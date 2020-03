Pet Astrology: l’Oroscopo per il tuo cane

Prende il via una nuova rubrica dedicata ai nostri amici cani . Le Stelle la sanno lunga anche su di loro: scopriamo i segreti della Pet Astrology e impareremo a capire meglio la personalità e le aspirazioni del nostro cane, come Zodiaco comanda.

ARIETE - Se la tua stazza non te lo consente, dovresti evitare di fare lo strafottente con gli altri cani del quartiere. Accontentati di essere il padrone del divano dei tuoi padroni, che ti lasciano sporcare fodere e cuscini pur di non sentirti ringhiare o arrabbiare. Sei stanco di stare troppo tempo in casa da solo, ma i tuoi padroni questo mese hanno tanti impegni lavorativi che li tengono lontani da te.



TORO - Le stelle ti sorprendono con nuovi croccantini molto gustosi: augurati che i tuoi proprietari li trovino in offerta al supermercato perché ne mangi talmente tanti che i costi diventano eccessivi. O preferisci che ti mettano a dieta? Giove ti porterà a passeggio in giardini o strade dagli odori sconosciuti e ti divertirai a scodinzolare ogni volta che un passante incrocerà il tuo sguardo.



GEMELLI - Sei un giocherellone, ma i tuoi padroni potrebbero pensare che gli stia facendo qualche dispetto per punirli di qualche disattenzione avuta nei tuoi confronti. Lascia che ti coccolino, ma non abusare della loro dolcezza perché potrebbero spedirti a dormire in balcone. Se vuoi sfogare la tua libido, ma non ti puoi accoppiare, approfitta dei pupazzi che si stanno accumulando nella tua cuccia.



CANCRO - I Pianeti in Capricorno ti rendono nervoso, ma se durante una passeggiata al parco incontri degli sconosciuti, dovresti evitare di rincorrerli ed inseguirli, soprattutto se non sei uno yorkshire o un chiwawa: potresti spaventarli e costringere il tuo padrone a metterti la museruola. Hai sentito come abbaia la cagnolina dei vicini di casa? Potrebbe essersi presa una cotta per te.



LEONE - Non riesci a sopportare di non essere il cagnolino che riceve più complimenti al parco. Probabilmente non sei in forma smagliante, ma potresti cercare di conquistare bambini e adulti con la tua simpatia e scodinzolando nelle loro vicinanze. Oppure, spera che i tuoi padroni ti comprino una pettorina vistosa e appariscente. Se vuoi evitare punizioni invece, ricordati di non morsicare nessuno!



VERGINE - I tuoi padroni rispetteranno le tue abitudini e i tuoi orari, lasciandoti trascorrere giornate piacevoli all’insegna dell’allegria. Se in casa ci sono dei bambini, potrai divertirti con loro, senza reagire esageratamente quando ti tirano le orecchie o la coda. Non ti piace solitamente ricevere troppi baci, ma se i tuoi padroni hanno carenze d’affetto, puoi fare una piccola eccezione.



BILANCIA - Con tanti Pianeti in Capricorno, potresti sentirti particolarmente a disagio durante un trasloco o alcuni lavori di ristrutturazione in casa. Sei arrabbiato perché i tuoi padroni non hanno pensato alle tue piccole esigenze. Cerca di essere un cagnolino diplomatico e fagli capire di essere triste, abbaiando in modo tenero ma deciso. Potrebbero mandarti qualche giorno a casa di parenti.



SCORPIONE - Finalmente iniziano le belle giornate e i tuoi padroni si sono decisi a portarti a passeggio più spesso. Però, tu preferiresti andare in giro la notte e non la mattina presto, soprattutto se hai il privilegio di poter dormire ai piedi di qualche letto. Sarà un mese vivace e potrai fare amicizia con nuovi cani più grandi e massicci di te. L’idea di un accoppiamento sembra diventare reale: finalmente!



SAGITTARIO - Sei sempre allegro, vivace, socievole e fai fare bella figura ai tuoi padroni quando ti portano in giro e vogliono rimorchiare. Con l’arrivo della primavera, senti il bisogno di dormire di più e non hai voglia di fare lunghissime passeggiate in orari improbabili della giornata. Ti basterà una dolce leccatina per ottenere dai tuoi padroni tutto quello che desideri. Non ringhiare!



CAPRICORNO - Nonostante tu dia sempre l’impressione di essere un cagnolino serio e austero, che non fa troppe moine ai suoi padroni, sarai particolarmente affettuoso e qualcuno inizierà a sospettare che ti sia innamorato di una nuova cagnolina del quartiere. Condividi il tuo osso e cerca di giocarci insieme, senza prendertela se ti morsicherà la coda. Sei il cane più amato dai bambini del parco.



ACQUARIO - Sei sempre stato un cane irrequieto, ma se in casa ci sono degli anziani o dei bambini piccoli (ma anche se lo sono i tuoi vicini), dovresti evitare di abbaiare a tutte le ore del giorno e della notte. Cerca di contenerti perché i tuoi padroni potrebbero mandarti dallo psicologo per iniziare un percorso per diventare più educato e gentile. Non riesci proprio a digerire il fatto di dover fare i vaccini.



PESCI - Ti sei innamorato di una voce ascoltata per caso alla radio, mentre eri in macchina con i tuoi padroni. Augurati di viaggiare più volte possibile perché si tratta del loro programma preferito! Sei un cane coccoloso e, anche se non dovessi essere grande e imponente come un alano o un terranova, riuscirai a far valere la tua volontà anche in mezzo agli sconosciuti, sia umani che animali come te.