Oroscopo: I 12 Segni e i viaggi in aereo 

Viaggiare in aereo è un’esperienza che può rivelare interessanti tratti della personalità di ciascuno di noi. Non tutti affrontano il volo allo stesso modo e c’è chi lo vive con maggiore o minore euforia. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela in che modo ci comportiamo quando voliamo su un aereo. Lasciamoci ispirare dalle Stelle per scoprire quella parte di noi che grida di voler emergere!

ARIETE - Per te ogni viaggio rappresenta una nuova avventura da vivere con il massimo della tua energia. E così, sin dal momento in cui inizi a preparare le tue valigie per partire, crescono in te l’entusiasmo e l’euforia. Volare in aereo ti piace tantissimo. Preferisci viaggiare in compagnia dei tuoi amici, ma se non hai prenotato un posto vicino a loro, ti diverti ugualmente a chiacchierare con i tuoi vicini.



TORO - Per te è sempre preferibile viaggiare in auto che con qualsiasi altro mezzo di trasporto: lo trovi più confortevole. Quando viaggi in aereo, è indispensabile che le poltrone siano comode e preferiresti stare alla larga da bambini che piangono e urlano o da coppiette che litigano ad alta voce. Quando puoi, viaggi in prima classe. Attendi sempre con ansia che ti vengano consegnati gli snack e le bevande.



GEMELLI - La tua reazione, ogni volta che scegli di viaggiare su un aereo, è imprevedibile. Ci sono volte in cui chiacchieri allegramente con tutti o addirittura organizzi dei giochi simpatici e divertenti con le persone sedute accanto a te. Altre volte sei di malumore e allora stai in silenzio o ti lamenti per qualsiasi cosa: troppo freddo o caldo, troppa o troppa poca luce per leggere, etc. Insomma, fai i capricci.



CANCRO - Non hai difficoltà ad ammetterlo: a te un po’ spaventa viaggiare in aereo e ci sono dei piccoli riti che fai tutte le volte che devi affrontare un viaggio lungo. Hai i tuoi amuleti portafortuna e, se proprio lo ritieni necessario, non esiti a prendere delle gocce di fiori di Bach che sappiano farti rilassare, soprattutto durante il decollo. Ti piace tenere per mano le persone con cui sei in viaggio.



LEONE - Ogni volta che sali in aereo, ti si riconosce per il tuo look vistoso e colorato. Se vai al mare, scegli cappelli di paglia e capi floreali. Se vai in montagna, indossi la tuta pesante per sentirti già immersa nell’atmosfera giusta. E poi parli a voce alta per far sapere a tutti dove andrai ad alloggiare. Ti piacerebbe conoscere il pilota dell’aereo per fargli notare che ha l’onore di farti volare.



VERGINE - Non si può certo dire che volare in aereo rientri tra le tue attività preferite, ma se è la soluzione più economica fa sicuramente al caso tuo. Porti sempre e rigorosamente con te il disinfettante per le mani e ti accerti di avere fazzoletti a disposizione per te e l’intero equipaggio in caso dell’occorrenza. Nascondi la tua ansia di volare dietro le lenti degli occhiali e lo sguardo rivolto su un libro aperto.



BILANCIA - Viaggiare in aereo è una delle tante occasioni che ti permette di socializzare con persone che non conosci e con cui hai sicuramente qualcosa da condividere (come la meta di destinazione). Porti sempre con te un profumo da borsetta da spruzzare anche nell’eventualità di percepire odori sgradevoli intorno a te. Alcune tue storie d’amore potrebbero essere nate proprio in aereo.



SCORPIONE - Gli occhiali da sole sono i tuoi compagni fedeli durante i tuoi viaggi e li indossi durante tutto il tempo dei voli in aereo. Nonostante l’apparenza forte e sicura, quando senti rumori strani ti allerti e tendi a nascondere quella sottile ansia di cui si possono accorgere soltanto persone molto sensibili. Non parli tanto, ma ti diverti ad ascoltare i discorsi delle persone che ti stanno sedute vicino.



SAGITTARIO - Si può dire che l’aereo per te sia come una seconda casa e, se potessi scegliere, trascorreresti proprio lì gran parte delle tue giornate. Per te viaggiare è indispensabile quasi quanto respirare. Porti sempre tanti libri da leggere durante il volo e attacchi bottone con chiunque abbia il piacere (o la sfortuna) di avere il suo posto accanto al tuo. Non fingere di conoscere lingue che non conosci!



CAPRICORNO - Molto spesso viaggi per motivi di lavoro ed è per questo che quando sali in aereo ti si vede con la faccia stressata e affaticata. Mantieni il cellulare acceso per controllare le e-mail fino a quando le hostess non ti invitano gentilmente a mettere la “modalità aereo”. Solitamente non chiacchieri con le persone che hai vicino e rispondi con monosillabi anche quando ti fanno qualche domanda.



ACQUARIO - Adori viaggiare in aereo. L’idea di poter attraversare il cielo e le nuvole, per te ha qualcosa di sublime. Ti piace fotografare i panorami ed è per questo che scegli sempre il posto affianco al finestrino. Durante il volo non sei particolarmente socievole, ma ascolti la musica con gli auricolari oppure giochi o lavori con il tablet o con il pc, che porti dietro con te anche quando vai in vacanza.



PESCI - Il tuo atteggiamento in aereo dipende dal motivo del viaggio e dalle persone che ti accompagnano. Se vai in vacanza col partner o con gli amici, hai sempre un’aria sognante e felice. Se viaggi per lavoro, sei invece più seria. In entrambi i casi ti si riconosce facilmente perché cerchi sempre qualcosa di introvabile nella tua borsa oppure esclami con tenerezza di aver dimenticato qualcosa a casa.