Oroscopo: il rapporto tra i 12 segni e la tutela dell'ambiente

In un momento storico come questo, la tutela dell’ambiente è una tematica di cui si parla tanto, ma non tutti hanno le stesse opinioni al riguardo. C’è chi si impegna attivamente per rendere il mondo più pulito e chi invece cerca di fare il minimo indispensabile . L’Oroscopo ci svela con quale attitudine si pongono i dodici Segni Zodiacali di fronte a questo problema. Lasciamo che le Stelle ci diano ispirazione!

ARIETE - Non sei particolarmente attenta a tutte le norme di tutela ambientali che sono in vigore, però quando te ne ricordi cerchi di rispettarle e di adoperi affinché vengano rispettate anche dalle persone che conosci o che ti stanno vicino. Sei una persona fortemente idealista e credi che sia giusto proteggere l’ambiente e tutte le specie animali che vi abitano. Ti arrabbi seriamente quando vedi dei servizi in cui qualcuno danneggia deliberatamente il luogo in cui vivi, ossia il pianeta Terra.



TORO - Tu ami stare in mezzo ai profumi e ai colori della natura e ti rendi perfettamente conto di quanto l’inquinamento incida sull’ambiente in cui vivi. È per questo che scegli spesso di andare ad abitare in zone di campagna, immerse nel verde, oppure in città in appartamenti che dispongano di un ampio terrazzo o di un piccolo giardino in cui coltivare i tuoi fiori e le tue piantine. La società moderna però ti impone uno stile di vita che spesso va in conflitto con la tutela dell’ambiente.



GEMELLI - Sei una persona innovativa e ben informata su tutte le tecnologie disponibili al momento. Non riesci a comprendere come sia possibile che queste tecnologie non vengano sfruttate per tutelare l’ambiente e rendere la Terra un luogo più sano e più pulito. Tu sei una grande promotrice dei pannelli dei solari e delle automobili elettriche. Ti documenti costantemente sulle diverse fonti di energia disponibili sul mercato e ti dispiace vedere che il mondo continui a vivere nella sua cieca ignoranza.



CANCRO - Per te la tutela dell’ambiente è sacra, non soltanto per la specie umana, ma per tutte le creature viventi e presenti nei vari angoli della Terra. Quando porti a passeggio i tuoi amici a quattro zampe, ti accerti sempre di aver pulito dove loro hanno sporcato e ti organizzi per fare in modo di gestire in maniera accurata la raccolta differenziata. Il tuo amore per gli animali spesso ti spinge anche a scegliere un tipo di alimentazione vegetariana o vegana. Lo consideri uno stile ecologico di vita.



LEONE - Una figura leader come te non resta mai indifferente di fronte ai problemi ambientali del mondo. Tu cerchi sempre di agire in prima linea, o di far agire qualcuno al tuo posto, per realizzare qualcosa di significativo per te e per la tua specie (umana). La salvaguardia degli oceani dalla plastica è una tematica che ti sta particolarmente a cuore e rimani inorridita di fronte ad alcune immagini che vengono spesso trasmesse sul web o in tv. Per te è importante essere un esempio per gli altri.



VERGINE - Appartieni al Segno Zodiacale massimo esperto nella raccolta differenziata: tutti i tuoi amici ti chiamano quando sono indecisi su dove buttare i loro rifiuti. Visto che esistono delle regole, non capisci proprio che senso abbia non rispettarle e rendere vano il lavoro di chi si è impegnato per far sì che ci sia un po’ di ordine in città. Ti rendi sempre disponibile per le attività di quartiere, come per esempio la pulizia delle strade. Ti piace agire in maniera concreta e utile per la società.



BILANCIA - Non sapendo cosa fare concretamente per tutelare in maniera incisiva l’ambiente, hai fatto l’iscrizione a quasi tutte le associazioni “green” presenti nel mondo. Cerchi sempre di utilizzare la bicicletta anzi che l’automobile o i mezzi pubblici per i tuoi spostamenti. Ogni tanto sperimenti delle alternative naturali ai prodotti che vengono messi sul mercato, come l’allume di potassio al posto del deodorante. Non ti pesa fare delle piccole azioni per fare in modo di vivere in un mondo più pulito.



SCORPIONE - La tua natura complottista ti spinge spesso a fare delle ricerche sulle cause dei cambiamenti climatici. Ci sono argomenti che ti sensibilizzano più di altri e non sei sicuramente indifferente alle campagne di tutela ambientale che vengono organizzate nel luogo in cui vivi, anche se difficilmente ne prendi parte attiva. Non ti fidi di tutte le associazioni che raccolgono fondi da destinare a progetti di cui non conosci abbastanza bene i dettagli. E non ti fidi nemmeno di ciò che leggi su Google.



SAGITTARIO - Quando prendi a cuore una causa sociale, a volte rasenti il fanatismo ed è per questo che è possibile vedere appeso nella tua casa il poster di Greta Thunberg o un manifesto gigante del WWF. Durante i tuoi viaggi, ti dispiace vedere che alcune località siano state altamente danneggiate. Leggi sempre tanti documenti in cui vengono spiegati i danni ambientali creati dall’uomo, ma pecchi di presunzione quando fingi di avere grande esperienza in questo campo soltanto per aver letto qualcosa.



CAPRICORNO - Sicuramente tu sei la persona più contraria allo spreco che ci sia: non sprechi gas, non sprechi elettricità, non sprechi acqua e non sprechi nemmeno il tuo tempo ad ascoltare persone che parlano della tutela dell’ambiente senza avere nessun tipo di competenza al riguardo. Non ti piace chi ostenta. Ti limiti a fare la tua parte e sei sempre molto ligia al dovere quando viene richiesto di limitare la circolazione delle auto in città o di non accendere il riscaldamento in determinati periodi dell’anno.



ACQUARIO - Quando si parla di ecologia e di tutela dell’ambiente, tu sei sempre in prima linea, grande sostenitrice di qualsiasi Onlus si batta per salvaguardare il Pianeta in cui vivi. Partecipi a tutte le manifestazioni che vengono organizzate, non soltanto nella tua città, ma in tutto il mondo. Non capisci perché gli esseri umani debbano essere tanto incivili da non prendersi cura del luogo in cui vivono e ti fai sentire ad alta voce quando vedi qualcuno che non rispetta le regole ambientali.



PESCI - È risaputo che tu sia una persona molto sbadata e molto spesso fai confusione con la gestione dei rifiuti nella raccolta differenziata. Nonostante il tuo impegno sia sincero, finisci sempre col commettere qualche errore. Sei sensibile alle propagande e pubblicità di tutela dell’ambiente e, quando ne hai la possibilità, fai anche delle donazioni notevoli per beneficenza, senza dirlo a nessuno. Anche se sembra che tu viva con la testa fra le nuvole, ti dai da fare per rendere il mondo più vivibile.