare le attenzioni. Dovresti inoltre imparare che non c’è nulla di male se qualcuno è più bello o più bravo di te in qualcosa. L’umiltà ha tanto da insegnarti. Cosa accadrebbe se ti fermassi un attimo ad ascoltare quello che ha da dirti la gente? Provaci almeno una volta.



VERGINE - A te piace tanto ostentare un atteggiamento da persona saggia ed equilibrata, che sa come sia giusto comportarsi in ogni occasione. Ma tu, cosa puoi imparare invece dagli altri e dalla vita? Sicuramente a guardare oltre gli schemi che ogni giorno costruisci è che, senza che te ne accorga, ti intrappolano. Non c’è nulla di male, ogni tanto, a infrangere qualche regola (che magari è stata istituita in momenti e condizioni specifiche e diverse da quelle attuali). La tenerezza ha qualcosa da dirti.



BILANCIA - La tua diplomazia molto spesso ti toglie da situazioni difficili, ma ci sono occasioni in cui è necessario comportarsi con risolutezza e fermezza, rinunciando a quel bisogno di piacere a tutti che spesso ti perseguita. Ad alcune persone non importa che tu sia dolce, gentile ed educata, purché non racconti bugie sul tuo conto o su quello di altre persone. Le mezze verità non piacciono a tutti e le apparenze spesso ingannano. Sono queste le lezioni più grandi che devi imparare dalla vita.



SCORPIONE - Spesso vieni accusato di essere il Segno peggiore dello Zodiaco. Ne sei consapevole e, addirittura, qualche volta ne vai persino fiero. Qualcuno ti accusa di falsità o mancanza di sincerità e lealtà. Altri sottolineano la tendenza a vendicarsi sempre dei torti subiti e, altri ancora, sostengono che spergiuri negando l’evidenza. È tutto vero. L’unica cosa che non accetti è che ti si dica di essere insensibile perché è proprio la sensibilità che ti spinge ad adottare tanti dei tuoi atteggiamenti.



SAGITTARIO - I tuoi modi di fare da persona colta e saputella sono molto fastidiosi per gran parte delle persone con cui entri in contatto, anche se spesso non te lo dicono per garbo o per educazione. Perché fai finta di conoscere alla perfezione tematiche di cui hai letto a malapena qualche riga? Un miglioramento è possibile anche nel tuo modo di comunicare: le stesse cose che dici in un messaggio vocale di dieci minuti possono essere sintetizzate in una breve frase scritta. Fai la prova e verificalo!



CAPRICORNO - Il fatto che molte persone ti dicano che dovresti smussare tanti lati del tuo carattere non ti turba minimamente. La tua freddezza di fronte a chi ti apre il suo cuore e ti confessa i suoi sentimenti è veramente imbarazzante, ma a te viene spontaneo reagire senza manifestare niente di quello che provi. Hai bisogno di entrare in contatto col mondo delle tue emozioni. Inoltre, puoi sicuramente diventare più flessibile, soprattutto per quel che riguarda orari e scadenze in campo lavorativo.



ACQUARIO -Ammettilo: ti senti superiore alla stragrande maggioranza delle persone che frequenti quotidianamente e sicuramente non ti importa quello che queste pensano di te. Questo atteggiamento non attira a te facili simpatie. Così come non le attira l’indifferenza e il distacco che provi quando si parla di situazioni sentimentali molto tormentate. Non tutti sanno che non è tua abitudine farne una tragedia greca nemmeno quando le vivi in prima persona. Impara ad essere puntuale e a rispettare le regole.



PESCI - Sei una persona mutevole, che si adatta molto facilmente alle situazioni e alle persone che frequenta nei vari momenti della sua vita. Questa flessibilità, però, qualche volta si trasforma in incoerenza. Tu non ti accorgi nemmeno che un giorno dici una cosa e il giorno dopo stai facendo l’esatto contrario: fa parte delle tue caratteristiche. Potresti anche cercare di ridurre le tue lamentele: non solo non servono a nulla, ma indispongono notevolmente le persone che hanno a che fare con te.