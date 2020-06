Oroscopo: i 12 Segni e l’amicizia uomo-donna

Quando si parla di amicizia tra un uomo e una donna si creano spesso lunghe discussioni che non portano a nessuna conclusione. È una tematica molto delicata ed è normale che persone diverse abbiano opinioni diverse in merito. In base al nostro sesso e al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela come viviamo l’amicizia uomo-donna. Le Stelle ci aiutano a comprendere le nostre dinamiche relazionali!

ARIETE - Lui - Hai tantissime amiche donne e non ci vedi nulla di strano. Anche se si tratta di donne affascinanti e attraenti, per te il valore dell’amicizia è sacro. Sei protettivo nei loro confronti e le metti in guardia da eventuali amori con uomini sbagliati.

Lei - Teoricamente non pensi che sia possibile un’amicizia tra un uomo e una donna, ma nella resa dei fatti poi ti ritrovi ad avere tanti amici con cui non è mai successo niente che possa far pensare a qualcosa che vada oltre. Eppure, non ne sei convinta!



TORO – Lui - Forse è possibile l’amicizia tra un uomo e una donna, ma non è una cosa che ti interessa particolarmente. Se sei in coppia, infatti, preferisci evitare le amicizie femminili per rispetto della tua donna. Se sei single, tendenzialmente hai un secondo fine.

Lei - L’amicizia tra un uomo e una donna per te è possibile soltanto se nessuno dei due è fidanzato perché, in quel caso, entrerebbero in atto delle dinamiche di gelosia e possessività che renderebbero impossibile un rapporto di amicizia vero e sincero.



GEMELLI – Lui - Sei un farfallone e lo sanno tutti, anche la tua eventuale fidanzata o moglie. Per te è naturale avere tante amiche di sesso femminile, con cui in passato potresti anche aver avuto dei flirt. Però, raramente si tratta di amicizie profonde e intense.

Lei - Sei uno spirito libero e per questo non ti precludi la possibilità di avere degli amici uomini. Tuttavia, sei consapevole che la maggior parte di loro nutra un interesse di altra natura nei tuoi confronti. A te interessa soltanto quello che provi tu.



CANCRO – Lui - Per te l’amicizia tra uomo e donna è sicuramente possibile, soprattutto quando si tratta di donne che frequentano la tua casa e la tua famiglia da tanto tempo. Non escludi però che un’amicizia possa lentamente evolvere in una storia d’amore.

Lei - Non credi molto nell’amicizia tra un uomo e una donna perché non riponi così tanta fiducia nel genere maschile e sei convinta che da parte di un uomo (e non necessariamente tua) ci sia sempre un interesse di altro tipo. Sospettosa e malfidata.



LEONE – Lui - Secondo il tuo modesto parere, l’amicizia tra un uomo e una donna è possibile fino al momento esatto in cui tu decidi di voler andare oltre quell’amicizia. E allora cessa di essere possibile e quella donna può scegliere se perderti o fidanzarsi con te.

Lei - Non credi che esistano uomini in grado di esserti amici senza desiderarti anche sessualmente. Sei troppo sicura di questo. Però, da parte tua il sentimento di amicizia può esistere, purché non ti senta minimamente attratta sessualmente dall’uomo in questione.



VERGINE – Lui - Razionalmente parlando, non vedi perché non dovrebbe essere possibile l’amicizia tra un uomo e una donna. Anzi, ci sono tante donne, e soprattutto colleghe di lavoro, con cui trascorri piacevolmente il tuo tempo, perdendoti in lunghe chiacchiere.

Lei - L’amicizia tra un uomo e una donna è possibile perché secondo te non sempre ad un’attrazione mentale corrisponde anche quella fisica. Sulle emozioni preferisci non esprimerti. Quando ti fidanzi, qualcuno si chiede che fine facciano i tuoi amici uomini.



BILANCIA – Lui - “Certo che può esistere l’amicizia tra un uomo e una donna”: questo è quello che dici a tutte le tue fidanzate per giustificare il fatto che continui a sentire donne con cui hai avuto delle storie passeggere o con cui ti scambi continuamente messaggi.

Lei - Non pensi che ci sia bisogno di definire come amicizia il rapporto che hai con tanti uomini con cui ti senti spesso e con cui ti confidi. Sei una persona socievole e mondana: è normale che poi di qualcuno ci si possa anche invaghire o innamorare.



SCORPIONE – Lui - Non pensi sia possibile che un uomo e una donna siano semplicemente amici, a meno che uno dei due sia attratto da persone dello stesso sesso. Quando ti fidi di una donna a tal punto da diventare tua amica, inevitabilmente cresce anche l’attrazione per lei.

Lei - Nelle amicizie sei ancora più severa che in amore. L’amicizia tra un uomo e una donna per te è possibile, a meno che lui sia un tuo ex. Non escludi però di poterti innamorare dei tuoi amici. Non puoi controllare le emozioni nascono spontanee e impetuose.



SAGITTARIO – Lui - Non solo pensi che sia possibile l’amicizia tra uomo e donna, ma secondo te è più sincera ed è ancora più facile che si manifesti quando si tratta di due ex, ossia due persone che hanno condiviso viaggi, avventure e momenti importanti insieme.

Lei - Secondo te non è possibile generalizzare e l’amicizia tra un uomo e una donna è possibile in determinate circostanze, che a te capitano spesso. Se sei fidanzata, non hai problemi nemmeno se il tuo compagno qualche volta esce con le sue amiche.



CAPRICORNO – Lui - Prima di domandarsi se sia possibile l’amicizia tra un uomo e una donna, secondo te bisognerebbe chiedersi se ai tempi d’oggi sia veramente possibile un rapporto sincero di amicizia anche tra due persone dello stesso sesso. Sei il solito guastafeste.

Lei - Non sei sicura che possa esistere una vera amicizia tra un uomo e una donna, ma devi ammettere che con tanti tuoi colleghi si sia instaurato un rapporto molto amichevole e confidenziale. Effettivamente, non te la senti di escluderlo al 100%.



ACQUARIO – Lui - Tu credi fermamente nella possibilità di un’amicizia tra un uomo e una donna e credi fermamente anche nel fatto che questa amicizia possa mantenersi o addirittura consolidarsi se qualche volta finite inavvertitamente o volontariamente a letto insieme.

Lei - Per te l’amicizia tra uomo e donna è sacra, così come tra due persone dello stesso sesso. Non ci vedi secondi fini, o almeno non inizialmente. Tendi infatti a costruire rapporti ambigui, in cui non si capisce mai quale sia la distanza tra amicizia e amore.



PESCI – Lui - Se tu non fossi una persona altamente sensibile ed emotiva, forse sarebbe possibile l’amicizia con una donna. Ma sei perfettamente consapevole che finiresti per innamorartene perdutamente. A meno che si tratti di un’amicizia superficiale, senza trasporto.

Lei - Tu sei abituata a mettere il cuore in tutte le relazioni di ogni tipo. Ed è per questo che non pensi sia possibile restare soltanto amica con un uomo a cui hai aperto il tuo cuore (e viceversa). Anche nelle favole, gli amici alla fine si fidanzano.