Oroscopo: i 12 Segni e il loro passato in amore

ARIETE - Una volta che hai chiuso con qualcuno, difficilmente lasci che rientri nella tua vita. Che cos’altro avrebbe da offrirti, visto che non ha saputo tenerti nel momento opportuno? Di rado mantieni rapporti di amicizia con qualche tuo ex, ma sicuramente non gli consenti di intromettersi nelle tue nuove storie e, ancora più sicuramente, non pensi a lui mentre stai conoscendo e frequentando qualcuno di nuovo. Non rinneghi il tuo passato, ma non vuoi assolutamente che rovini il tuo dolce presente.



TORO - Il passato è passato e in quanto tale è giusto che resti al suo posto. Solitamente impieghi tanto tempo prima di prendere delle decisioni importanti in amore. Non trascuri niente e, se una storia giunge al capolinea, tenti di tutto prima di chiuderla definitivamente. Non sei sicuramente quel tipo di persona che parla dei suoi ex ad un nuovo partner, anche e soprattutto perché non vuoi sapere nulla delle sue ex (sai già tutto, dopo aver fatto accurate verifiche su tutti i social network).



GEMELLI - Non sei una persona che si lascia influenzare dal passato e teoricamente non provi quasi mai nostalgia di nessuno. Tuttavia, il passato potrebbe condizionarti nel momento in cui il tuo nuovo partner venisse a scoprire che ti scambi messaggini ironici e maliziosi con quasi tutti i tuoi ex. In cuor tuo sai che si tratta semplicemente di un gioco, ma non è facile spiegarlo a chi desidera avere una relazione seria e matura con te. Prova a metterti nei panni di chi ti sopporta ogni giorno e ogni sera…



CANCRO - Dopo tante delusioni sentimentali e tante storie finite male, per te è assolutamente naturale che il passato ti condizioni. Non vuoi assolutamente correre il rischio di soffrire nuovamente e di investire il tuo tempo e le tue emozioni sulla persona sbagliata. Probabilmente è proprio per questo motivo che fai continui paragoni fra tutti i tuoi ex e la persona che frequenti al momento. Perché non provi a ripartire da zero? Potresti scoprire che la felicità è molto più vicina di quanto tu creda.



LEONE - Per te non esiste niente e nessuno al di fuori del fuoco e della passione che vivi in ogni singolo momento della tua vita. Il passato perde quindi qualsiasi importanza di fronte ad una nuova infatuazione, a prescindere da quanto possa durare. Ogni amore presente per te è quello più importante, più travolgente e più significativo che tu abbia mai avuto. Questo atteggiamento, tuttavia, è poco realistico e ti impedisce di comprendere veramente le emozioni che provi per il tuo attuale compagno.



VERGINE - Sei una persona abitudinaria e tendenzialmente scegli sempre di frequentare partner che si assomigliano tra di loro caratterialmente o per qualche caratteristica fisiognomica: è in questo che ti condiziona il passato! Inconsapevolmente, vai sempre alla ricerca di qualcuno che abbia dei tratti familiari, che non ti facciano sentire del tutto spaesata. Il rischio che corri è quello di illuderti che quello che funzionava un tempo con il tuo ex, possa funzionare ancora con il tuo nuovo fidanzato.



BILANCIA - Tu sostieni che il passato non influenzi assolutamente la tua attuale storia d’amore. Non la pensa allo stesso il tuo partner, dopo essere venuto a sapere che senti frequentemente tutti i tuoi ex e che qualche volta li vedi anche, insieme a tutta la compagnia di amici. Inoltre, tu sai benissimo, che da un momento all’altro potrebbe scoccare un ritorno di fiamma da cui difficilmente sapresti tirarti indietro. Non solo non dovresti mentire agli altri, ma dovresti imparare a non mentire nemmeno a te stessa.



SCORPIONE - Il passato ti condiziona sempre tantissimo, così in amore come in qualsiasi altro ambito della tua vita. Hai una memoria ferrea e non riesci a dimenticare le vicende e le persone che sono state importanti per la tua vita. Ricordi molto bene anche tutti i torti subiti, per cui aspetti ancora un buon momento per la vendetta. Tuttavia, pensare continuamente ai tuoi ex, potrebbe compromettere le tue nuove storie d’amore, generando problemi di gelosia o di scarsa fiducia fin dall’inizio delle tue relazioni.



SAGITTARIO - Nonostante il tuo attuale partner ti accusi di sentire ancora qualche tuo ex perché vede qualche interazione sui social network, la verità è che tu nemmeno ti ricordi di tutti gli amori del tuo passato e, per quanto coinvolgenti e divertenti possano essere stati, non li consideri più significativi per la tua vita. Sono state belle esperienze, ma hanno avuto il loro tempo e la loro durata. Sei pronta a cogliere al volo, senza condizionamenti di alcuni tipo, le nuove occasioni che il destino ha in serbo per te.



CAPRICORNO - Nessuno ha mai sentito parlare del tuo passato, o comunque non da te. Non ami dare spiegazioni sul suo passato, sul suo presente o sul suo futuro. Sei taciturna e chi ti ama deve imparare ad apprezzare questo lato del tuo carattere. Il vantaggio è che ti comporti in modo freddo e austero anche nei confronti di qualche ex che ti contatta per farti gli auguri di compleanno o semplicemente per sapere come stai. Sei imperturbabile e potresti essere condizionata soltanto da un ex che ti chiede dei soldi.



ACQUARIO - Per te il tempo in amore non esiste e mantieni quasi sempre un rapporto amichevole e gentile con tutti i tuoi ex. Chi sta con te sa benissimo che questo è un lato del tuo carattere che non può cambiare. Il problema è che a volte ti dimentichi chi sia il tuo attuale partner e ti confidi con un altro oppure finisci a letto con un altro ancora. Soltanto quando ti innamori sul serio, su richiesta del tuo compagno, chiarisci definitivamente qualsiasi altra storia indeterminata iniziata tanto tempo fa.



PESCI - Ogni volta che ti fidanzi con qualcuno, te ne innamori perdutamente e i tuoi occhi non fanno che brillare tutte le volte che se ne parla. Sembrerebbe quindi che il passato non possa intaccare un sentimento così forte. Ed effettivamente non potrebbe, a meno a che questa intensità fosse presente anche con un tuo ex. Ed è così che qualche volta ti ritrovi impelagata in situazioni difficili, dove le emozioni fanno una gran confusione e non ti resta che chiedere aiuto a quel briciolo di razionalità rimasta.