Oroscopo: che cosa sognano il 12 Segni 

Ti sei mai chiesto cosa vorresti che accadesse se avessi a tua disposizione la bacchetta magica? Quali sono i tuoi sogni ? In che settore della vita vorresti che si realizzassero? In base al tuo Segno Zodiacale, l’Oroscopo fa un elenco di alcuni dei “vorrei” più ricorrenti. L’augurio è quello che le Stelle possano aiutarti a realizzare ogni tuo desiderio con semplicità e in breve tempo.

ARIETE - Il tuo sogno più grande è quello di vivere in un mondo dove si combatte, ma soltanto per gioco o per sport. Vorresti che non ci fossero più ingiustizie nel mondo, che i più deboli venissero sempre protetti dalla società e che i delinquenti scontassero le pene per tutti i reati che hanno commesso. Vorresti avere miliardi di amici e vederli spesso per ridere e scherzare intorno ad un falò. Vorresti lavorare meno. Vorresti un amore passionale, da vivere con rispetto ma allo stesso tempo con un po’ di follia.



TORO - È veramente semplice capire quello che sogni: una vita in cui godere, istante dopo istante, di tutti i piaceri della vita. Vorresti un divano grandissimo e comodissimo, con annessa una mensola per poggiare un calice di vino e un piatto con i tuoi stuzzichini preferiti. Vorresti un letto da almeno tre piazze, dove riposare beatamente e fare l’amore col partner ogni volta che ne senti il desiderio. Vorresti un ricco conto in banca per sentirti al sicuro anche qualora decidessi di smettere di lavorare.



GEMELLI - Il tuo sogno più grande è sicuramente quello di non invecchiare, ma poiché non è possibile, ti accontenti di tanti altri sogni secondari che potrebbero rendere la tua vita più entusiasmante. Vorresti avere una casa arredata come se fosse una sala giochi per bambini. Vorresti incontrare ogni giorno persone interessanti, che ti incuriosissero con conversazioni brillanti. Vorresti cambiare partner tutte le volte che vuoi, senza ricevere scenate di gelosia o minacce da quello precedente. Vorresti ridere sempre.



CANCRO - La tua famiglia è naturalmente presente anche nei tuoi sogni e vorresti poter condividere con i tuoi parenti gli attimi più importanti della tua vita. Vorresti una casa gigantesca in cui convivere con il tuo compagno, i tuoi figli, i tuoi cani, i tuoi gatti, il tuo criceto, la tua tartaruga, i tuoi pappagallini e il tuo pesciolino rosso. Vorresti che tutti avessero la sensibilità di capire quando ti stanno facendo soffrire. Vorresti imparare ad orientare le tue emozioni verso la felicità.



LEONE - Cosa può desiderare la regina dello Zodiaco più di ogni altra cosa? Naturalmente, vorresti essere la regina di ogni contesto in cui vivi. Vorresti essere tu a comandare sul lavoro, anche quando non hai le competenze per farlo. Vorresti che tutti cadessero ai tuoi piedi e che il partner eseguisse amorevolmente ogni cosa che gli chiedi, includendo soddisfare i tuoi desideri sessuali. Vorresti sempre essere al centro dell’attenzione e ricevere complimenti anche da chi ti ha visto per la prima volta.



VERGINE - Sei una persona realista e, più che parlare di sogni, con te bisognerebbe parlare di progetti. Vorresti che non ci fossero mai dei colpi di scena, ma che tutto andasse secondo accurate previsioni scientifiche. Vorresti che sul lavoro tutti fossero puntuali, precisi, metodici e organizzati come te. Vorresti che tutti curassero l’igiene in maniera adeguata. Vorresti non vedere abiti sgualciti o scarpe sporche. Vorresti che le persone che ti scrivono mail o messaggi conoscessero la grammatica.



BILANCIA - Il tuo sogno è quello di vivere in un mondo dove non è necessario scegliere, ma puoi avere tutto e illimitatamente. Vorresti che nessuno litigasse e che nessuno utilizzasse parole volgari o aggressive per rivolgersi alle persone che ha vicino. Vorresti che tutti scegliessero di vestirsi e pettinarsi in maniera decorosa, senza rinunciare alla propria personalità. Vorresti non aver bisogno di andare ogni settimana dall’estetista e vorresti vivere circondata dall’arte, dalla musica e dagli artisti.



SCORPIONE - I tuoi sogni sono come sempre abbastanza complessi da realizzare, proprio come te. Tu vorresti che le persone si capissero senza bisogno di parlare, ma con un semplice sguardo. Vorresti sapere tutto sul passato, presente e futuro di tutte le persone che incontri e che scegli di far partecipare alla tua vita. Vorresti un partner in grado di farti sentire appagata sessualmente (e possibilmente, anche in questo caso, solo con lo sguardo). Vorresti che tutti facessero quello che pensi ma non dici.



SAGITTARIO - Sei una persona allegra e ottimista e, solitamente, se hai un sogno cerchi di realizzarlo in tutti i modi possibili. Tu vorresti avere il tempo e il denaro per andare in giro per il mondo e cambiare città ogni due settimane, scegliendo ogni volta una compagnia diversa con cui viaggiare. Vorresti essere campionessa sportiva. Vorresti imparare la lingua e la cultura di ogni luogo che visiti. Vorresti chiacchierare ininterrottamente con tutti e vorresti intraprendere un percorso spirituale ed evolutivo.



CAPRICORNO - Non sei una persona che parla tanto, ma anche tu hai dei sogni e spesso sono connessi alla tua vita professionale. Tu sogni di diventare potente! Vorresti essere autorevole e vorresti che tutti ti rispettassero sul lavoro. Vorresti stabilire delle regole che venissero rispettate da tutti nella società. Vorresti che non ci fossero persone che arrivano al potere perché conoscono qualcuno di influente e non in base alle proprie competenze. Vorresti possedere una macchina in grado di produrre denaro.



ACQUARIO - Sei una grande idealista ed è per questo che il tuo sogno più grande sarebbe quello che ci fosse la pace del mondo. Vorresti che ci fosse parità di diritti tra uomini e donne e tra persone di ogni razza. Vorresti che anche gli animali avessero dei diritti. Vorresti avere la possibilità di cambiare lavoro ogni giorno, in base al tuo umore del mattino. Vorresti non dover sottostare alle regole e imposizioni di nessuno. Vorresti un mondo ipertecnologico e vorresti che qualcuno inventasse il teletrasporto.



PESCI - La più grande sognatrice dello Zodiaco sei tu! Vorresti che nel mondo tutti si volessero bene e si adoperassero per rendere più felici le persone intorno a loro. Vorresti che tutte le storie d’amore avessero un lieto fine, tranne quelle del tuo fidanzato con le sue ex ovviamente. Vorresti poter vivere di sola arte e musica. Vorresti svegliarti ogni mattina senza impostare alcun orario, col canto degli uccellini e il profumo di una brioche appena sfornata.