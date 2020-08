Oroscopo: la serata ideale per divertirci come Zodiaco comanda

Tutti hanno una propria idea di serata ideale e,quando ci si trova in compagnia , è divertente osservare come siano diversi i gusti di persone che vanno tanto d’accordo con loro. C’è chi, per divertirsi, ha bisogno di tanta gente intorno e chi invece preferisce un po’ di intimità. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela quale sia la serata ideale per ciascuno! Lasciamoci ispirare dalle Stelle …

ARIETE - Se appartieni al Segno dell’Ariete, sicuramente hai bisogno di essere circondato da tantissimi amici e amiche che condividano i tuoi stessi gusti e i tuoi stessi interessi. Riesci a rendere divertente anche una semplice serata in pizzeria, purché ti venga concesso di fare qualche battuta goliardica oppure di gustare allegramente qualche bicchiere di birra un super-alcolico in più del solito. In tua compagnia, si può avere la certezza di trascorrere una serata piacevole ed entusiasmante.



TORO - A te non interessa vivere esperienze particolarmente emozionanti ed esilaranti: per divertirti hai bisogno di mangiare bene, bere altrettanto bene, avere a disposizione tutti i comfort che preferisci e, infine, trascorrere l’intera notte a fare l’amore con un partner che conosca tutti i punti del tuo piacere. Non ti si dovrebbe mai chiedere di fare lunghe passeggiate dopo cena o, peggio ancora, di saltare la cena per restare più leggeri. Il divertimento per te corrisponde al puro godimento.



GEMELLI - La tua serata ideale prevede che tu sia in compagnia di tantissime persone, di cui puoi catturare l’attenzione grazie alla tua simpatia, al tuo sarcasmo, alla tua ironia e alla tua magica arte del flirt. Non importa la location in cui ti trovi, ma sicuramente ti senti maggiormente a tuo agio lontano dai contesti troppo familiari. Per te la vita è un gioco e riesci a renderla più divertente e mai monotona non solo per te, ma anche per tutte le persone che ti stanno vicino e a cui vuoi bene.



CANCRO - Non puoi sicuramente trascorrere una serata divertente, piacevole e indimenticabile se stai troppo lontano dalla tua famiglia e dall’intero parentado, a cui tanto sei affezionata. L’ideale per te sarebbe organizzare una gigantesca tavolata, a casa tua o dei tuoi genitori o dei tuoi cugini, con tanti bambini che giocano felici (e non ti lamenti nemmeno se urlano) e con tanti adulti che, tra una portata e l’altra, si raccontano i pettegolezzi sui vicini di casa o sui conoscenti in comune.



LEONE - La serata ideale per te si svolge indubbiamente in un ambiente lussuoso, frequentato da persone altolocate, dove puoi sfoggiare con grande disinvoltura i tuoi abiti più sontuosi e appariscenti, metterti in mostra e ricevere i complimenti di tutti coloro che partecipano alla festa. Ti piace stare in mezzo alla gente perché riesci ad esprimere al meglio la tua vera essenza, con gioia, entusiasmo, vanità e desiderio di apparire. Nessuno osi rovinare le tue serate muovendoti qualche critica!



VERGINE - Per sentirti veramente felice e trascorrere una serata che soddisfi le tue esigenze, non hai bisogno di tante persone intorno a te e preferisci addirittura stare da sola che in compagnia di qualcuno che reputi inadeguato anche per una semplice amicizia. Sei una persona molto selettiva. Ti piace invece stare in mezzo alla natura, perciò una cena un po’ rustica, in un giardino ben curato e con qualche animale domestico che passeggia intorno a te, potrebbe sicuramente appagare i tuoi desideri.



BILANCIA - La tua serata ideale si potrebbe serenamente svolgere nel locale più fashion della tua città, in compagnia di qualche amico e in mezzo a tanti sconosciuti con cui poter socializzare e fare lunghe chiacchierate. Tu sei un animale sociale e ti piace conoscere sempre nuova gente. Adori stare in contesti eleganti per sfoggiare il tuo look sofisticato e impeccabile. Il cocktail giusto al momento giusto ti aiuta a flirtare con disinvoltura con coloro che catturano il tuo sguardo. È bello parlare con te.



SCORPIONE - Non sei una persona particolarmente socievole e, a meno che qualcuno ti seduca all’improvviso e in maniera travolgente, preferisci trascorrere la tua serata ideale con pochi intimi o semplicemente col partner, per assaporare insieme una cena afrodisiaca e consumare la vostra passione in qualsiasi angolo della casa che lo renda eccitante. Non ami i cocktail e preferisci il vino rosso e gli amari.



SAGITTARIO - Non ti si potrebbe sicuramente chiedere di trascorrere la tua serata ideale dentro ad un triste appartamento residenziale: tu ami stare in movimento, viaggiare e visitare luoghi inesplorati, con culture a te estranee, luoghi che ti facciano provare delle nuove emozioni. Ti adatti alla compagnia disponibile al momento e ti diletti anche a parlare lingue straniere. Non esistono modi per farti stare in silenzio e, se proprio la serata si dovesse fare noiosa, sapresti chi chiamare per ritrovare il buonumore



CAPRICORNO - Potrebbe sembrare assurdo a tante persone, ma la tua serata ideale si svolgee in cima alle montagne, in un luogo silenzioso e pacifico, in solitudine ad ascoltare i suoni della natura selvaggia e degli animali. Sai benissimo che nella vita non è importante solo carriera (anche se ti ci dedichi sempre con anima e cuore) ed è per questo che ogni tanto ti concedi delle piccole evasioni di cui non ti va di parlare con nessuno. Anche in città, ci sono sempre dei luoghi che reputi speciali.



ACQUARIO - Non esiste un prototipo di serata ideale per te perché, se dovessi definirla prima di viverla, perderebbe tutta la sua magia e la tua unicità. Ti piacciono sicuramente le sorprese, i luoghi con riferimenti a simbologie esoteriche oppure i locali arredati in modo particolare e stravagante. Sono poche le persone che riescono a rendere le tue serate veramente magiche e alcune di queste non sanno nemmeno di esserlo. Se ti senti a tuo agio, stringi facilmente amicizia anche con gli sconosciuti.



PESCI - Il romanticismo non può sicuramente mancare nella tua serata ideale. Se sei in coppia, sicuramente il massimo per te è essere portata in un castello, con della musica dal vivo e tante candele sulla tavola e per terra, per creare un’atmosfera soffusa e misteriosa. Se non sei in coppia, ti piace organizzare serate romantiche anche in compagnia dei tuoi amici, che ti rendono felice regalandoti palloncini a forma di cuore o portando la chitarra per suonare le tue canzoni preferite, cantandole insieme a te.