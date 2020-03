Oroscopo: i 12 Segni e i social network

I Social Network sono ormai diventati uno strumento per comunicare di cui nessuno riesce a fare a meno. Chi si chiede quanto tempo trascorre oggi giorno sul suo smartphone ? Non tutti ne fanno lo stesso uso, ma l’Oroscopo ci aiuta a comprendere il rapporto ci ciascun Segno Zodiacale con Facebook , WhatsApp, Instagram, Linkedin e le tante altre App scaricate sul telefono. Le Stelle si divertono anche nel mondo virtuale!

ARIETE - Tu non subisci il fascino dei social network e, anche se hai un profilo attivo su Facebook o su Instagram, è difficile che ci trascorra tanto del tuo tempo. Non hai nemmeno la pazienza necessaria per scaricare tante applicazioni e comprendere il loro funzionamento. Fai uso dei social network soltanto quando vuoi condividere con i tuoi amici un traguardo superato o un successo raggiunto. Ricordati che, quando commenti le foto o i post dei tuoi amici, lo possono leggere tutti i suoi contatti!



TORO - La velocità sul web non è mai stata una delle tue caratteristiche predominanti. Chi vuole mettersi in contatto con te, sicuramente fa prima a chiamarti o cercarti a casa anzi che sperare che tu risponda in pochi secondi sulla chat di Messenger o di Instagram. Il massimo che puoi fare è gestire WhatsApp in maniera efficiente. Dovresti provare a caricare il tuo curriculum e creare un profilo su Linkedin: sarebbe un buon modo per metterti in contatto coi tuoi vecchi colleghi o per cercare un nuovo lavoro.



GEMELLI - Per te i Social Network non hanno segreti e, appena ne esce uno nuovo, ti iscrivi subito e cerchi di scoprire quali funzioni possano essere utili per metterti in contatto più facilmente con tutte le persone che conosci. Pubblichi spesso diversi post, canzoni e fotografie sia su Facebook che su Instagram. Ti diverti anche a seguire i Tweet dei politici o dei personaggi famosi. Qualcuno potrebbe pensare che tu passi più tempo a chattare su WhatsApp e su Telegram anzi che conversare coi tuoi cari.



CANCRO - Ogni tanto, quando torni a casa la sera dopo un’intensa giornata di lavoro, ti piace sdraiarti nel divano e giocherellare col telefono, guardare qualche video su YouTube, leggere i post dei tuoi amici su Facebook, postare la foto del tuo nuovo pigiama su Instagram. Però, non si può dire che tu sia una persona particolarmente amante del mondo virtuale. Nessun messaggio potrà mai equiparare un bacio del tuo amore o un gesto affettuoso del tuo cane. La tenerezza per te non si vive su internet.



LEONE - I social network rappresentano uno dei tanti modi per mettere in mostra il tuo ego, spesso smisurato. Non conosci alla perfezione tutte le impostazioni delle applicazioni che utilizzi e molto spesso ti confondi: mandi i messaggi alle persone sbagliate o pubblichi foto riservate. Ti piace l’idea che tutte le persone che ti hanno conosciuto nell’arco della tua vita abbiano la possibilità di rintracciarti su Facebook o su Instagram. Evita di scegliere nickname da adolescente se hai superato i 30 anni.



VERGINE - Trovi che i social network siano un canale interessante per comunicare con alcune persone che non vedi abitualmente, soprattutto se vivono molto lontano da te. Inoltre, tu sei una persona timida e in chat riesci ad esprimere dei pensieri e delle emozioni per cui faresti invece molta fatica dal vivo. Non vuoi che però Facebook, WhatsApp o Instagram creino una forma di dipendenza ed è per questo che hai impostato un timer che ti avvisa quando hai superato la soglia di tempo da te prestabilita.



BILANCIA - Quello che più apprezzi dei social network è sicuramente la possibilità di chattare e flirtare con chiunque tu desideri. Non importa se tu sia già impegnata: sei iscritta in tutte le chat di incontri e ogni tanto ti diverti a sfogliare le foto dei potenziali partner che si trovano dalle tue parti. Sai esattamente cosa scrivere e quali foto utilizzare per attirare l’attenzione di chi ti piace. Quando invece ti viene chiesto di usare il computer per motivi di lavoro, emergono le tue lacune tecnologiche.



SCORPIONE - Tu sei dell’idea che avere un profilo su tutti i Social Network sia abbastanza rischioso perché qualcuno potrebbe rubare i tuoi dati. Ma, se utilizzi WhatsApp, i tuoi dati sono già stati trasmessi a Facebook e le tue teorie complottiste perdono valore. Difficilmente usi le tue foto per far comprendere ai tuoi contatti chi sei e, ancora più difficilmente, metti per esteso sia il tuo nome che il tuo cognome. Trovi affascinanti alcune foto artistiche che vengono spesso pubblicate su Instagram o Pinterest.



SAGITTARIO - Sei una persona molto dinamica e attiva: non hai tanto tempo a disposizione da trascorrere sui social network. Quando lo fai, significa che ti trovi in fila alle poste o dal medico e non hai con te nessun libro da leggere. Sei un’amante dei video e hai tante playlist diverse salvate su YouTube, da ascoltare in momenti diversi della giornata. WhatsApp lo utilizzi invece per mandare lunghi messaggi vocali a tutti i tuoi amici. E sfrutti molto bene questa funzione anche su Messenger e su Instagram.



CAPRICORNO - Il tuo atteggiamento nei confronti dei social network è molto critico e severo. Giudichi molto negativamente chi trascorre troppo tempo su Facebook o su WhatsApp oppure chi pubblica in continuazione selfie con espressioni poco serie e volgari. Ma, è veramente necessario avere da ridire per chi affronta la faccenda in modo diverso da te? Per migliorare le tue comunicazioni (spesso molto problematiche), potresti sforzarti di iniziare ad essere più gentile e dolce con tutte le parole con cui chatti.



ACQUARIO - Il mondo virtuale è troppo interessante per restarne alla larga. Tu hai i tuoi social network preferiti e possono esserci giornate in cui ci trascorri tante ore e altre in cui lasci le applicazioni silenti nel tuo telefono. Facebook ti permette di restare sempre informata sui tuoi amici, anche quando hai poco tempo per contattarli. Instagram è la vetrina ideale per i tuoi simpatici selfie o per le foto che fai durante i tantissimi eventi mondani a cui partecipi. Scrivi da qualche parte le tue password!



PESCI - Non sai bene come funzionano tutte le applicazioni che hai scaricato nel tuo telefono, ma se i tuoi amici le usano significa che puoi utilizzarle pure tu. I cuori presenti come reazioni ai post di Facebook, nella stragrande maggioranza dei casi appartengono a persone del tuo Segno. Ti piace alternarli con la faccina triste, che però tu interpreti a modo tuo, come una dolce malinconia. Molto spesso ti dimentichi di rispondere alle richieste di amicizia e a tutti i messaggi che ricevi nelle varie chat.