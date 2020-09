Oroscopo: i Segni Zodiacali che ti fanno perdere la pazienza

In un mondo ricco di sollecitazioni, è facile perdere la pazienza , soprattutto per chi non ha un carattere particolarmente tollerante e non è abituato a trovare dei compromessi con gli altri. Ma chi sono le persone che ci fanno perdere più facilmente la pazienza? A quale Segno Zodiacale appartengono? L’ Oroscopo ci aiuta a comprendere nuovi lati del nostro carattere e delle persone che ci stanno vicino. Lasciamoci ispirare dalle Stelle !

ARIETE - Non sei sicuramente la persona più paziente del mondo, ma di fronte alla lentezza dei nati sotto il Segno del Toro diventi proprio insofferente e implacabile. Non riesci a capire come facciano ad impiegare così tanto tempo per prendere una decisione o svolgere una semplice attività che persone normali (come te) avrebbero gestito in pochi minuti. Non li sopporti, soprattutto come colleghi.



TORO - Tu sei una persona molto calma e solitamente hai anche un alto livello di tolleranza nei confronti delle persone più o meno care. Non ti piace chi ti complica la vita perché vai sempre alla ricerca della semplicità. Ecco perché l’unico Segno capace di mandarti fuori di testa è lo Scorpione. Con i suoi modi di fare rabbiosi, tira fuori la belva che è in te. Non ti fai mettere i piedi in testa da nessuno.



GEMELLI - Ti annoi e ti stanchi molto facilmente di tante cose e di tante persone. Tra queste, sicuramente, rientra qualche rappresentante del Segno del Cancro. Il modo drammatico e melenso di affrontare la vita di questo Segno ti disgusta e non riesci a capire come possa essere così sprovvisto di leggerezza e ironia. Ogni tuo gesto viene interpretato come un affronto personale. È veramente assurdo!



CANCRO - Dolce e sensibile, spesso mostri di avere anche una grande pazienza, soprattutto nei confronti delle persone che ami e dei tuoi familiari. Tuttavia, c’è un Segno che urta profondamente la tua sensibilità ed è quello dell’Ariete. Non capisci perché abbia la necessità di affrontare tutto come se fosse una guerra. I suoi modi di fare sono troppo schietti e diretti per te che ami le coccole e la tenerezza.



LEONE - Sei una persona poco paziente, ma tutto sommato, se ne vale la pena, ti impegni per essere più tollerante nei confronti di tante persone. Quello che non sopporti è l’indecisione ed è proprio per questo che perdi la pazienza con il Segno della Bilancia: non riesci a capire cosa ci sia di tanto difficile nello scegliere qualcosa. Non accetti i suoi tentennamenti, sia sul lavoro che nelle relazioni affettive.



VERGINE - Sei una persona organizzata e ami sempre programmare con largo anticipo tutti i tuoi impegni. A volte ostenti anche una pazienza che non hai, ma non riesci a farlo con l’inaffidabile Segno dei Gemelli, che riesce sempre a mandare all’aria tutti i tuoi piani. Ti urta profondamente il fatto che non abbia rispetto del tuo operato e che non mantenga le sue promesse. Se puoi, cerchi di evitarlo.



BILANCIA - Il tuo Segno è famoso per essere il più diplomatico dello Zodiaco. Cerchi sempre di mantenere il tuo self-control, ma non sempre ci riesci benissimo, soprattutto quando hai a che fare con qualcuno nato sotto il Segno del Capricorno: non riesci a ragionarci e non è possibile una mediazione perché rimane irremovibile sulle sue idee. Non accetti questo atteggiamento. Inoltre, non ha modi di fare raffinati.



SCORPIONE - Sei una persona molto riservata e ci sono degli argomenti, soprattutto personali, di cui non parli con nessuno. Per te è assolutamente naturale agire nell’ombra. La pazienza non la conosci, non ti ha mai abitato e sicuramente non lo farà quando avrai a che fare con qualche nativo del Leone, che vive tutto alla luce del sole e ti costringe a rendere pubbliche anche alcune faccende private e intime.



SAGITTARIO - Sei una persona solare e ottimista, ma questo non significa che tu abbia una pazienza infinita (appartieni pur sempre ad un Segno di Fuoco). Lo scontro diventa inevitabile con i nati sotto il Segno dei Pesci, che si lamentano in continuazione di tutto, del tuo comportamento e di situazioni di cui non ti interessa sapere niente. La sua prepotenza ti fa perdere le staffe, soprattutto sul lavoro.



CAPRICORNO - Sei una persona silenziosa, riservata, precisa e puntuale. Non sei molto paziente nei confronti di chi non rispetta le regole ed è per questo che esci fuori di testa in compagnia di qualcuno nato sotto il Segno dell’Acquario. È troppo polemico e non rispetta i tuoi tempi. La sua instabilità ti impedisce di fare programmi a lunga scadenza. Quando siete in coppia, sembra che viviate proprio su due pianeti diversi.



ACQUARIO - Ti consideri una persona libera e indipendente. Non vuoi metterti limiti e sicuramente non consenti agli altri di farlo. Proprio per questo motivo, perdi facilmente la pazienza con il Segno della Vergine, che si sofferma sui dettagli e sui particolari, ma non tiene minimamente conto del contesto in cui si verificano determinati eventi. Ti infastidisce anche la sua perenne ricerca dell’ordine perfetto.



PESCI - Con il Segno del Sagittario, l’antipatia è reciproca. Nonostante entrambi siate persone positive e con una spiritualità spiccata, avete modi di fare totalmente diversi. La sua presunzione e la sua arroganza tirano fuori il peggio di te, facendoti perdere la pazienza. Dopo che lo ascolti per ore, non si degna di prendere minimamente in considerazione il tuo parere e le tue opinioni su tanti argomenti.