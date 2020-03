Oroscopo: il romanticismo e i 12 segni 

Un film romantico o una canzone d’amore riescono quasi sempre a rievocare in noi delle bellissime emozioni. Ma, non tutti interpretiamo il romanticismo allo stesso modo e qualcuno cerca addirittura di sfuggire da ogni situazione eccessivamente melensa. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci mostrano come viviamo il romanticismo!

ARIETE - Non si può sicuramente dire che tu sia una delle persone più romantiche dello Zodiaco: di fronte ad un atteggiamento eccessivamente mieloso da parte del partner, potresti smorzare il suo entusiasmo con una battuta scherzosa e divertente, ma priva di romanticismo. Ogni tanto ti concedi di guardare un film romantico, ma solo se la trama prevede che ci sia qualche combattimento oppure che un cavaliere debba salvare una principessa in pericolo. A modo tuo, sai essere molto tenera e protettiva.



TORO - Il tuo Pianeta governatore, Venere, ti rende molto romantica, ma non in maniera eccessiva. Non ti piace infatti attirare l’attenzione con un romanticismo da mettere in piazza e rendere pubblico. Preferisci che il partner goda da solo delle tue piccole attenzioni dolci e romantiche. Ti diletti ad organizzare spesso cenette a lume di candela, per poi proseguire le tue serate nella camera da letto illuminata da altre candele profumate. Per te il romanticismo è fatto di azioni pratiche e concrete.



GEMELLI - Nonostante tu venga spesso accusata di essere una persona insensibile e poco raccomandabile nella vita di coppia, non si può certo dire che tu non sia romantica! Quando vuoi conquistare qualcuno, la tua mente elabora idee pazzesche e sei bravissima a metterle in pratica. Adori fare regali e riesci a recuperare oggetti di qualsiasi natura a forma di cuore o di orsetto. In pochi sanno che, tra le tue migliori doti, c’è quella di saper scrivere delle lunghe lettere (con l’inchiostro profumato).



CANCRO - A casa tua non possono mai mancare oggetti che fungano da richiamo al romanticismo: cuori di tutte le dimensioni, orsetti di peluche, quadri che rappresentano coppie che si baciano, fiori freschi accompagnati da biglietti con la dedica scritta a mano, caramelle di ogni forma e di ogni colore. Se non hai un partner abbastanza tenero da regalarti tutte queste cose, non hai problemi a comprartele da sola oppure a fartele regalare da tua mamma o da tua zia o da tua nonna. Sei fatta così, dolce.



LEONE - Tu proclami in giro di essere una persona estremamente romantica, ma alla resa dei conti lo sei più a parole che a fatti. Le immagini dei cuoricini hanno sempre un piacevole effetto su di te, ma non bastano per renderti romantica. Quando il partner si avvicina a te con dolcezza, potresti accarezzarlo lentamente anzi che saltargli addosso con irruenza. Inoltre, è molto più romantico un cioccolatino con una frase d’amore rispetto ad una cornice con dentro la tua foto in primo piano. Prendine atto.



VERGINE - A te il romanticismo fa decisamente paura e fai di tutto per evitarlo, in ogni sua forma. Quando alla tv danno un film d’amore, cambi canale oppure ti accerti che nessuno possa vedere che lo stai guardando. Anche in coppia fai molta fatica a fare qualcosa di dolce o di tenero nei confronti del partner: non gli mandi nemmeno l’emoticon del bacio quando gli dai la buonanotte. Dovresti entrare nell’ottica di fare qualche piccolo esercizio di romanticismo ogni giorno: provaci e osserva cosa accade!



BILANCIA - Il Pianeta dell’Amore, Venere, ti rende romantica quel tanto che basta per rendere le persone care felici e per non farti prendere in giro da chi considera il romanticismo una debolezza. I tuoi modi di fare raffinati ed eleganti si prestano bene ad essere abbinati a qualche gesto più dolce e carino del solito, specialmente quando sei in compagnia del partner. I film romantici sono i tuoi preferiti e non ascolti canzoni che non parlino d’amore: ti piace identificarti con le storie che raccontano!



SCORPIONE - Il tuo è un romanticismo molto velato. Infatti, dentro di te avverti spesso il desiderio di fare qualcosa di dolce e di carino per le persone che ami, ma la maschera da persona dura che indossi quasi ogni giorno te lo impedisce. E così, le tue romanticherie a volte appaiono un po’ goffe, ma molto tenere. Sei molto felice quando chi ti vuole bene ti dedica una canzone oppure ti scrive una poesia. Sai apprezzare la bontà dell’animo umano perché, in fondo, hai una sensibilità molto spiccata.



SAGITTARIO - Il romanticismo non appartiene al tuo modo di essere ma, quando è necessario, non fai fatica ad organizzare qualcosa di sdolcinatissimo per il partner o per le persone a cui vuoi bene. È difficile che tu scelga di acquistare della carta da regalo con dei cuori stampati, però potresti sicuramente essere d’accordo per andare al cinema a guardare un film d’amore oppure per scrivere sulla spiaggia il tuo nome vicino a quello del partner. Sei romantica su richiesta oppure al momento del bisogno.



CAPRICORNO - Tu e il romanticismo viaggiate su binari separati e per te non è assolutamente naturale inviare alle persone a cui vuoi bene messaggi dolci o immagini con raffigurati cuori o persone che si baciano. È come se avessi paura di tutto ciò che può risvegliare in te delle emozioni che potrebbero poi sfuggire al tuo controllo. Prova a lasciarti andare e cerca almeno di non rimanere impassibile di fronte alle gesta romantiche di chi ti ama. Evita di smorzare l’entusiasmo di chi cerca di renderti felice!



ACQUARIO - Quando vuoi, sai essere molto romantica, ma non si può dire che questa sia una tua caratteristica predominante. Ci sono persone con cui mantieni sempre un certo distacco perché non vuoi assolutamente entrarci in confidenza. E poi, ci sono altre persone con cui ti sbizzarrisci e ti diverti con peluche a forma di cuore, matite con i cuoricini stampati, occhiali con le lenti a forma di cuore etc. Chi sta con te può beneficiare delle sorprese super romantiche che ogni tanto ti diverti ad organizzare.



PESCI - Lo sanno tutti che il tuo è il Segno più romantico dello Zodiaco! Non passa giorno senza che tu dica almeno ad una persona cara quanto le vuoi bene. E lo fai in un modo talmente tenero e dolce da farle sciogliere il cuore. Ti piace scrivere poesie romantiche e non le dedichi solo ai tuoi amanti, ma a tutte le persone che sono riuscite a risvegliare in te qualche emozione. L’unico tuo problema è che ti aspetti che anche gli altri vivano il romanticismo nello stesso modo in cui lo vivi tu.