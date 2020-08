Oroscopo: il souvenir perfetto da comprare o ricevere 

Durante le vacanze , ci capita spesso di incontrare negozi o bancarelle di souvenir. Ma, come ci comportiamo di fronte a tanti oggetti colorati che richiamano la nostra attenzione? Ci interessa veramente regalarli alle persone care? E noi, siamo felici quando riceviamo un piccolo dono dopo le vacanze dei nostri amici? Non tutti reagiamo allo stesso modo e l’Oroscopo ci svela come si comporta ogni Segno Zodiacal e. Lasciamo che le Stelle ci ispirino!

ARIETE - Non lo fai per cattiveria o per mancanza di affetto: quando sei in vacanza, tu non ci pensi proprio ad acquistare souvenir agli amici, i parenti e nemmeno al partner. Non è proprio un’abitudine che ti riguarda e potresti dimenticartene anche se ti viene richiesto esplicitamente da qualcuno. Vieni facilmente assorbita dalle tante attività che svolgi. Quando sei tu a ricevere un piccolo dono, mostri una sincera gratitudine ed entusiasmo, che rende felici anche le persone che ti hanno pensato.



TORO - È raro che tu porti dei regali dai tuoi viaggi perché, quando sei lì, sei talmente presa dalle mille emozioni da gustare che ti dimentichi di pensare ad eventuali regalini da portare ai tuoi cari. Però, sei molto felice quando qualcuno pensa a te e torna da un qualsiasi viaggio (sia in una località vicina che in qualche città dall’altra parte del mondo) con qualche souvenir per te. Quello che più ami ricevere sono le specialità tipiche alimentari del posto. Riescono sempre a sorprendere il tuo palato.



GEMELLI - Quando ti trovi in vacanza, tu vieni attirata facilmente da qualsiasi bancarella o negozietto che venda souvenir. E così, senza rendertene conto, accumuli tanti piccoli oggetti da regalare ad amici e parenti. Non sai nemmeno a chi li regalerai quando li acquisti, ma vieni ingannata dal fatto che siano carini, simpatici e costino poco (non pensi al fatto che, acquistandone tanti il prezzo aumenti). Sei felice anche quando ricevi i souvenir dagli altri, soprattutto se si tratta di gadget divertenti.



CANCRO - Non puoi rientrare da un viaggio senza portare nulla ai tuoi familiari. Sarebbe un gesto estremamente scortese e di cattivo gusto. Pensi ad ognuno di loro e cerchi sempre di acquistare qualche piccolo souvenir in base ai gusti di ciascuno. Sembri quasi più felice tu a regalarli che loro a riceverli. Quando, invece, sei tu a ricevere un souvenir, ti viene sempre da chiederti se abbiano pensato a quello che ti stanno regalando oppure sia una delle tante cianfrusaglie buttate nella valigia.



LEONE - Per te è praticamente impensabile rientrare a mani vuote da una vacanza. Che figura ci faresti? Ti piace l’idea di sorprendere le persone care con qualche oggetto tipico del luogo in cui sei stata. Calamite e cartoline possono sicuramente rientrare tra i regalini che preferisci portare con te. E naturalmente sei felice quando sei tu a ricevere un souvenir, soprattutto quando si tratta di oggetti personalizzati o particolarmente vistosi, che ti facciano sentire importante. Hai un cuore gentile.



VERGINE - Quando vai in vacanza, stai molto attenta alle tue spese, piccole o grandi che siano, e non sempre i souvenir sono previsti dal tuo piano economico. Se qualcuno ti chiede qualcosa, cerchi sempre di andare al risparmio, per non essere maleducata, e acquisti i souvenir meno costosi che trovi in giro. Anche quando ricevi qualcosa, non mostri un particolare entusiasmo e tendi a dire che non c’era bisogno di portarti niente dalle vacanze (la verità è che poi ti senti in dovere di contraccambiare).



BILANCIA - Se durante i tuoi viaggi trovi degli articoli particolarmente carini per te, solitamente tendi ad acquistarne qualcuno anche per le amiche o gli amici più cari. Può trattarsi di orecchini particolari o di t-shirt carine e originali. Non badi a spese, ma cerchi comunque di non eccedere. Quando sei tu, invece, a ricevere qualcosa, ringrazi sempre in maniera entusiasta e quasi eccessiva, sia che il souvenir ti piaccia sia se pensi che lo lascerai chiuso in uno scaffale per sempre. Prima l’educazione.



SCORPIONE - Se vai in vacanza, non hai sicuramente voglia di pensare ad eventuali regali o souvenir da portare alle persone care, anche perché li trovi totalmente inutili. Sei del parere che sia un gesto più carino quello di mandare qualche istantanea durante le esperienze che vivi. Quando sei tu a ricevere qualcosa, mostri una sincera gratitudine per chi ha mostrato tanto affetto e attenzione nei tuoi confronti, e senti anche un po’ in colpa per non aver fatto altrettanto quando è capitato lo stesso a te.



SAGITTARIO - Durante i tuoi innumerevoli viaggi, ti capita continuamente di ritrovarti in luoghi e contesti dove è impossibile non essere catturati dal fascino di tanti souvenir, che spesso hanno anche dei prezzi molto costosi. Tu ne acquisti qualcuno e poi li regali agli amici che incontri al rientro dal tuo viaggio. Adori anche riceverli e, se sai che qualcuno va in località che non hai mai visitato, chiedi apertamente di portarti qualcosa di caratteristico, proponendo anche di ridare dei soldi in cambio.



CAPRICORNO - Per te i souvenir sono uno spreco e non capisci perché dovresti spendere i tuoi risparmi per oggetti che resterebbero inutilizzati nella maggior parte dei casi. Anche se ti trovi in vacanza, è difficile e raro che acquisti qualcosa anche per te. Quando sono gli altri a portarti dei piccoli regali, spesso ti domandi quanto abbiano speso e cosa li abbia spinti a comprarti proprio quel determinato oggetto. Ovviamente ringrazi, ma in cuor tuo continui a pensare che si tratti di cose inutili.



ACQUARIO - Sei una persona molto selettiva e, nonostante tu conosca tantissime persone, sono poche quelle con cui hai un legame veramente profondo. È a loro che ogni tanto pensi mentre sei in vacanza. E, se ci tieni tanto, scegli proprio i negozi in cui andare per portare souvenir che possano essere graditi e apprezzati. Conosci i loro gusti e ti piace sorprenderli. Ci sono altre persone a cui invece non porti nulla, nemmeno se loro ti hanno portato qualcosa. Non ti interessa creare abitudini poco sincere.



PESCI - La tua generosità ti spinge ad acquistare souvenir per tutte le persone che conosci. Del resto, ne esistono di così simpatici, colorati e carini! A qualche cara amica ne porti più di uno e cerchi sempre di rendere il tuo dono un po’ magico e speciale. Ti aspetti altrettanto da parte loro. Sei molto felice anche quando amici, partner o parenti hanno tante attenzioni per te e ti portano piccoli regali che ti illuminano gli occhi, lasciando trasparire la tua gratitudine e la tua bontà d’animo.