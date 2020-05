Come si comporta il tuo Segno se qualcuno ti fa un “bidone”

A chi non è mai capitato di ricevere una “buca” all’ultimo momento? Oppure, addirittura che qualcuno non si sia mai presentato nel luogo d’incontro prestabilito? In queste circostanze, non tutti reagiamo allo stesso modo e c’è chi ci passa sopra e chi invece ne fa una tragedia. L’Oroscopo ci racconta come reagisce ad un simile avvenimento ciascun Segno Zodiacale . Le Stelle ci insegnano a comprendere meglio le persone con cui abbiamo a che fare!

ARIETE - Non riesci a tollerare l’idea che qualcuno ti dia una buca e la consideri una totale mancanza di rispetto, che potrebbe compromettere per sempre il vostro rapporto. E questo accade anche con amiche o amici che conosci da una vita. Hai bisogno di avere vicino persone di cui poterti fidare, che sappiano dare un valore al tuo tempo e alla tua compagnia. Sicuramente non rimani calma o indifferente ad una situazione di questo tipo e lo fai pesare a chi di dovere, senza troppi peli sulla lingua.



TORO - Sei una persona abbastanza tollerante e comprensiva. Per te non ci sono problemi se qualcuno si presenta in ritardo ad un appuntamento, nonostante tu cerchi sempre di essere puntuale. Quando qualcuno ti dà buca all’ultimo momento cerchi subito di capire quali siano le cause e provi a posticipare il vostro incontro di mezzora o, se necessario, anche di un’ora in modo da non doverlo riprogrammare in un’altra data. Sicuramente, in futuro, non darai alcuna fiducia a chi si comporta in questo modo.



GEMELLI - Nella maggior parte dei casi sei tu a dare buca agli altri e quando, per qualche magica coincidenza astrale, questa dinamica si verifica nei tuoi confronti, non te la prendi più di tanto perché hai sempre un piano di riserva per non annoiarti e riempire la tua giornata. Alla prima occasione disponibile, potrai restituire pan per focaccia e non presentarti all’ultimo momento: sei dispettosa e, anche se non porti rancore, ci tieni a chiarire che sei tu a decidere chi incontrare, dove, quando e perché.



CANCRO - Fondamentale, quando ricevi una buca da parte di qualcuno, te la sei aspettata anticipatamente e non ne rimani particolarmente sorpresa. Hai un grande intuito e, nonostante ti renda conto che alcune persone andrebbero evitate, continui a frequentarle e loro continuano a deludere le tue aspettative così come avevi previsto. Nonostante questo, non resti in silenzio di fronte ad una simile mancanza, e fai delle scenate memorabili a chi osa ferire in questo modo la tua sensibilità e le tue emozioni.



LEONE - Nessuno può osare nemmeno immaginare di darti una buca perché scatenerebbe la belva feroce che è in te. Solitamente non frequenti persone che si permetterebbero di dare così poca considerazione alla tua persona e al tuo preziosissimo tempo, ma se ciò dovesse accadere, diversamente dalle tue abitudini, non ti metti a fare una scenata plateale: affronti personalmente chi ti ha inflitto questo piacere ed esigi delle scuse pubbliche: la pena è quella di perderti per sempre. Non lo puoi accettare!



VERGINE - Non solo tu non reputi ammissibili le buche, ma non riesci nemmeno a capire come sia possibile che tante persone non riescano a pianificare i loro appuntamenti con almeno un mese o due settimane di anticipo. Ogni comunicazione con meno di 48 ore di anticipo, ti manda del tutto fuori di testa. Quando ricevi una buca, esce fuori il tuo lato più tagliente e velenoso, che ferisce in maniera pungente la persona con cui hai a che fare e la mette di fronte ai suoi difetti più terribili e inaccettabili.



BILANCIA - Appartieni al Segno della diplomazia e, di fronte ad una buca subita, cerchi sempre di comprendere quali possano essere state le cause che hanno spinto una persona a comportarsi in questo modo con te. Del resto, molto spesso capita pure a te di dare forfait all’ultimo momento o ti posticipare gli orari dei tuoi incontri. Se qualcuno pensa di prenderti in giro però, si sbaglia: dietro una facciata tanto gentile e garbata, si nasconde una mente astuta, che non si lascia imbambolare da nessuno.



SCORPIONE - Non è possibile che tu abbia accettato di avere un appuntamento con una persona che ti ha dato buca all’ultimo momento. Non riesci ad accettarlo e pensi che ci debba essere qualcosa dietro perché altrimenti avresti capito anticipatamente di non poterti fidare. Tu rimani veramente sorpresa di un simile atteggiamento e fai di tutto per indagare su quali possano essere state le cause. Vuoi delle motivazioni valide e sincere, altrimenti troverai sicuramente un modo per vendicarti con classe.



SAGITTARIO - È inutile arrabbiarsi di fronte ad una buca: sono cose che possono capitare e tu non intendi sicuramente rovinare il tuo umore a causa della scarsa organizzazione degli altri. Hai una vita movimentata e non ti fai problemi ad andare al cinema o a prendere l’aperitivo da sola. Non perderai sicuramente ulteriore tempo a cercare spiegazioni e sei sicura che il karma sappia svolgere correttamente i suoi compi. Uscire con te dovrebbe essere un piacere e non un dovere: peggio per chi ne perde l’occasione!



CAPRICORNO - Il tuo atteggiamento indifferente e calmo di fronte alle buche che ricevi disorienta letteralmente la persona con cui hai a che fare, tanto che qualcuno potrebbe addirittura darti buca e poi dirti all’improvviso che si è liberato e che non c’è bisogno che ripianificate il vostro appuntamento. Tu detesti sconvolgere i tuoi piani e non sei assolutamente tenera con chi porta scompiglio nei tuoi programmi. Chi vuole frequentarti, deve essere consapevole del fatto che ci siano delle regole da rispettare!



ACQUARIO - A te un po’ fanno ridere e un po’ fanno pena le persone che ti danno buca: non sanno di aver perso una fantastica occasione per stare in tua compagnia. Non starai certo con le mani in mano né ti dispererai di fronte ad una buca dell’ultimo momento e andrai nel luogo in cui era previsto andare, ma in compagnia di qualcun altro, postando eventuali foto su tutti i social network ed ostentando un sorriso che vale più di tante parole. Chi l’avrebbe mai detto che ti avrebbe dato così tanto fastidio?



PESCI - Tu non riesci a credere che sia possibile che qualcuno ti abbia dato una buca. Probabilmente sarà successo qualcosa di terribile, la persona con cui avevi l’appuntamento avrà avuto un incidente con la macchina, sarà stata arrestata dai carabinieri oppure ipnotizzata da una zingara per strada, ma non puoi credere che ti abbia dato buca. Una volta che ne prenderai consapevolezza, non tutti sanno che potresti far costruire una piccola bambolina voodoo in onore di chi ha osato farti soffrire!